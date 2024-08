Gli ascolti tv del venerdì, con tanti film – se non solo – in prime time.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film A casa tutti bene ha registrato 1.385.000 telespettatori, share 11,88%. Su Canale 5 la miniserie Fragili (21:15 – 25:13) ha ottenuto un netto di 1.259.000 telespettatori, share 14,03%. Su Italia 1 il film Viaggio al centro della Terra è stato visto da un netto di 952.000 telespettatori, share 7,87%. Su Rai 2 il film La donna in mare 686.000 telespettatori, share 6,37%. Su Rete 4 il film Attacco al potere ha registrato un netto di 641.000, 5,82%. Su Rai 3 il film Restiamo amici è stato visto da 518.000 telespettatori, share 4,20%. Su Nove Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso 383.000 telespettatori, share 3.35%. Su Tv8 I delitti del BarLume – E allora Zumba! 289.000, 2.49%. Su La7 il film Misure straordinarie 273.000 telespettatori, share 2,27%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.579.000, 19,20%; Paperissima Sprint Estate su Canale 5 1.887.000 telespettatori, share 14%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 711.000, 5,40% e a seguire Caro Marziano 682.000, 5,09%, Le storie di Un posto al sole 600.000, 4,45%. NCIS su Italia 1 registra 1.082.000 telespettatori, share 8,05% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 662.000 telespettatori, share 4,94% e 851.000, 6,34%. Su La7 Uozzap Classic ha fatto registrare 452.000 telespettatori, share 3,35%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 502.000 telespettatori, share 3,75% e su Nove Cash or Trash ha registrato 503.000 telespettatori, share 3.76%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’Intesa vincente 1.901.000, 20,22%, e nel game un netto di 2.773.000, 24,21%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.291.000 telespettatori, share 14,36% e nel game un netto di 1.839.000, 16,67%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 394.000, 3,09%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 484.000 telespettatori, share 3,92%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 476.000 telespettatori, share 3,73%, mentre su La7 Padre Brown 203.000, 2,31%, e 192.000, 1,73%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 458.000 telespettatori, share 15,52%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 718.000, 16,46%; a seguire Le cartoline di Camper in viaggio 910.000, 15,99%, Camper 1.320.000, 14,49%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 383.000, 5,35%. Su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 113.000, 2,74%, nel programma 197.000, 4,72% e nel segmento Extra 180.000, 4,32%; Elisir – Il meglio di 186.000, 4,28%, Il Commissario Rex 255.000, 4,76%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 521.000, 6,06%, e 472.000, 4,59%; Passato e Presente 416.000, 3,70. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 939.000 telespettatori, share 22,50% e 683.000, 16,44%, con Forum a 1.164.000, 16,96%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 321.000 telespettatori, share 5% e su Rete 4 Everywhere I Go – Coincidenze d’amore ha dato la linea al Tg4 con 135.000 telespettatori, share 2,87% e dopo il Tg Lucky Luke – Le fidanzate di Luke un netto di 305.000, 2,94%. La7 ha ottenuto con Miss Marple un netto di 59.000, 1,40%, Padre Brown 86.000, 1,81%, il film Un americano a Roma 138.000, 1,62%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Pietro Mennea – La freccia del Sud 1.032.000, 11,17%; Estate in diretta nel segmento Start 862.000, 11,39%, nella presentazione 1.133.000, 14,73%, e nel programma 1.386.000, 16,93%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 294.000, 2,86%, e 371.000, 4,13%. Su Rai 3 Il Provinciale 446.000, 5,30%, Di là dal fiume e tra gli alberi 458.000, 6%; Overland 742.000, 9,28%, Geo Magazine 941.000, 11,03%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.742.000 telespettatori, share 16,02%, The Family 1.670.000, 16,79%; La promessa un netto di 1.487.000, 18,45%; Pomeriggio Cinque News nella prima parte 1.165.000, 14,65%, nella seconda 1.025.000, 12,50% e nei saluti 1.019.000, 12,12%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 551.000 telespettatori, 5,07%, mentre The Mentalist 512.000, 6,35%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 779.000 telespettatori, 7,88% di share; a seguire il film La storia del dottor Wassell un netto di 263.000, 3,27%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 235.000 telespettatori, share 2,63%; Il Palio di Siena (sospeso per pioggia) 349.000, 4,36%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Codice – La vita è digitale ha registrato un netto di 355.000 telespettatori, share 5,34%. Su Rai 2 il film Fascino e morte a Hollywood 186.000, 4,86%. Su Rai 3 Mixer – Vent’anni di televisione 200.000, 2,10%; il corto Tre volte alla settimana 169.000, 2,19%. Su Italia 1 il film The Hole in 3D un netto di 289.000, 4,26%. Su Rete 4 il film Il laureato un netto di 149.000, 3,18%. Su La7 il film Thank you for smoking 110.000, 1,72%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.515.000, 22,29%; ore 20:00 3.035.000, 23,21%.

2.515.000, 22,29%; 3.035.000, 23,21%. Tg2 ore 13:00 1.298.000, 12,03%; ore 20:30 741.000, 5,52%.

1.298.000, 12,03%; 741.000, 5,52%. Tg3 ore 14:30 1.208.000, 12,09%; ore 19:00 1.378.000, 13,26%.

1.208.000, 12,09%; 1.378.000, 13,26%. Tg5 ore 13:00 2.463.000, 22,57%; ore 20:00 2.332.000, 17,64%.

2.463.000, 22,57%; 2.332.000, 17,64%. Studio Aperto ore 12:25 1.139.000, 12,54%; ore 18:30 466.000, 5,36%.

1.139.000, 12,54%; 466.000, 5,36%. Tg4 ore 12.00 295.000, 4,13%; ore 18:55 512.000, 4,94%.

295.000, 4,13%; 512.000, 4,94%. Tg La7 ore 13:30 524.000, 4,67%; ore 20:00 770.000, 5,84%.

Dati AUDITEL™