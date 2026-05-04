Ascolti Tv, sfida del 3 maggio: Roberta Valente vince ancora. I dati della serata

Il palinsesto serale si conferma un terreno di gioco complesso, dove la capacità di rimodulare gli spazi televisivi può fare la differenza nel decretare il successo di una rete.

È il caso della strategia adottata da Rai1, che ha scelto di trasmettere un solo episodio della fiction Roberta Valente – Notaio in Sorrento invece della classica doppia puntata, inaugurando una tendenza che dovrebbe essere imitata a breve anche da Canale 5 con I Cesaroni.

Questa manovra ha dato i suoi frutti, proiettando la rete ammiraglia al primo posto della prima serata con 3.423.000 spettatori e un ottimo 19.7% di share.

Sul secondo gradino del podio si colloca l’offerta di Canale 5, che con Racconto di una Notte ha totalizzato 1.579.000 spettatori e l’11.6% di share. A seguire, un’eccellente performance è stata registrata dall’approfondimento di Rai3: Report ha infatti intrattenuto 1.476.000 spettatori, pari al 7.7% di share nella sua presentazione, crescendo nel cuore della trasmissione con 1.854.000 spettatori e il 10.3%, per poi mantenere alta l’attenzione nel segmento Report Plus con 1.315.000 spettatori e il 9.2%.

La serata ha offerto al pubblico una vasta gamma di alternative, distribuendo l’interesse su più canali. Sul Nove, l’appuntamento con Che Tempo Che Fa ha saputo conquistare 1.322.000 spettatori con il 7.5% di share, confermando il suo seguito anche durante lo spazio de Il Tavolo, che ha ottenuto 722.000 spettatori e il 7.1%.

Grande interesse anche per lo sport su Tv8, dove la trasmissione del Gran Premio di Formula 1 ha incollato allo schermo 1.108.000 appassionati, pari al 7.2% di share.

Il resto della prima serata ha visto la comicità di Zelig On su Italia 1 raccogliere 968.000 spettatori con il 6.7% di share, seguito su Rete4 dal talk Fuori dal Coro, che ha totalizzato 735.000 spettatori e il 6.1%.

Più defilati gli altri canali, con la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Rai2 che ha registrato 552.000 spettatori (3% di share) e lo speciale House of Trump – Il Maga Complotto su La7, che ha chiuso la serata con 355.000 spettatori e il 2% di share.

Il duello nell’access prime time

La competizione si è consumata con la consueta intensità nella fascia dell’access prime time. Qui, Rai1 ha strappato una netta vittoria grazie ad Affari Tuoi, che dopo una breve anteprima da 3.563.000 spettatori e il 19.3% di share, è volato a 4.731.000 spettatori con uno share del 24.7%.

Canale 5 ha però risposto con grande tenacia: l’anteprima Gira La Ruota della Fortuna ha registrato 3.514.000 spettatori e il 19.1% di share, mentre il programma vero e proprio, La Ruota della Fortuna, ha conquistato 4.396.000 spettatori e il 22.7% di share, confermando la solidità del preserale Mediaset.