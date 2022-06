Gli ascolti tv del primo venerdì estivo: tempo di primi bilanci per i nuovi programmi in striscia. Per quanto riguarda la prima serata, vince Rai 1 con Con il cuore – Nel nome di Francesco. L’ammiraglia Rai conquista 2.396.000 spettatori, con uno share pari al 17,02% mentre Canale 5, con New Amsterdam, si ferma a 1.417.000, pari ad uno share del 10.25%. Sul gradino più basso del podio, troviamo Rete 4 con le storie di Quarto Grado, viste da 1.225.000 telespettatori. Testa a testa tra Rai 2 e Italia 1, rispettivamente con NCIS e il film con Aldo, Giovanni e Giacomo, Il Cosmo sul Comò, e tra Rai 3 e La7. Su Tv8, il calcio della UEFA Nations League si porta a casa 674.000 spettatori. 537.000 telespettatori, infine, per il “best” di Fratelli di Crozza.

In access prime time, nessun problema per Soliti Ignoti – Il ritorno, visto su Rai 1 da 3.727.000 telespettatori, pari ad uno share del 22.14%. Su Canale 5, Striscia la Notizia deve accontentarsi di 2.757.000 spettatori, con share del 16.30%. 1.382.000 spettatori per la consueta puntata di Un Posto al Sole mentre Otto e Mezzo è stato visto da 1.188.000 telespettatori.

Nel daytime pomeridiano, da segnalare gli ascolti dell’ultima puntata di questa edizione di Pomeriggio Cinque, condotta da Barbara D’Urso.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Con il cuore – Nel nome di Francesco ha registrato 2.396.000 telespettatori, share 17.02%.

Su Rai 2 NCIS ha registrato 1.071.000 telespettatori, share 6.22%. NCIS Hawaii 855.000, 5.25%.

Su Rai 3 il film La rapina del secolo ha registrato 800.000 telespettatori, share 4.91%.

Su Canale 5 la serie New Amsterdam ha registrato 1.417.000 telespettatori, share 10.25%.

Su Italia 1 il film Il cosmo sul comò ha registrato 938.000 telespettatori, share 5.86%.

Su Rete 4 Quarto Grado – Le Storie ha registrato 1.225.000 telespettatori, share 9.55%.

Su La7 Propaganda Live ha registrato 674.000 telespettatori, share 5.40%.

Su Tv8 il match Austria – Francia, UEFA Nations League, è stata vista da 645.000 telespettatori, share 3.8%.

Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 537.000 telespettatori, share 3.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 3.727.000 telespettatori, share 22.14%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 691.000 telespettatori, share 4.07%.

Su Rai 3 Blob 860.000, 5.97%. La gioia della musica 944.000, 6.08%. Un posto al sole 1.382.000, 8.20%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.757.000 telespettatori, share 16.30%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.093.000 telespettatori, share 6.60%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 747.000 telespettatori, share 4.66% e 852.000, 5.02%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.188.000 telespettatori, share 7.09%.

Su Nove Deal with it – Stai al gioco ha registrato 274.000 telespettatori, share 1.7%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.237.000 telespettatori, share 23.75% e nel game un netto di 3.306.000, 27.98%.

Su Rai 2 Drusilla e l'almanacco del giorno dopo ha registrato un netto di 627.000 telespettatori, share 4.36%.

Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.550.000 telespettatori, share 17.47% e nel game un netto di 2.202.000, 19.33%.

Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 501.000 telespettatori, share 3.71%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 662.000 telespettatori, share 4.49%.

ha registrato 662.000 telespettatori, share 4.49%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 104.000 telespettatori, share 0.97%

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Mattina un netto di 683.000, 14.99%. UnoMattina Estate ha totalizzato 697.000 telespettatori, share 15.77%. Camper 1.192.000, 12.81%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 351.000 telespettatori, share 5.04%.

Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato 244.000, 5.13% e 191.000, 4.42% nel segmento Extra. Elisir – A gentile richiesta 152.000, 3.76%. Dopo il tg, Quante Storie 628.000, 5.77%. Passato e Presente 478.000, 4.04%.

Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 888.000, 19.50% e nella seconda 783.000, 19.11%. Forum ha registrato 1.319.000 telespettatori, share 19.84%.

Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 145.000 telespettatori, share 3.61% e 151.000, 2.94%.

Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 122.000 telespettatori, share 2.96%. Dopo il tg, Il Segreto 179.000, 1.98%. La signora in giallo 608.000, 5.24%.

ha ottenuto 122.000 telespettatori, share 2.96%. Dopo il tg, 179.000, 1.98%. 608.000, 5.24%. Su La7 Omnibus ha registrato 184.000 telespettatori, share 4.05%, nel segmento News 172.000, 4.89% e nel Dibattito 169.000, 3.51%. Coffee Break 147.000, 3.58%. L’aria che tira 232.000, 4.70%; L’aria che tira – Oggi 404.000, 4.29%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo 6 825.000, 8.52% e 959.000, 11.69%. Sei sorelle ha registrato 923.000, 11.74%. Estate in Diretta ha registrato 1.219.000, 15.54%.

Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 403.000 telespettatori, share 3.79%.

Su Rai 3 Overland 19 489.000, 6.26% e 666.000, 8.81%. Geo Magazine ha registrato 848.000 telespettatori, share 10.18%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.143.000 telespettatori, share 18.49%. Una Vita 2.090.000, 19.64%. Un altro domani 1.822.000, 20.08%. Brave and Beautiful 1.597.000, 20.49%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.229.000, 16.26%, nel programma 1.360.000, 17.41% e nei saluti, 1.317.000, 16.10%.

Su Italia 1 I Simpson hanno registrato 472.000 telespettatori, 4.16%, 509.000, 4.83% e 460.000, 4.73%. NCIS Los Angeles, 242.000, 3.13% e 217.000, 2.83%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 687.000 telespettatori, 6.83% di share. Tg4 – Diario di guerra 299.000, 3.76%. Il film Due padri di troppo, un netto di 208.000, 2.63%.

ha registrato un netto di 687.000 telespettatori, 6.83% di share. 299.000, 3.76%. Il film , un netto di 208.000, 2.63%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 432.000 telespettatori, share 4.12% e nel programma 335.000, 3.94%; Tagadà #Focus 250.000, 3.20%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 388.000 telespettatori, share 8.40%.

Su Rai 2 Rai Parlamento – Tribuna Elettorale ha registrato 241.000 telespettatori, share 1.85%.

Su Rai 3 Io li conoscevo bene 412.000, 3.74%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 245.000 telespettatori, share 3.68%.

Su Italia 1 Vengo anch'io ha registrato un netto di 488.000 telespettatori, share 6.66%.

ha registrato un netto di 488.000 telespettatori, share 6.66%. Su Rete 4 Training Day ha registrato 308.000 telespettatori, share 8.40%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.648.000, 22.37%; ore 20:00 3.812.000, 25.99%.

Tg2 ore 13:00 1.483.000, 12.95%; ore 20:30 1.009.000, 6.23%.

Tg3 ore 14:30 1.495.000, 14.30%; ore 19:00 1.345.000, 12.68%.

Tg5 ore 13:00 2.595.000, 22.51%; ore 20:00 3.234.000, 21.59%.

Studio Aperto ore 12:25 1.215.000, 13.33%; ore 18:30 345.000, 4.10%.

Tg4 ore 12.00 227.000, 3.27%; ore 18:55 374.000, 3.39%.

227.000, 3.27%; 374.000, 3.39%. Tg La7 ore 13:30 479.000, 4.12%; ore 20:00 779.000, 5.21%.

