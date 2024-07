Gli ascolti tv del sabato, con gli altri due Quarti di finale di Euro 2024 nel pomeriggio di Rai 2 e nella prima serata di Rai 1

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Olanda – Turchia, Quarti di Finale di Euro 2024, ha ottenuto un netto di 4.652.000, 32,75%. Su Canale 5 Guinness – Lo show dei record ha ottenuto 1.392.000 telespettatori, share 12,40%. Su Rai 2 il film Amnesia fatale 763.000, 5,53%.Su Italia 1 il film Windstorm 4 – Il vento sta cambiando ha raccolto un netto di 588.000 telespettatori, share 4,45%. Su Rai 3 il film tv Tina Anselmi – Una vita per la democrazia ha registrato 545.000 telespettatori, share 3,91%. Su Rete 4 il film Il Paradiso all’improvviso ha registrato un netto di 464.000 telespettatori, share 3,47%. Su Nove il doc Crimini Italiani – Il delitto Rosboch ha registrato 378.000 telespettatori, share 2,78%. Su La7 il film La pantera rosa è stato visto da 287.000 telespettatori, share 2,14%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 245.000, 1,71%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Paperissima sprint estate ha registrato 1.888.000 telespettatori, share 13,54%. Su Rai 2 Tg2 Post 725.000, 5,01%. Su Rai 3 Blob ha registrato 330.000, 2,39% e a seguire Illuminate 331.000, 2,37%. NCIS su Italia 1 registra 869.000 telespettatori, share 6,22% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 452.000 telespettatori, share 3,27% e nella seconda 540.000, 3,80%. Su La7 In onda 786.000, 5,64%. Su Tv8 GP F1 GB prove ha registrato 327.000, 2,46%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 195.000 telespettatori, share 1,39%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.674.000 telespettatori, share 16,86%, e nel game 2.091.000, 17,67%. Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 860.000 telespettatori, share 9,16% e nel game un netto di 1.276.000, 11,28%. Su Italia 1 con FBI: Most Wanted ha ottenuto 281.000 telespettatori, share 2,16%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 369.000 telespettatori, share 2,77%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Weekly ha totalizzato nella prima parte un netto di 694.000, 17,84% e nella seconda 604.000, 15,16%. Buongiorno Benessere Estate 643.000, 14,68%, Linea verde Illumina 981.000, 15,25%; Linea verde Sentieri Speciale 1.797.000, 17,20%. Su Rai 2 Dreams Road ha registrato 247.000 telespettatori, share 4,61%, Felicità 2024 – La stagione della famiglia 325.000, 3,81%; su Rai 3 Storia delle nostre città ha ottenuto 163.000, 3,24%; dopo il Tg3 il film Totò contro i quattro 353.000, 3,26%. Su Canale 5 Forum ha registrato 919.000, 13,65% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 229.000 telespettatori, share 3,33%. Su Rete 4 il film Il confine dell’inganno ha dato la linea al Tg4 con un netto di 130.000 telespettatori, share 2,97% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 648.000, 5,85%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 200.000 telespettatori, share 5,39%, nel segmento News 157.000, 5,32% e nel Dibattito 199.000, 5,03%; quindi Coffee Break Sabato 234.000, 5,82%, L’ingrediente perfetto – A tu per tu 160.000, 3,22%; La7 Doc: The Royals 129.000, 1,63%; Like – Tutto ciò che piace 147.000, 1,29%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.422.000, 12,78%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 887.000, 9,38%, quindi A Sua immagine nella prima parte 655.000, 7,63%, e nella seconda 651.000, 7,83%; La volta buona special 994.000, 11,94%. Su Rai 2 Tour de France 2024 – 8a tappa: Semur-en-Axois – Colombey-les-Deux-Eglises in Diretta 857.000, 8,74%, e all’Arrivo 1.323.000, 16,51%; Toureplay .000, %; il match Inghilterra – Svizzera, Quarti di Finale Euro 2024 (18:00 – 20:40, terminata ai calci di rigore), un netto di 3.287.000, 29,29%. Su Rai 3 In solitario 375.000, 4,18%; Eccellenze italiane 227.000, 2,90%; La Confessione 304.000, 3,36%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.089.000 telespettatori, share 18,05%; My Home My Destiny 1.669.000, 16,11%; La promessa 1.494.000, 17,07%; il film tv Rosamunde Pilcher: I battiti del cuore un netto di 935.000, 11,36%. Su Italia 1 il film Due fratelli un netto di 312.000, 3,04%; Superman & Lois 142.000, 1,71%, 142.000, 1,80%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 607.000 telespettatori, 5,64% di share; il film Maigret e la finestra aperta un netto di 204.000, 2,42%. Su La7 il film La Torre di Babele 227.000, 2,11%; La7 Doc .000, %; il film Flawless – Un colpo perfetto 181.000, 2,16%; il film Paura d’amare 148.000, 1,52%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Notti europee un netto di 1.084.000, 14,55%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 234.000 telespettatori, share 2,57%. Su Rai 3 A Chiara 156.000, 2,54%. Su Italia 1 il film Windstorm 5 – Uniti per sempre un netto di 295.000, 5,47%. Su Rete 4 il film La scuola più bella del mondo un netto di 206.000, 3,54%. Su La7 il film A qualcuno piace caldo un netto di 108.000, 2,09%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.046.000, 24,44%; ore 20:00 2.081.000, 15,27%.

Tg2 ore 13:00 1.236.000, 10,69%; ore 20:30 1.619.000, 11,61%.

Tg3 ore 14:30 837.000, 7,87%; ore 19:00 808.000, 7,50%.

Tg5 ore 13:00 2.378.000, 20,25%; ore 20:00 1.883.000, 13,63%.

Studio Aperto ore 12:25 1.171.000, 12,47%; ore 18:30 356.000, 3,82%.

Tg4 ore 12.00 366.000, 5,26%; ore 18:55 361.000, 3,36%.

Tg La7 ore 13:30 587.000, 4,75%; ore 20:00 590.000, 4,28%.

