Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il 46° Festival del Circo di Montecarlo ha ottenuto 2.864.000, 19,27%. Su Canale 5 Vasco Rossi – I magnifici 7 ha ottenuto 1.906.000 telespettatori, share 14,80%. Su Rai 2 il film Valzer di Natale a Parigi 1.060.000, 6,35%. Su Rai 3 la prima puntata di Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha registrato nella presentazione 243.000, 1,29% e nel programma 645.000 telespettatori, share 3,84%. Su Italia 1 il film Il piccolo Yeti ha raccolto un netto di 719.000 telespettatori, share 4,34%. Su Rete 4 il film Midway ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, share 5%. Su La7 In onda – Prima serata 1.028.000, 5,63%; In altre parole… ancora – Best è stato visto da 354.000 telespettatori, share 2,65%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 479.000, 2,79%. Su Nove il film Un Natale su misura ha registrato 352.000 telespettatori, share 2,12%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 5.323.000, 28,66%; su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.859.000 telespettatori, share 15,42%. Su Rai 2 Classici Disney 598.000, 3,21%. Su Rai 3 Blob ha registrato 783.000, 4,44%; Antonia 288.000, 1,56%. NCIS su Italia 1 registra 1.200.000 telespettatori, share 6,47%, e .00o, %, mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 944.000 telespettatori, share 5,15% e nella seconda 738.000, 3,95%. Su La7 In onda 1.238.000, 6,67%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 538.000, 2,91%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 377.000 telespettatori, share 2,04%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.624.000 telespettatori, share 19,64%, e nel game un netto 3.707.000, 23,46%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.206.000 telespettatori, share 17,34% e nel game un netto di 3.069.000, 20,36%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles un netto di 446.000, 2,57%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto un netto di 570.000 telespettatori, share 3,35%. La promessa su Rete 4 ha raccolto i suoi 775.000 telespettatori, share 4,47%. Su La7 Famiglie d’Italia 267.000, 1,85%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia ha totalizzato 396.000, 14,23% e nella seconda parte un netto di 1.177.000, 21,50%. Buongiorno Benessere 1.125.000, 19,64%; Origini 1.130.000, 16,39%; Linea Verde Tipico 1.610.000, 18,62%; Linea Verde Italia 2.020.000, 18,88% e 2.425.000, 18,55%. Su Rai 2 il film La carica dei 102 178.000, 3,44%; Green Lovers ha registrato 235.000 telespettatori, share 4,23, e 232.000, 4,30%; Speciale Senato 238.000, 3,03%. Su Rai 3 Stanlio e Ollio – Allegri vagabondi 195.000, 4,13%; Un giorno di pioggia a New York 126.000, 2,31%; TGR- Gli Amici Animali ha ottenuto 151.000, 2,68%; TGR BellItalia 199.000, 3,37%; TGR Officina Italia 316.000, 4,48%; dopo il Tg3 TgR Il Settimanale 580.000, 5,31%; Tgr Petrarca 371.000, 2,80%; TgR Mezzogiorno Italia 443.000, 3,05%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.164.000, 14,16% mentre su Italia 1 il film Baby Boss ha registrato un netto di 177.000 telespettatori, share 3,29%; il film Baby Boss 2 – Affari di famiglia un netto di 316.000, 4,84%. Su Rete 4 Terra Amara ha registrato 390.000, 7,20%; il film-tv Il mio amico Babbo Natale un netto di 366.000, 6,36%; dopo il Tg La signora in giallo un netto di 685.000, 5,37%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 186.000 telespettatori, share 4,30%, nel segmento News 99.000, 4,08%, e nel Dibattito 212.000, 4,05%; Miss Marple 79.000, 1,33%; LA7 DOC – Sophia Loren: un destino speciale 131.000, 1,37%; Like – Tutto ciò che piace 169.000, 1,28%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le stagioni dell’amore ha ottenuto 1.206.000, 9,57%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.006.000, 9,71%, quindi A Sua immagine nella prima parte 898.000, 9,50%, e nella seconda 929.000, 9,78%; Sabato in diretta Best nella prima parte 1.171.000, 10,91% e nella seconda 1.688.00, 14,05%. Su Rai 2 Playlist – Tutto ciò che è musica 409.000, 3,25%; Storie di donne al bivio Weekend 809.000, 8,16%; Top – Tutto quanto fa tendenza 548.000, 5,66%; La mia metà 431.000, 3,94%; 2024: l’anno delle Paralimpiadi 348.000, 2,77%. Su Rai 3 Las Leonas. La coppa del mondo 325.000, 3,27%; Report nel segmento 301.000, 3,06%, nella presentazione 507.000, 5% e nel programma 866.000, 7,49%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.103.000 telespettatori, share 15,65%; My home my destiny 1.682.000, 16,02%; Le storie di Verissimo nella prima parte 1.613.000, 16,42%, e 1.750.000, 15,24%. Su Italia 1 Drive Up 595.000, 4,26%; Sfida Impossibile 446.000, 3,64%; I Simpson 382.000, 3,84%; il film Qua la zampa! un netto di 552.000, 5,38%; Grande Fratello 476.000, 4,01%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 720.000 telespettatori, 5,90% di share; Le più grandi meraviglie naturali del mondo 384.000, 3,91%; il film Il cucciolo un netto di 459.000, 4,30%. Su La7 Barbero risponde 431.000, %; La Torre di Babele 342.000, 3,26%; Eden – Un pianeta da salvare 317.000, 3,03%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Eai 1 Il Vitti – Premio dedicato a Monica Vitti a 497.000, 7,76%; Rai 2 90° minuto del Sabato 655.000, 5,56%. Su Rai 3 Mare Aperto. Missioni in prima linea 282.000, 2,61%. Su Italia 1 il film Gremlins 2 – La nuova stirpe un netto di 361.000, 4,49%. Su Rete 4 il film L’arma dell’inganno – Operation Mincemeat un netto di 137.000, 2,94%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.534.000, 24,36%; ore 20:00 4.306.000, 24,30%.

