Gli ascolti tv del sabato, con una nuova sfida tra Ballando con le stelle e Tù sì que vales, Sapiens su Rai 3, film e serie tv.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la settima puntata di Tù sì que vales (live) ha ottenuto 4.190.000 telespettatori, share 28,58%, mentre su Rai 1 la quarta puntata di Ballando con le stelle 18 (live) ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista 4.017.000, 22,01% e nel programma un netto di 3.439.000 telespettatori, share 23,76%. Su Rai 2 la serie Blue Bloods ha ottenuto 841.000, 4,72%. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha registrato un netto di 745.000 telespettatori, share 4,68%. Su La7 In Onda è stato visto da 654.000 telespettatori, share 3,54%, e a seguire il film Brubaker 199.000, 1,36%. Su Italia 1 il film d’animazione Sing ha raccolto un netto di 558.000 telespettatori, share 3,23%, mentre su Rete 4 il film Dunkirk ha registrato un netto di 405.000 telespettatori, share 2,4o%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 295.000, 1,6%. Su Nove Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani ha registrato un netto di 178.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 3.407.000 telespettatori, share 18,68%. Su Rai 2 Tg2 Post 815.000, 4,46% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 865.000, 5,21% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.047.000, 5,95% e nel programma 1.212.000, 6,59%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 916.000 telespettatori, share 5,05% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 813.000 telespettatori, share 4,55% e nella seconda 828.000, 4,53%. Su La7 In onda 816.000, 4,48%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 449.000 telespettatori, share 2,59% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 334.000 telespettatori, share 1,87%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena – La sfida dei campioni su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.928.000 telespettatori, share 24,71% e nel game un netto di 4.006.000, 27,86%, mentre su Canale 5 Il weekend di Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.973.000 telespettatori, share 17,07% e nel game un netto di 2.332.000, 16,54%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 415.000, 2,54%, mentre Italia 1 con NCIS ha ottenuto 578.000 telespettatori, share 3,65%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 643.000 telespettatori, share 3,82%. Su La7 Lingo – Parole in gioco 164.000, 1,20%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.131.000, 23,18%, mentre la Buongiorno Benessere 890.000, 20,79%, Il provinciale 912.000, 17,49%, quindi Linea verde Explora 1.234.000, 17,43% e Linea verde Life 2.115.000, 19,76%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 210.000 telespettatori, share 4,02%, mentre su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 200.000, 3,89%; Mi manda Raitre 242.000, 5,42%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 595.000, 6,34% e TgR Mezzogiorno Italia 471.000, 3,68%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.143.000, 17,36% mentre su Italia 1 Kung Fu ha registrato 146.000 telespettatori, share 2,48%. Su Rete 4 Poirot ha dato la linea al Tg4 con un netto di 97.000 telespettatori, share 2,21% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 163.000, 1,78% e La signora in giallo 586.000, 4,73%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 193.000 telespettatori, share 4,46%, nel segmento News 107.000, 3,94% e nel Dibattito 199.000, 4,04%; quindi Coffee Break 191.000, 4,54%, L’Aria Che Tira – Diario 165.000, 2,61%; Like – Tutto ciò che piace 138.000, 1,19%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.698.000, 14,91%, Passaggio a Nord-Ovest 1.026.000, 11,03%, ItaliaSì! nella prima parte 1.212.000, 14,11% e nel programma 1.940.000, 19,20%. Su Rai 2 Ti sembra normale? ha ottenuto 208.000, 1,81%, Top – Tutto quanto fa tendenza 154.000, 1,65%; Bellissima Italia 253.000, 3,09%; Ginnastica & Tricolore 231.000, 2,78%. Su Rai 3 Tv Talk 832.000, 9,56% e nel segmento Extra 594.000, 7,37%; Frontiere 474.000, 6%; PresaDiretta, in replica, ha ottenuto nella presentazione 415.000, 4,94% e nel programma 527.000, 5,30%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.184.000 telespettatori, share 18,14%, Una vita 1.742.000, 19,32%, Verissimo 1.810.000, 22,74% e nei Giri di Valzer 1.814.000, 18,89%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 420.000 telespettatori, 4,05%, mentre Superman & Lois 182.000, 2,02%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 620.000 telespettatori, 5,65% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 381.000, 4,55% e Colombo405.000, 4,51%. Su La7 Inter – Roma, Serie A femminile, ha registrato un netto di 102.000, 1,08%; il film Flawless – Un colpo perfetto 179.000, 1,99%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 426.000 telespettatori, share 2,95%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 350.000, 3,28% e Un giorno in Pretura ha registrato 299.000 telespettatori, share 5,15%. Su Italia 1 il film Canterville – Un fantasma per antenato un netto di 203.000, 2,01%. Su Rete 4 il doc Marcia su Roma – Nella mente del Duce 181.000, 2%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.633.000, 28,27%; ore 20:00 4.529.000, 26,92%.

3.633.000, 28,27%; 4.529.000, 26,92%. Tg2 ore 13:00 1.612.000, 13,46%; ore 20:30 1.264.000, 7,05%.

1.612.000, 13,46%; 1.264.000, 7,05%. Tg3 ore 14:30 1.718.000, 15,05%; ore 19:00 1.736.000, 13,12%.

1.718.000, 15,05%; 1.736.000, 13,12%. Tg5 ore 13:00 2.563.000, 21,09%; ore 20:00 3.544.000, 20,83%.

2.563.000, 21,09%; 3.544.000, 20,83%. Studio Aperto ore 12:25 1.140.000, 12,29%; ore 18:30 423.000, 3,97%.

1.140.000, 12,29%; 423.000, 3,97%. Tg4 ore 12.00 300.000, 4,50%; ore 18:55 668.000, 4,91%.

300.000, 4,50%; 668.000, 4,91%. Tg La7 ore 13:30 514.000, 4%; ore 20:00 898.000, 5,29%.

Dati AUDITEL™