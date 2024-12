Ascolti Tv Total Audience domenica 29 dicembre 2024

Lo Standard Total Audience sostituirà il tradizionale standars ‘solo lineare’ dal 10 febbraio, in tempo per Sanremo 2025

Con oggi, lunedì 30 dicembre 2024, Auditel inizia a rilasciare gli ascolti tv del nuovo Standard Total Audience che include gli ascolti Live degli Small Screen (PC, Tablet e Smartphone) e gli ascolti VOD (Video On Demand) su tutti gli schermi. Contestualmente per alcune settimane saranno rilasciati anche i dati dello Standard Auditel tradizionale, con la sola fruizione tv lineare che da sempre pubblichiamo su TvBlog. E allora vediamo insieme come sono andati gli ascolti tv nello Standard Total Audience: per comodità, e per un primo raffronto, lasciamo in nero gli ascolti lineari e aggiungiamo in rosso e in parentesi quelli della Total Audience, che somma i dati ‘lineari’ a quelli ‘digitali’.

Ascolti tv Prime Time

In prima serata su Rai 1 il film Uno sguardo dal cielo ha ottenuto 2.203.000 telespettatori, per uno share del 14,15% (2.213.000, 14,21%). Su Canale 5 la serie Tradimento ha registrato 2.129.000 telespettatori, share 13,88% (2.147.000, 14%). Su Rai 3 Report ha ottenuto nella presentazione 1.333.000, 7,13% (1.341.000, 7,17%), nel programma 1.733.000, 10,24% (1.744.000, 10,31%) , e nel segmento Plus, in seconda serata, 1.098.000, 7,81% (1.107.000, 7,87%). Su Italia 1 il film Batman Begins ha ottenuto un netto di 985.000 telespettatori, share 6,41% (991.000, 6,45%). Su Rai 2 il film Una famiglia mostruosa 879.000, 5% (882.000, 6,02%). Su Rete 4 Zona Bianca è stato visto da 778.000 telespettatori, share 5,49% (781.000, 5,51%). Su Tv8 il film Un messaggio per Natale è stato visto da 541.000 telespettatori, share 3,25%. Su La7 il film Revenant – Redivivo ha registrato 418.000 telespettatori, share 2,84% (419.000, 2,84%). Su Nove Che Tempo Che Fa Best of ha registrato 347.000 telespettatori, share 2,80%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi 5.436.000, 29,09% (5.452.000, 29,17%). Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.468.000 telespettatori, share 13,17% (2.472.000, 13,19%). Su Rai 3 Blob 838.000, 4,57% (840.000, 4,58%); LAB Report 945.000, 5,11% (949.000, 5,13%). Su Italia 1 NCIS 1.083.000, 5,80% (1.086.000, 5,82%). Su Rete 4 4 di sera Weekend ha registrato nella prima parte 880.000, 4,75% e nella seconda 738.000, 3,91%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.059.000 telespettatori, share 5,64% (1.063.000, 5,66%). Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 607.000, 3,26%. Su Nove Little Big Italy 380.000, 2,04%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.708.000 telespettatori, share 18,34% (2.714.000, 18,38%) e nel game un netto di 3.701.000, 22,31% (3.713.000, 22,38%), mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.340.000 telespettatori, share 16,43% (2.344.000, 16,46%) e nel game 3.052.000, 18,88% (3.057.000, 18,91%). Su Rai 2 NCIS Los Angeles un netto di 447.000, 2,50% (448.000, 2.50%). Su Italia 1 CSI ha ottenuto 493.000 telespettatori, share 2,82% (495.000, 2,83%). La promessa su Rete 4 ha raccolto 826.000 telespettatori, share 4,62% (838.000, 4,69%).

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha ottenuto nella prima parte 447.000, 15,71% (448.000, 15,75%), e nella seconda un netto di 1.373.000, 25,38% (1.375.000, 25,42%); Check-Up 1.350.000, 22,13% (1.351.000, 22.15%); A Sua immagine un netto di 1.318.000, 17,68% (1.320.000, 17,70%); la Santa Messa ha ottenuto 1.351.000, 18,80% (1.354.000, 18,85%), e l’Angelus di Papa Francesco 1.808.000, 20,18% (1.812.000, 20.22%); a seguire Linea Verde ha dato la linea al Tg1 con un netto di 2.772.000, 22,25% (2.776.000, 22,29%). Su Rai 2 Il meglio di Radio2 Social Club ha registrato 161.000 telespettatori, share 2,83% (162.000, 2,85%); Binario 2 Extra 344.000, 5,53% (344.000, 5,53%); 100 anni di rivoluzioni 308.000, 4,80% (308.000, 4,80%); Sci Alpino – Coppa del Mondo 2024-25: Super Gigante maschile 773.000, 7,67% (780.000, 7,74%). Su Rai 3 il film La vita straordinaria di David Copperfield 120.000, 2,14% (120.000, 2,14%), O anche no 141.000, 2,23% (141.000, 2,23%); Timeline 122.000, 1,83% (122.000, 1,83%); Tg3 RegionEuropa 265.000, 3,49% (265.000, 3,49%); dopo il Tg3 Fuori Linea 565.000, 5,60% (566.000, 5,61%); TGR Mediterraneo 533.000, 4,61% (534.000, 4,62%); Finché sono al mondo 365.000, 2,61% (365.000, 2,61%). La Santa Messa su Canale 5 è stata seguita da 834.000 telespettatori, 13,08% (836.000, 13,11%), mentre Melaverde ha registrato 1.898.000 telespettatori, share 18,30% (1.900.000, 18,33%). Su Italia 1 il film Scooby! ha registrato un netto di 176.000 telespettatori, share 3,13% (176.000, 3.13%), il film Ozzy – Cucciolo coraggioso un netto di 262.000, 3,87% (262.000, 3,87%); Drive Up 220.000, 2,42% (220.000, 2,42%). Su Rete 4 Terra Amara 344.000, 5,57% (344.000, 5,57%); Dalla parte degli animali nella presentazione 239.000, 3,81% (239.000, 3,81%); nella prima parte 317.000, 4,79% (318.000, 4,81%), nella seconda 398.000, 5,58% (398.000, 5,58%), nei saluti 361.000, 4,63% (361.000, 4,64%); quindi dopo il Tg il film tv Lucky Luke – Il treno fantasma ha registrato un netto di 334.000 telespettatori, 2,60% di share (335.000, 2,61%). Chiudiamo il daytime del mattino con La7 dove Omnibus ha registrato 182.000 telespettatori, share 4,12% (183.000, 4,15%), nel segmento News 84.000, 3,56% (84.000, 3,56%) e nel Dibattito 209.000, 3,87% (210.000, 3,89%); Camera con vista 168.000, 2,66% (168.000, 2,66%); L’ingrediente perfetto 143.000, 2,25% (143.000, 2,25%); Uozzap Collezione 133.000, 1,93% (133.000, 1,93%); Miss Marple 143.000, 1,37% (143.000, 1,37%).

