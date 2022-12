Gli ascolti tv di un sabato senza Ballando con le Stelle – andato in onda venerdì – ma con i match mondiali e un album di Tù Sì Que Vales. Vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Argentina – Australia ha ottenuto un netto di 6.679.000 telespettatori, share 32,99%: nel primo tempo (dalle 20.00 alle 20.47) 6.546.000, 32,69%, e nel secondo (dalle 21.03 alle 21.56) 6.798.000, 33,24%; a seguire Il Circolo dei Mondiali 2.198.000, 12,70%. Su Canale 5 L’Album di Tù Sì Que Vales 3.048.000, 22,60%. Su Rai 2 la serie Blue Bloods ha ottenuto 950.000, 4,80% e 1.113.000, 6,52%. Su Italia 1 il film d’animazione Kung Fu Panda 2 ha raccolto un netto di 869.000 telespettatori, share 4,70%. Su Rai 3 Sei Pezzi Facili – Qui e ora ha registrato 773.000 telespettatori, share 4,70%. Su Tv8 il film Un principe sotto l’albero ha registrato 757.000, 4,25%. Su Rete 4 il film La Frode ha registrato un netto di 721.000 telespettatori, share 4,22%. Su La7 il film Il meglio di Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 421.000 telespettatori, share 2,67%. Su Nove il docufilm Whitney Houston – Stella senza cielo ha registrato 292.000 telespettatori, share 1,83%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 3.019.000 telespettatori, share 14,72%. Su Rai 2 Tg2 Post 743.000, 3,62% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 1.067.000, 5,52% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.147.000, 5,62% e nel programma 1.371.000, 6,70%. NCIS su Italia 1 registra 1.291.000 telespettatori, share 6,29% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 800.000 telespettatori, share 3,90% e nella seconda 747.000, 3,64%. Su La7 In onda 620.000, 3,02%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 591.000 telespettatori, share 2,89% e su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 249.000 telespettatori, share 1,22%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Sfida al Campione 3.303.000 telespettatori, share 21,72%, mentre su Canale 5 Caduta libera – Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.155.000 telespettatori, share 14,55% e nel game un netto di 3.256.000, 19,41%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 572.000, 3,03%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 686.000 telespettatori, share 3,72%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 753.000 telespettatori, share 3,84%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 146.000, 0,97% e nel game 253.000, 1,51%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.228.000, 21,31%, mentre la Buongiorno Benessere 1.144.000, 19,85%, Il provinciale 1.229.000, 18,05%, quindi Linea verde Start 1.622.000, 18,62% e Linea verde Life 2.664.000, 21,37%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 267.000 telespettatori, share 3,94%, e Un ciclone in convento 318.000, 3,15%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 317.000, 5,76%; Mi manda Raitre 308.000, 5,55%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 850.000, 7,64% e TgR Mezzogiorno Italia 493.000, 3,55%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.338.000, 16,04% mentre su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 174.000 telespettatori, share 2,44%. Su Rete 4 il film Indovina chi viene a merenda ha dato la linea al Tg4 con un netto di 213.000 telespettatori, share 3,66% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 144.000, 1,33% e La signora del West 328.000, 2,26%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 175.000 telespettatori, share 3,70%, nel segmento News 93.000, 3,42% e nel Dibattito 181.000, 3,25%; quindi Coffee Break Sabato 176.000, 3,23%, Mica Pizza e Fichi 111.000, 1,79%; L’Aria Che Tira – Diario 106.000, 1,37%; Like – Tutto ciò che piace 85.000, 0,63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 ItaliaSì! Viaggiare ha ottenuto 2.018.000, 14,51%, quindi il match Paesi Bassi – USA un netto di 2.551.000, 19,88%. Su Rai 2 Ti sembra mondiale? 315.000, 2,31%, Top – Tutto quanto fa tendenza 448.000, 3,67%, quindi Discesa maschile Beaver Creek 609.000, 4,15%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 1.164.000, 9,52% e nel programma 1.061.000, 9%, e nel segmento Extra 822.000, 6,83%; Frontiere 804.000, 6,39%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 780.000, 5,85% e nel programma 1.289.000, 9,19%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.635.000 telespettatori, share 17,75%, Verissimo nella prima parte 2.241.000, 16,75%, nel programma 2.200.000, 18,79%; Terra Amara 1.910.000, 15,76%; il film tv A passo di danza un netto di 1.801.000, 15,48%. Su Italia 1 Una vita in vacanza 658.000, 4,47%; Freedom Short ha registrato 535.000 telespettatori, 4,20%, mentre Superman & Lois 304.000, 2,24%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 620.000 telespettatori, 4,67% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 390.000, 3,28% e Colombo 544.000, 4,01%. Su La7 Inter vs Juventus, Serie A femminile, ha registrato un netto di 201.000, 1,64%; The Royals un netto di 234.000, 1,73%.

Ascolti tv Seconda serata

