Gli ascolti tv di venerdì 10 settembre vedono in prime time il ritorno di Quarto Grado su Rete 4 e di Propaganda Live su La7, mentre nei vari palinsesti compaiono speciali per i 20 anni dell’11 settembre. La serata, però, vede la seconda serata dei Seat Music Awards vincere la serata doppiando A star is born su Canale 5, mentre la prima puntata di Quarto Grado (che dura a lungo, ricordiamolo) ottiene una media di spettatori di poco superiore al film Shark – Il primo squalo su Italia 1. Meglio di entrambi ha fatto NCIS su Rai 2, mentre la prima di Propaganda Live, iniziata alle 21.15 e terminata all’1.20, si ferma a 541.000 telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 La seconda serata dei Seat Music Awards 2021 ha registrato nella presentazione 3149.000, 15,47% e nel programma 3.062.000 telespettatori, share 19,32%.

ha registrato nella presentazione 3149.000, 15,47% e nel programma 3.062.000 telespettatori, share 19,32%. Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.252.000 telespettatori, share 6,10%. Delitti in Paradiso 824.000, 4,73%.

ha registrato 1.252.000 telespettatori, share 6,10%. 824.000, 4,73%. Su Rai 3 Il film 5 è il numero perfetto ha registrato 607.000 telespettatori, share 3,12%.

ha registrato 607.000 telespettatori, share 3,12%. Su Canale 5 Il film A star is born ha registrato 1.578.000 telespettatori, share 9,73%.

ha registrato 1.578.000 telespettatori, share 9,73%. Su Italia 1 Il film Shark – Il primo squalo ha registrato un netto di 1.185.000 telespettatori, share 6,47%.

ha registrato un netto di 1.185.000 telespettatori, share 6,47%. Su Rete 4 Quarto Grado , prima puntata (recensione), ha registrato 1.194.000 telespettatori, share 8,08%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 1.194.000 telespettatori, share 8,08%. Su La7 Propaganda Live , prima puntata, ha registrato 541.000 telespettatori, share 3,92%.

, prima puntata, ha registrato 541.000 telespettatori, share 3,92%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 412.000 telespettatori, share 2,2%.

è stata vista da 412.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Lo spettacolo Sento la Terra girare ha registrato 471.000 telespettatori, share 2,6%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.112.000 telespettatori, share 5,39%

ha registrato 1.112.000 telespettatori, share 5,39% Su Rai 3 Blob 762.000, 4,16%. Un posto al sole 1.446.000, 7,11%.

762.000, 4,16%. 1.446.000, 7,11%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 3.033.000 telespettatori, share 14,84%.

ha registrato 3.033.000 telespettatori, share 14,84%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1084.000 telespettatori, share 5,35%.

ha registrato 1084.000 telespettatori, share 5,35%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 1138.000 telespettatori, share 5,79% e 1347.000, 6,53%.

ha registrato 1138.000 telespettatori, share 5,79% e 1347.000, 6,53%. Su La7 In onda ha registrato 1077.000 telespettatori, share 5,23%.

ha registrato 1077.000 telespettatori, share 5,23%. Su Tv8 Guess my age ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Deal With It ha registrato 519.000 telespettatori, share 2,6%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.265.000 telespettatori, share 20,10% e nel game un netto di 3.741.000, 25,61%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.265.000 telespettatori, share 20,10% e nel game un netto di 3.741.000, 25,61%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 274.000, 2,10%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 657.000 telespettatori, share 3,78%.

274.000, 2,10%. ha registrato un netto di 657.000 telespettatori, share 3,78%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.381.000 telespettatori, share 12,63% e nel game un netto di 2.108.000, 15%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.381.000 telespettatori, share 12,63% e nel game un netto di 2.108.000, 15%. Su Italia 1 CSI ha registrato 501.000 telespettatori, share 2,96%.

ha registrato 501.000 telespettatori, share 2,96%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 777.000 telespettatori, share 4,38%.

ha registrato 777.000 telespettatori, share 4,38%. Su La7 The Good Wife ha registrato 87.000 telespettatori, share 0,87% e 118.000, 0,88%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 875.000 telespettatori, share 18,19%. Dedicato 720.000, 15,23%. Don Matteo 1.165.000, 12,95%.

ha totalizzato un netto di 875.000 telespettatori, share 18,19%. 720.000, 15,23%. 1.165.000, 12,95%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 460.000 telespettatori, share 5,91%.

ha registrato 460.000 telespettatori, share 5,91%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 252.000, 4,58%, nel programma 268.000, 5,30% e nel segmento Extra 200.000, 4,29%. Elisir nella presentazione 174.000, 3,77% e nel programma 312.000, 5,83%. Dopo il TG Quante Storie 739.000, 7,13%. Storie in movimento 583.000, 4,76%. Passato e presente 477.000, 3,56%.

