Ormai Maurizio Crozza è diventato abilissimo nell’imitare i personaggi legati al fatto della settimana. Nella puntata del 21 aprile di Fratelli di Crozza in onda su Nove il venerdì in prime time ha fatto debuttare il personaggio del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, resosi protagonista per aver pronunciato l’infelice espressione “sostituzione etnica“.

Il comico genovese ha subito messo in evidenza la parentela tra l’esponente del governo e la presidente del Consiglio, dato che Lollobrigida è il cognato di Giorgia Meloni. “Ma perché non se po’ dì? Ma ‘mi cognata so’ anni e anni che lo dice: lo dice nei comizi, a Natale, a Pasquetta quando famo le grigliate. Lo diceva nel 2017, ma pure nel 2018 ‘sostituzione etnica’ è una frasetta che si è inventata lei“, dice il ministro dialogando con l’autore-spalla Andrea Zalone.

Fratelli di Crozza, l’imitazione del ministro Lollobrigida: “Allora quando Spalletti sostituisce Osimhen con Raspadori è sostituzione etnica?”

Lollobrigida continua, proponendo un calzante paragone calcistico: “Allora quando Spalletti sostituisce Osimhen con Raspadori è un nazista perché ha fatto una sostituzione etnica? Il problema è che tu, come tutta la sinistra, vuoi che sparisca il popolo italiano? Dimmi la verità. Non ti piace ‘sostituzione etnica?’ Sei permalosetto? Preferisci che te dico ‘Occhio ai pigmentati’? ‘Non affitta’ la casa ai kebabbari’? ‘Nun te fidanza’ coi Kunta Kinte’? Ma lo vedi che ‘sostituzione etnica’ è perfetta… è come il cacio sui maccheroni! È la morte sua… prima che moriamo noi”.

Dismessi i panni del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, Maurizio Crozza ha preso nuovamente di mira nel suo monologo l’esponente del governo: “Hai detto che sei ignorante, non razzista. A volte le due cose possono convivere. Ma poi se sei ignorante che c… ci fai al governo?”.

Il comico genovese protagonista di Fratelli di Crozza ha infine trovato una contraddizione tra la proposta del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti che propone meno tasse per chi fa più figli e quella della premier di favorire l’occupazione femminile: “Ma come fanno a fare figli se lavorano?”.