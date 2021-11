L’ennesima sfida negli ascolti tv del sabato tra Rai 1 e Canale 5 è vinta per la quarta settimana consecutiva dalla rete ammiraglia Mediaset che porta a casa un altro importante risultato con Tu Si que vales, di 7 punti percentuali sopra il suo competitor. Ballando con le stelle infatti è iniziato alle 20:39 quasi pareggiando i conti con Striscia la Notizia che ha chiuso ampiamente dopo le 21:25, rendendo di fatto anche il sabato non più intoccabile (ed ha approfittato dell’assenza di Soliti Ignoti – Il ritorno). A differenza delle scorse puntate, il segmento centrale del programma di Milly Carlucci è iniziato alle 21:30, dunque in anticipo. La terza piazza se la contendono Rai 2 con Swat e Indovina chi viene a cena. Il resto delle generaliste stanno sotto il milione, da sottolineare che la serie de La7 Versailles è superata dai 4 ristoranti di Alessandro Borghese, su Tv8.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Ballando con le stelle , quarta puntata, ha registrato nel segmento Ballando… tutti in pista 4.155.000 telespettatori, share 18.9% e nel programma 3.653.000, 20.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 3 Blob ha registrato 1.016.000, 4.94%. Le parole nella presentazione 1.195.000, 5.60% e nel programma 1.427.000, 6.45%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.985.000 telespettatori, share 17.48% e nel game un netto di 4.085.000, 21.51%.

ha registrato 807.000 telespettatori, share 3.93%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.337.000 telespettatori, share 21.13%. Buongiorno Benessere 936.000, 15.62%. Linea verde Start 1.309.000, 13.57%. Linea verde Life 2.202.000, 16.44%.

ha ottenuto un netto di 173.000 telespettatori, share 2.76%. Dopo il Tg 191.000, 1.59%. 491.000, 3.14%. Su La7 Omnibus ha registrato 173.000 telespettatori, share 3.10%, nel segmento News 132.000, 3.54% e nel Dibattito 153.000, 2.44%. Coffee Break 131.000, 2.25%. L’aria che tira – Il diario 131.000, 2.25%. Like – Tutto ciò che piace 116.000, 0.81%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.894.000 telespettatori, share 12.68%. Tv7 Reloaded 1.049.000, 8.23%. ItaliaSì! nella presentazione 1.409.000, 10.94% e nel programma 1.822.000, 12.31%.

ha registrato un netto di 831.000 telespettatori, 5.69% di share. Il film un netto di 466.000, 3.25%. Su La7 Serie A Femminile: Fiorentina – Inter 171.000, 1.30%. Atlantide ha registrato 249.000 telespettatori, share 1.57%.

Seconda serata

Su Rai 2 Italia all’Opera – Catania e il Teatro Massimo Vincenzo Bellini ha registrato 301.000 telespettatori, share 1.64%.

ha registrato un netto di 194.000 telespettatori, share 1.94%. Su Rete 4 Il film Ancora vivo ha registrato un netto di 153.000 telespettatori, share 2.16%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.902.000, 23.95%; ore 20:00 4.855.000, 23.40%.

341.000, 3.55%; 633.000, 3.50%. Tg La7 ore 13:30 503.000, 3.09%; ore 20:00 940.000, 4.49%.

Dati AUDITEL™