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Domenica In ha registrato nella presentazione 2.560.000, 18,84% (2.565.000, 18,88%), nella prima parte 2.713.000, 22,31% (2.720.000, 22,37%), nella seconda parte 2.058.000, 19,13% (2.064.000, 19,19%), e nei Saluti 1.859.000, 17,32% (1.864.000, 17,37%); a seguire Da noi… a ruota libera ha ottenuto 1.771.000, 14,28% (1.774.000, 14,31%). Su Rai 2 Sci Alpino – Coppa del Mondo 2024-25: Slalom Gigante femminile 907.000, 6,52% (912.000, 6,56%); Bellissima Italia Generazione Green 462.000, 3,82% (463.000, 3,83%); il match Carpegna Prosciutto Basket Pesaro – Flats Service Fortitudo Bologna, Basket: Serie A2 – 18a giornata, un netto di 178.000, 1,63% (180.000, 1,65%). Su Rai 3 il film La La Land ha registrato 518.000, 4,61% (519.000, 4,62%); Kilimangiaro Natale Collection nella presentazione 534.000, 4,98% (535.000, 4,99%), nel segmento Il grande viaggio 993.000, 8,61% (995.000, 8,63%) e nel programma 1.327.000, 9,97% (1.329.000, 9,98%). Su Canale 5 L’arca di Noè 2.337.000, 16,57%, (2.341.000, 16,61%) Beautiful 1.872.000, 13,96% (1.876.000, 13,99%), My Home My Destiny 1.483.000, 12,92% (1.486.000, 12,95%), Le storie di Verissimo nella prima parte 1.5161.000, 14,37% (1.519.000, 14,40%), nella seconda 1.943.000, 16,48% (1.945.000, 16.50%) e nei Saluti 1.909.000, 14,40% (1.912.000, 14,43%). Su Italia 1 E-Planet ha registrato 499.000 telespettatori, 3,65% (501.000, 3,66%), I Simpson 548.000, 4,26% (549.000, 4,27%); il film Due fratelli un netto di 423.000, 3,88% (423.000, 3,88%); Due uomini e 1/2 381.000, 3,06% (382.000, 3,07%); GF 293.000, 2,27% (294.000, 2,28%). Su Rete 4 Pensa in grande ha registrato 355.000 telespettatori, 2,61% di share (355.000, 2,61%); il film La sacra Famiglia un netto di 439.000, 3,76% (440.000, 3,77%). Su La7 Bell’Italia in viaggio 316.000, 2,43% (316.000, 2,43%); il film Parenti serpenti 302.000, 2,80% (302.000, 2,80%); il film Qualcosa è cambiato 259.000, 1,88% (260.000, 1,88%).

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha ottenuto 593.000 telespettatori, share 8,63% (596.000, 8,67%). Su Rai 2 La Domenica Sportiva al 90° ha registrato nella presentazione 917.000 telespettatori, share 6,30% (925.000, 6,36%) e nel programma 889.000, 8,99% (897.000, 9,07%); L’altra DS 269.000, 5% (271.000, 5,04%). Su Rai 3 112 – Le notti del Radio Mobile ha registrato 612.000 telespettatori, share 6,18% (616.000, 6,22%). Su Canale 5 Pressing 567.000, 9,18% (574.000, 9,30%). Su Italia 1 il film Inception un netto di 396.000, 7,24% (398.000, 7,28%).

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.037.000, 28,39%; ore 20:00 4.574.000, 25,11%.

4.037.000, 28,39%; 4.574.000, 25,11%. Tg2 ore 13:00 1.473.000, 10,86%; ore 20:30 850.000, 4,57%.

1.473.000, 10,86%; 850.000, 4,57%. Tg3 ore 14:30 1.828.000, 13,54%; ore 19:00 1.822.000, 11,69%.

1.828.000, 13,54%; 1.822.000, 11,69%. Tg5 ore 13:00 3.024.000, 22,05%; ore 20:00 3.589.000, 19,59%.

3.024.000, 22,05%; 3.589.000, 19,59%. Studio Aperto ore 12:25 1.083.000, 9,47%; ore 18:30 .000, %.

1.083.000, 9,47%; .000, %. Tg4 ore 12.00 528.000, 5,73%; ore 18:55 666.000, 4,26%.

528.000, 5,73%; 666.000, 4,26%. Tg La7 ore 13:30 703.000, 4,97%; ore 20:00 1.285.000, 7,01%.

Dati AUDITEL™