ha registrato nella presentazione 252.000, 4,58%, nel programma 268.000, 5,30% e nel segmento Extra 200.000, 4,29%. nella presentazione 174.000, 3,77% e nel programma 312.000, 5,83%. Dopo il TG 739.000, 7,13%. 583.000, 4,76%. 477.000, 3,56%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 787.000, 15,50% e nella seconda 628.000, 13,43%. Forum ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 15,47%.

nella prima parte 787.000, 15,50% e nella seconda 628.000, 13,43%. ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 15,47%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 172.000 telespettatori, share 2,59%.

ha registrato 172.000 telespettatori, share 2,59%. Su Rete 4 Distretto di Polizia ha ottenuto 120.000 telespettatori, share 2,57%. Un detective in corsia 96.000, 1,75%. Dopo il Tg Il Segreto 225.000, 2,11%. La signora in giallo 527.000, 3,99%.

ha ottenuto 120.000 telespettatori, share 2,57%. 96.000, 1,75%. Dopo il Tg 225.000, 2,11%. 527.000, 3,99%. Su La7 Omnibus ha registrato 140.000 telespettatori, share 2,88%, nel segmento News 124.000, 3,46% e nel Dibattito 122.000, 2,33%. Coffee Break 111.000, 2,37%. L’aria che tira 242.000, 4,41%; L’aria che tira – Oggi 311.000, 2,99%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito , ultima puntata, 1.368.000, 11,05%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.025.000, 10,14%. Estate in Diretta , ultima puntata, ha registrato nella prima parte 922.000, 10,25% e nella seconda 1.327.000, 14,95%.

, ultima puntata, 1.368.000, 11,05%. ha registrato 1.025.000, 10,14%. , ultima puntata, ha registrato nella prima parte 922.000, 10,25% e nella seconda 1.327.000, 14,95%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 541.000 telespettatori, share 4,33%.

ha registrato 541.000 telespettatori, share 4,33%. Su Rai 3 Aspettando Geo 399.000, 4,47%. Geo ha registrato 719.000 telespettatori, share 7,87%.

399.000, 4,47%. ha registrato 719.000 telespettatori, share 7,87%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.407.000 telespettatori, share 18,01%. Una Vita 2.270.000, 17,89%. Brave and Beautiful 1.862.000, 18,29%. Love is in the air 1.573.000, 18,31%. Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.353.000, 15,71% e nella seconda 1.309.000, 14,15%.

ha registrato 2.407.000 telespettatori, share 18,01%. 2.270.000, 17,89%. 1.862.000, 18,29%. 1.573.000, 18,31%. nella prima parte 1.353.000, 15,71% e nella seconda 1.309.000, 14,15%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 582.000 telespettatori, 4,37%. Friends un netto di 174.000, 2%.

ha registrato 582.000 telespettatori, 4,37%. un netto di 174.000, 2%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 773.000 telespettatori, 6,46% di share. Il film I cannoni di Saint Sebastian un netto di 336.000, 3,71%.

ha registrato un netto di 773.000 telespettatori, 6,46% di share. Il film un netto di 336.000, 3,71%. Su La7 Il film Operazione sottoveste ha registrato 141.000 telespettatori, share 1,35%. La7 Doc 75.000, 0,88%.

Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 468.000 telespettatori, share 9,39%.

ha registrato 468.000 telespettatori, share 9,39%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso 588.000, 5,43%. O anche no ha registrato 243.000 telespettatori, share 3,61%.

588.000, 5,43%. ha registrato 243.000 telespettatori, share 3,61%. Su Rai 3 La mia passione – Francesco Guccini 241.000, 1,86%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 241.000 telespettatori, share 3,20%.

241.000, 1,86%. ha registrato un netto di 241.000 telespettatori, share 3,20%. Su Italia 1 Il film Blu profondo 3 ha registrato un netto di 487.000 telespettatori, share 6,49%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.979.000, 22,04%; ore 20:00 4.553.000, 25,12%.

2.979.000, 22,04%; 4.553.000, 25,12%. Tg2 ore 13:00 1.818.000, 14,30%; ore 20:30 1.422.000, 7,17%.

1.818.000, 14,30%; 1.422.000, 7,17%. Tg3 ore 14:30 1.456.000, 11,82%; ore 19:00 1.747.000, 13,50%.

1.456.000, 11,82%; 1.747.000, 13,50%. Tg5 ore 13:00 2.662.000, 20,68%; ore 20:00 3.452.000, 18,75%.

2.662.000, 20,68%; 3.452.000, 18,75%. Studio Aperto ore 12:25 1.396.000, 14,36%; ore 18:30 516.000, 5,01%.

1.396.000, 14,36%; 516.000, 5,01%. Tg4 ore 12.00 316.000, 3,98%; ore 18:55 529.000, 4%.

316.000, 3,98%; 529.000, 4%. Tg La7 ore 13:30 397.000, 2,96%; ore 20:00 919.000, 5%.

Dati AUDITEL™