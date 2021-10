Gli ascolti tv del sabato con Tu sì que vales e Ballando con le Stelle, che alla terza puntata vede diversi membri del cast tra quarantene fiduciarie e ritiri. La serata è vinta, ancora, da Tù sì que vales con oltre 4,6 milioni, mentre Ballando registra nel segmento di ‘prime time’ oltre 3.5 milioni di telespettatori. Terza piazza per SWAT su Rai 2. In un quadro di ascolti lineari residuali non male l’intervista di Enrico Mentana a Ilda Boccassini nello speciale di prima serata su La7, mentre

Ascolti Prime Time

Su Rai 1 Ballando con le stelle , terza puntata (tra positivi e ritiri) ha registrato nel segmento Ballando… tutti in pista 4.255.000 telespettatori, share 19,61% e nel programma un netto di 3.578.000, 21,81%.

, terza puntata (tra positivi e ritiri) ha registrato nel segmento Ballando… tutti in pista 4.255.000 telespettatori, share 19,61% e nel programma un netto di 3.578.000, 21,81%. Su Rai 2 SWAT ha registrato 1.092.000 telespettatori, share 5%; nel dettaglio la prima puntata 1.086.000, 4,97% e nella seconda 1.099.000, 5,15%.

ha registrato 1.092.000 telespettatori, share 5%; nel dettaglio la prima puntata 1.086.000, 4,97% e nella seconda 1.099.000, 5,15%. Su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato 696.000 telespettatori, share 3,49%.

ha registrato 696.000 telespettatori, share 3,49%. Su Canale 5 Tu sì que vales ha registrato 4.608.000 telespettatori, share 26,24% e nel segmento Buonanotte 1.910.000, 23,46%.

ha registrato 4.608.000 telespettatori, share 26,24% e nel segmento Buonanotte 1.910.000, 23,46%. Su Italia 1 I Simpson Halloween Night ha registrato un netto di 558.000 telespettatori, share 3,1%. Nel dettaglio 685.000, 3,12%, 688.000, 3,13% e 586.000, 2,79%.

ha registrato un netto di 558.000 telespettatori, share 3,1%. Nel dettaglio 685.000, 3,12%, 688.000, 3,13% e 586.000, 2,79%. Su Rete 4 Il film Agente 007 – Vivi e lascia morire ha registrato un netto di 500.000 telespettatori, share 2,62%.

ha registrato un netto di 500.000 telespettatori, share 2,62%. Su La7 Esclusivo 7 – Parla Ilda ha registrato 669.000 telespettatori, share 3,15%.

ha registrato 669.000 telespettatori, share 3,15%. Su Tv8 Il film Hotel Transylvania è stata vista da 253.000 telespettatori, share 1,2%.

è stata vista da 253.000 telespettatori, share 1,2%. Su Nove Casamonica: La resa dei conti ha registrato 244.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 3 Blob ha registrato 800.000, 4,06%. Le parole nella presentazione 923.000, 4,46% e nel programma 1.172.000, 5,42%.

ha registrato 800.000, 4,06%. nella presentazione 923.000, 4,46% e nel programma 1.172.000, 5,42%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.663.000 telespettatori, share 17,09%.

ha registrato 3.663.000 telespettatori, share 17,09%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 945.000 telespettatori, share 4,44%.

ha registrato 945.000 telespettatori, share 4,44%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 870.000 telespettatori, share 4,13% e 789.000, 3,66%.

ha registrato 870.000 telespettatori, share 4,13% e 789.000, 3,66%. Su La7 In onda ha registrato 998.000 telespettatori, share 4,64%.

ha registrato 998.000 telespettatori, share 4,64%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2664.000 telespettatori, share 17,51% e nel game un netto di 3.609.000, 20,11%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2664.000 telespettatori, share 17,51% e nel game un netto di 3.609.000, 20,11%. Su Rai 2 Dribbling 378.000, 2,39%. FBI ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, share 3,53%.

378.000, 2,39%. ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, share 3,53%. Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1973.000 telespettatori, share 13,51% e nel game un netto di 3078.000, 17,70%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1973.000 telespettatori, share 13,51% e nel game un netto di 3078.000, 17,70%. Su Italia 1 CSI ha registrato 534.000 telespettatori, share 2,79%.

ha registrato 534.000 telespettatori, share 2,79%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 821.000 telespettatori, share 4,14%.

ha registrato 821.000 telespettatori, share 4,14%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 99.000 telespettatori, share 0,87%.

Ascolti tv Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.412.000 telespettatori, share 23,47%. Speciale Tg1 G20 986.000, 16,12%. Linea verde Life 2.058.000, 16,59%.

ha totalizzato un netto di 1.412.000 telespettatori, share 23,47%. 986.000, 16,12%. 2.058.000, 16,59%. Su Rai 2 Check-Up 188.000, 2,96%. Dolce Quiz ha registrato 412.000 telespettatori, share 4,21%.

