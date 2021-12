Gli ascolti tv del venerdì, con The Voice Senior che continua a conquistare pubblico e a vincere la serata con 3,6 mln contro i quasi 3 mln di GF Vip. Terza piazza per Fratelli di Crozza, a oltre 1,2 mln, seguito da The Good Doctor e Le Iene. Quarto Grado non raggiunge il milione, ma precede Propaganda Live e il doc di Rai 2.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 3.630.000 telespettatori, share 18,39%.

ha registrato 3.630.000 telespettatori, share 18,39%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.153.000 telespettatori, share 4,80%. The Resident 896.000, 4,08%.

ha registrato 1.153.000 telespettatori, share 4,80%. 896.000, 4,08%. Su Rai 3 Il doc Black Mafia ha registrato 414.000 telespettatori, share 1,88%.

ha registrato 414.000 telespettatori, share 1,88%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip 6 ha registrato 2.979.000 telespettatori, share 19,21%.

ha registrato 2.979.000 telespettatori, share 19,21%. Su Italia 1 Le Iene presentano “Lo scandalo dell’Antimafia” ha registrato nella presentazione 1.092.000 telespettatori, share 4,55% e nel programma 1.049.000, 6,20%.

ha registrato nella presentazione 1.092.000 telespettatori, share 4,55% e nel programma 1.049.000, 6,20%. Su Rete 4 Quarto Grado ha registrato 991.000 telespettatori, share 5,58%.

ha registrato 991.000 telespettatori, share 5,58%. Su La7 Propaganda Live ha registrato 759.000 telespettatori, share 4,41%.

ha registrato 759.000 telespettatori, share 4,41%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of è stata vista da 204.000 telespettatori, share 1%.

è stata vista da 204.000 telespettatori, share 1%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 1.299.000 telespettatori, share 5,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.907.000 telespettatori, share 20,53%.

ha registrato 4.907.000 telespettatori, share 20,53%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 874.000 telespettatori, share 3,64%.

ha registrato 874.000 telespettatori, share 3,64%. Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? 950.000, 4,28%; Che succede? Game 1.473.000, 6,41%. Un posto al sole 1.612.000, 6,73%.

.000, %. 950.000, 4,28%; 1.473.000, 6,41%. 1.612.000, 6,73%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.902.000 telespettatori, share 16,30%.

ha registrato 3.902.000 telespettatori, share 16,30%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.261.000 telespettatori, share 5,35%.

ha registrato 1.261.000 telespettatori, share 5,35%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 919.000 telespettatori, share 3,96% e 901.000, 3,75%.

ha registrato 919.000 telespettatori, share 3,96% e 901.000, 3,75%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.560.000 telespettatori, share 6,55%.

ha registrato 1.560.000 telespettatori, share 6,55%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 299.000 telespettatori, share 1,3%.

ha registrato 299.000 telespettatori, share 1,3%. Su Nove Deal With It ha registrato 411.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.126.000 telespettatori, share 19,22% e nel game un netto di 4.392.000, 23%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.126.000 telespettatori, share 19,22% e nel game un netto di 4.392.000, 23%. Su Rai 2 Bull ha registrato un netto di 758.000 telespettatori, share 3,58%.

ha registrato un netto di 758.000 telespettatori, share 3,58%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.220.000 telespettatori, share 14,05% e nel game un netto di 3.530.000, 19%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.220.000 telespettatori, share 14,05% e nel game un netto di 3.530.000, 19%. Su Italia 1 CSI ha registrato 563.000 telespettatori, share 2,74%.

ha registrato 563.000 telespettatori, share 2,74%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 829.000 telespettatori, share 3,85%.

ha registrato 829.000 telespettatori, share 3,85%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 173.000 telespettatori, share 1,14% e 212.000, 1,15%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.063.000 telespettatori, share 19,20%. Storie italiane nella prima parte 813.000, 16,10% e nella seconda 845.000, 13,45%. È sempre Mezzogiorno 1.770.000, 16,78%.

ha totalizzato un netto di 1.063.000 telespettatori, share 19,20%. nella prima parte 813.000, 16,10% e nella seconda 845.000, 13,45%. 1.770.000, 16,78%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 461.000 telespettatori, share 6,76% e nella seconda 909.000, 9,08%.

ha registrato nella prima parte 461.000 telespettatori, share 6,76% e nella seconda 909.000, 9,08%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 446.000, 8,02% e nel segmento Extra 351.000, 6,93%. Elisir nella presentazione 315.000, 5,96% e nel programma 422.000, 6,67%. Dopo il TG Quante Storie 708.000, 5,93%. Passato e presente 580.000, 4,10%.

ha registrato 446.000, 8,02% e nel segmento Extra 351.000, 6,93%. nella presentazione 315.000, 5,96% e nel programma 422.000, 6,67%. Dopo il TG 708.000, 5,93%. 580.000, 4,10%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 989.000, 18% e nella seconda 847.000, 16,85%. Forum ha registrato 1.408.000 telespettatori, share 17,56%.

nella prima parte 989.000, 18% e nella seconda 847.000, 16,85%. ha registrato 1.408.000 telespettatori, share 17,56%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 148.000 telespettatori, share 2,23%.

