Ascolti tv Standard e Total Audience martedì 31 dicembre 2024: L’anno che verrà a 5,4 mln (37%), Capodanno in musica a 3,4 mln (25%)

Gli ascolti tv standard e i dati Total Audience (disponibili dalle 16 e segnalati in rosso e tra parentesi= dell’ultimo giorno dell’anno, con i veglioni di San Silvestro sulle Ammiraglie (imprecazioni incluse…)

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 L’anno che verrà, in diretta da Reggio Calabria, ha registrato nella prima parte (20:52 – 00:56) 5.383.000 telespettatori, share 36,79%%, nella seconda (25:01 – 25:36) 2.843.000, 33,61% e nel segmento Buonanotte (25:39 – 25:54) 1.911.000, 28,34% Su Canale 5 Capodanno in musica (20:51 – 01:52) ha registrato 3.395.000 telespettatori, share 25,28% e nel segmento After Midnight (25:52 – 1:59) 1.518.000, 25,52%. Su Rai 2 il film d’animazione Gli Aristogatti ha ottenuto 1.105.000 telespettatori, share 7,10%. Su Rai 3 il film Il Piccolo Diavolo ha ottenuto 753.000 telespettatori, share 4,84%. Su Italia 1 il film Independence Day ha registrato un netto di 510.000 telespettatori, share 3,37%. Su La7 il film Indovina chi viene a cena ha ottenuto 464.000 telespettatori, share 3%.Su Rete 4 il film Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco ha registrato un netto di 404.000 telespettatori, share 2,67%. Su Nove Maurizio Battista Risate sotto l’albero è stato visto da 220.000 telespettatori, share 1,44%. Su Tv8 il film Il bacio di mezzanotte ha registrato 186.000 telespettatori, share 1,22%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access il Messaggio di Fine Anno del Presidente della Repubblica ha ottenuto su Rai 1 5.043.000, 32,13%, su Canale 5 3.004.000 telespettatori, share 19,14%; su Rai 2 471.000, 3%, su Rai 3 786.000, 5%, (preceduto da Via dei Matti n.0 a 894.000, 592%), su Rete 4 329.000, 2,09% (preceduto da 4 di sera su Rete 4 che ha ottenuto nella presentazione 343.000 telespettatori, share 2,19% e nel programma un netto di 425.000, 2,78%). Su Italia 1 NCIS 1 registra 856.000 telespettatori, share 5,50%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 397.000 telespettatori, share 2,54% e su Nove Cash or trash Xmas Edition ha registrato 376.000 telespettatori, share 2,41%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.454.000, 17,87%, e nel game un netto di 3.624.000, 24,55%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.339.000 telespettatori, share 17,27% e nel game un netto di 2.907.000, 20,02%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 528.000, 3,52%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 400.000 telespettatori, share 2,67%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 666.000 telespettatori, share 4,44%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 258.000, 1,81%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 351.000 telespettatori, share 12,64%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 1.068.000, 19,79%; Storie Italiane nella prima parte 749.000, 14,24%, e nella seconda 941.000, 16,71%; È sempre Mezzogiorno menù 1.871.000, 18,71%. Su Rai 2 il film C’era una volta a Montecarlo ha registrato 296.000, 3,88%. Su Rai 3 il film Pinocchio ha ottenuto 153.000, 2,91%, ‘O festival 127.000, 2,43%; Elisir – Le strenne 229.000, 3,99%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 463.000, 3,90%; Geo 590.000, 6,03%; Passato e Presente 417.000, 3,05%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.118.000 telespettatori, share 20,57% e 1.056.000, 20,12%, con Forum a 1.150.000, 15,30%. Su Italia 1 il film C’era una volta il principe azzurro ha registrato un netto di 138.000 telespettatori, share 2,54% e il film Scarpette rosse, Biancaneve e i sette nani un netto di 247.000, 4,07%. Su Rete 4 Terra Amara 304.000, 5,67%; Tempesta d’amore 278.000, 4,98%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 630.000, 5,19%. La7 ha ottenuto con Omnibus 174.000 telespettatori, share 5,30%, nel segmento News 118.000, 4,34%; Marple 91.000, 1,75%; quindi il film Un giorno in Pretura 85.000, 1,58% e Gazzetta Sport Awards 109.000, 1.12%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona Special nella presentazione 2.247.000, 16,48%, e nel programma 2.017.000, 17,13%; Il Paradiso delle Signore 1.699.000, 16,02%; il film Torna a casa Lassie 1.326.000, 10,98%. Su Rai 2 il film L’amore viaggia nel tempo un netto di 430.000, 3,53%; BellaMa’ 649.000, 6,07%, La porta magica 602.000, 5,16%. Su Rai 3 Geo 574.000, 5,13%; In cammino 488.000, 4,51%; Eccellenze Italiane 516.000, 4,88%, Aspettando Geo 957.000, 8,68%, Geo 1.473.000, 11,88%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.939.000 telespettatori, share 14,17%, il film tv La stella di Natale un netto di 1.409.000, 11,97%; My Home My Destiny 1.314.000, 12,21%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.574.000, 14,01%, nella seconda 1.810.000, 14,88% e nei saluti 1.967.000, 14,99%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 773.000 telespettatori, 5,80%, il film Dennis la minaccia un netto di 565.000, 5%; il film Dennis la minaccia a Natale 597.000, 5,20%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 838.000 telespettatori, 6,78% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 497.000, 4,71%, e il film La spacconata un netto di 395.000, 3,29%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 295.000, 2,56%; il film E’ arrivato mio fratello 282.000, 2,40%.

Ascolti tv Seconda serata