188.000, 2,96%. ha registrato 412.000 telespettatori, share 4,21%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 284.000, 4,99%. Mi manda Raitre 261.000, 4,45%. Timeline 234.000, 4,13%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 925.000, 8,45%. Tgr Mezzogiorno Italia 529.000, 3,45%.

ha registrato 284.000, 4,99%. 261.000, 4,45%. 234.000, 4,13%. Dopo il TG 925.000, 8,45%. 529.000, 3,45%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.096.000 telespettatori, share 13,62%.

ha registrato 1.096.000 telespettatori, share 13,62%. Su Italia 1 Hart of Dixie ha registrato 149.000 telespettatori, share 2,02%.

ha registrato 149.000 telespettatori, share 2,02%. Su Rete 4 Il film Saticorosissimo ha ottenuto un netto di 129.000 telespettatori, share 2,19%. Dopo il Tg Il Segreto 228.000, 2,05%. La signora in giallo 527.000, 3,58%.

ha ottenuto un netto di 129.000 telespettatori, share 2,19%. Dopo il Tg 228.000, 2,05%. 527.000, 3,58%. Su La7 Omnibus ha registrato 146.000 telespettatori, share 2,88%, nel segmento News 89.000, 2,86% e nel Dibattito 151.000, 2,58%. Coffee Break Sabato 199.000, 3,51%. L’aria che tira – Il diario 121.000, 1,38%. Like – Tutto ciò che piace 105.000, 0,78%.

Ascolti tv Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 2.095.000 telespettatori, share 14,58%. Il paradiso delle signore 1.363.000, 10,43%. ItaliaSì! nella presentazione 922.000, 7,95%, nella prima parte 1.259.000, 11,14% e nella seconda 1.627.000, 12,80%.

ha registrato 2.095.000 telespettatori, share 14,58%. 1.363.000, 10,43%. nella presentazione 922.000, 7,95%, nella prima parte 1.259.000, 11,14% e nella seconda 1.627.000, 12,80%. Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato 534.000 telespettatori, share 3,66%. Tg2 Speciale G20 477.000, 3,73%. Ti sento , in replica, 431.000, 3,80%. Stop & Go 332.000, 2,82%.

ha registrato 534.000 telespettatori, share 3,66%. G20 477.000, 3,73%. , in replica, 431.000, 3,80%. 332.000, 2,82%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione ha registrato 1.007.000 telespettatori, share 7,45% e nel programma 974.000, 7,89%. Frontiere 494.000, 4,36%. Report 693.000, 5,41%.

nella presentazione ha registrato 1.007.000 telespettatori, share 7,45% e nel programma 974.000, 7,89%. 494.000, 4,36%. 693.000, 5,41%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.412.000 telespettatori, share 15,85%. Scene da un matrimonio 1885.000, 13,68%. Love is in the air 1651.000, 13,68%. Verissimo 1883.000, 16,56% e nei Giri di Valzer 1921.000, 15,14%.

ha registrato 2.412.000 telespettatori, share 15,85%. 1885.000, 13,68%. 1651.000, 13,68%. 1883.000, 16,56% e nei Giri di Valzer 1921.000, 15,14%. Su Italia 1 Il film Casper ha registrato 580.000 telespettatori, 4,44%. Il film Vampiretto un netto di 366.000, 3,14%.

ha registrato 580.000 telespettatori, 4,44%. Il film un netto di 366.000, 3,14%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 729.000 telespettatori, 5,16% di share. Il film Sarai sempre la mia bambina nella prima parte 267.000, 2,37% e 353.000, 2,69%.

ha registrato un netto di 729.000 telespettatori, 5,16% di share. Il film nella prima parte 267.000, 2,37% e 353.000, 2,69%. Su La7 Serie A di Calcio femminile – Inter vs Juventus ha registrato un netto di 207.000 telespettatori, share 1,59%.

Ascolti tv Seconda serata

Su Rai 2 Clarice ha registrato 588.000 telespettatori, share 3,13%. Tg2 Dossier 344.000, 2,49%.

ha registrato 588.000 telespettatori, share 3,13%. 344.000, 2,49%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 404.000 telespettatori, share 2,86%. Un giorno in Pretura 386.000, 4,51%.

ha registrato 404.000 telespettatori, share 2,86%. 386.000, 4,51%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 578.000 telespettatori, share 2,94%.

ha registrato 578.000 telespettatori, share 2,94%. Su Rete 4 Il film Danko ha registrato 161.000 telespettatori, share 2,17%.

ha registrato 161.000 telespettatori, share 2,17%. Su La7 Il doc Vi perdono, ma inginocchiatevi ha registrato 268.000 telespettatori, share 1,91%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.068.000, 26,51%; ore 20:00 4.652.000, 23,16%.

4.068.000, 26,51%; 4.652.000, 23,16%. Tg2 ore 13:00 1.632.000, 11,64%; ore 20:30 1.360.000, 6,42%.

1.632.000, 11,64%; 1.360.000, 6,42%. Tg3 ore 14:30 1.891.000, 13,21%; ore 19:00 1.678.000, 10,71%.

1.891.000, 13,21%; 1.678.000, 10,71%. Tg5 ore 13:00 2.826.000, 19,72%; ore 20:00 4.134.000, 20,34%.

2.826.000, 19,72%; 4.134.000, 20,34%. Studio Aperto ore 12:25 1.336.000, 12,29%; ore 18:30 770.000, 5,44%.

1.336.000, 12,29%; 770.000, 5,44%. Tg4 ore 12.00 298.000, 3,49%; ore 18:55 614.000, 3,66%.

298.000, 3,49%; 614.000, 3,66%. Tg La7 ore 13:30 449.000, 2,92%; ore 20:00 814.000, 4,02%.