ha registrato 148.000 telespettatori, share 2,23%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 158.000 telespettatori, share 2,57%. Dopo il Tg Il Segreto 198.000, 1,90%. La signora in giallo 642.000, 4,71%.

ha ottenuto 158.000 telespettatori, share 2,57%. Dopo il Tg 198.000, 1,90%. 642.000, 4,71%. Su La7 Omnibus ha registrato 188.000 telespettatori, share 3,56%, nel segmento News 141.000, 3,45% e nel Dibattito 182.000, 3,26%. Coffee Break 165.000, 3,24%. L’aria che tira 326.000, 5,15%; L’aria che tira – Oggi 445.000, 4,13%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.903.000, 14,21%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.016.000, 17,25%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 2.035.000, 16,73% e nel programma 2.374.000, 17,36%.

1.903.000, 14,21%. ha registrato 2.016.000, 17,25%. ha registrato nella presentazione 2.035.000, 16,73% e nel programma 2.374.000, 17,36%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 679.000 telespettatori, share 4,86%. Detto Fatto 525.000, 4,41%. Missione Beauty 258.000, 2,03%.

ha registrato 679.000 telespettatori, share 4,86%. 525.000, 4,41%. 258.000, 2,03%. Su Rai 3 #Maestri 543.000, 4,52%. Aspettando Geo 1.027.000, 8,76%. Geo ha registrato 1.710.000 telespettatori, share 12,44%.

543.000, 4,52%. 1.027.000, 8,76%. ha registrato 1.710.000 telespettatori, share 12,44%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.689.000 telespettatori, share 18,58%. Una Vita 2.436.000, 17,11%. Uomini e donne 2.726.000, 21,36% e nel Finale 2.359.000, 20,19%. Amici di Maria De Filippi 2.060.000, 17,68%. GF Vip 2.005.000, 17,28%. Love is in the air 1.746.000, 14,44%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.595.000, 12,58% e nella seconda 1.802.000, 12,79%.

ha registrato 2.689.000 telespettatori, share 18,58%. 2.436.000, 17,11%. 2.726.000, 21,36% e nel Finale 2.359.000, 20,19%. 2.060.000, 17,68%. 2.005.000, 17,28%. 1.746.000, 14,44%. nella presentazione 1.595.000, 12,58% e nella seconda 1.802.000, 12,79%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 542.000 telespettatori, 3,74%. Due uomini e mezzo un netto di 272.000, 2,03%.

ha registrato 542.000 telespettatori, 3,74%. un netto di 272.000, 2,03%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 998.000 telespettatori, 7,25% di share. Il film Gli avvoltoi hanno fame un netto di 775.000, 5,85%.

ha registrato un netto di 998.000 telespettatori, 7,25% di share. Il film un netto di 775.000, 5,85%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 264.000 telespettatori, share 1,86% e nel programma 327.000, 2,63%; Tagadoc 190.000, 1,53%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Tv7 ha registrato 537.000 telespettatori, share 6,49%.

ha registrato 537.000 telespettatori, share 6,49%. Su Rai 2 The Resident ha registrato 851.000 telespettatori, share 5,01%. O anche no – Speciale .000, %.

ha registrato 851.000 telespettatori, share 5,01%. .000, %. Su Rai 3 La versione di Fiorella 182.000, 1,19%. Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 254.000 telespettatori, share 2,62%.

182.000, 1,19%. ha registrato un netto di 254.000 telespettatori, share 2,62%. Su Rete 4 Caccia alla spia ha registrato 206.000 telespettatori, share 3,75%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.314.000, 22,93%; ore 20:00 5.265.000, 24,12%.

3.314.000, 22,93%; 5.265.000, 24,12%. Tg2 ore 13:00 1.761.000, 13,61%; ore 20:30 1.246.000, 5,34%.

1.761.000, 13,61%; 1.246.000, 5,34%. Tg3 ore 14:30 1.754.000, 12,44%; ore 19:00 2.346.000, 13,21%.

1.754.000, 12,44%; 2.346.000, 13,21%. Tg5 ore 13:00 2.941.000, 22,33%; ore 20:00 4.454.000, 20,17%.

2.941.000, 22,33%; 4.454.000, 20,17%. Studio Aperto ore 12:25 998.000, 9,48%; ore 18:30 753.000, 4,91%.

998.000, 9,48%; 753.000, 4,91%. Tg4 ore 12.00 230.000, 2,79%; ore 18:55 716.000, 4%.

230.000, 2,79%; 716.000, 4%. Tg La7 ore 13:30 571.000, 3,95%; ore 20:00 1.047.000, 4,75%.

Ascolti Discovery

Su Real Time in prima serata Bake Off Italia ha registrato 720.000 telespettatori, share 3,1%, mentre in seconda serata Il Castello delle Cerimonie ha ottenuto 308.000, 1,7% di share.

Su Nove in seconda serata La Confessione di Peter Gomez che con l’intervista a Luca Zaia ha ottenuto 557.000 telespettatori, per uno share del 3,1%.

