Gli ascolti tv del sabato sera, con la seconda sfida tra Amici 22 e Il Cantante Mascherato 4. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Amici 22 (cosa è successo e gli eliminati) ha ottenuto 4.008.000 telespettatori, share 28,16%. Su Rai 1 Il Cantante Mascherato (live) nella presentazione 2.986.000, 16,1% e nel programma un netto di 2.068.000, 17,23%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 1.007.000, 5,44%, ed FBI International 774.000, 4,59%. Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato 747.000 telespettatori, share 4,84%. Su Italia 1 il film Animali fantastici: I crimini di Grindelwald ha raccolto un netto di 693.000 telespettatori, share 4,33%. . Su La7 il film Fuga da Alcatraz è stato visto da 457.000 telespettatori, share 2,66%. Su Rete 4 il film Pulp Fiction ha registrato un netto di 430.000 telespettatori, share 2,98% Su Tv8 il match Spagna – Norvegia per le qualificazioni di Euro 2023 ha registrato un netto di 417.000, 2,29%. Su Nove Cash or Trash – Speciale Prime Time ha registrato 242.000 telespettatori, share 1,45%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.308.000, 23,44%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.812.000 telespettatori, share 20,76%. Su Rai 2 Tg2 Post 690.000, 3,74% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 915.000, 5,30% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.218.000, 6,77% e nel programma 1.420.000, 7,70%. NCIS su Italia 1 registra 1.054.000 telespettatori, share 5,78% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 725.000 telespettatori, share 4,01% e nella seconda 686.000, 3,71%. Su La7 In onda 834.000, 4,54%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 464.000 telespettatori, share 2,64% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 397.000 telespettatori, share 2,19%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.600.000 telespettatori, share 21,19%, e nel programma un netto di 3.688.000, 24,26%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Weekend Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.020.000 telespettatori, share 17,41% e nel game un netto di 3.070.000, 20,97%. Su Rai 2 Good Sam ha ottenuto un netto di 433.000, 2,56%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 530.000 telespettatori, share 3,19%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 708.000 telespettatori, share 4,08%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 201.000, 1,68% e nel game 292.000, 2%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.241.000, 24,70%, mentre Buongiorno Benessere 860.000, 19,54%, Il provinciale 919.000, 16,53%, quindi Linea verde Start 1.350.000, 18,05% e Linea verde Life 2.337.000, 20,51%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 229.000 telespettatori, share 4,20%, e Check-up 356.000, 4,05%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 205.000, 3,94%; Mi manda Raitre 167.000, 3,60%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 485.000, 4,76% e TgR Mezzogiorno Italia 449.000, 3,23%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.215.000, 16,98% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 247.000 telespettatori, share 3,43%. Su Rete 4 Energie in viaggio ha dato la linea al Tg4 con 89.000 telespettatori, share 1,77% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 132.000, 1,31% e La signora in giallo 533.000, 4%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 172.000 telespettatori, share 3,68%, nel segmento News 132.000, 3,67% e nel Dibattito 164.000, 3,27%; quindi Coffee Break sabato 153.000, 3,58%, L’Aria Che Tira – Diario 156.000, 1,83%; Like – Tutto ciò che piace 137.000, 1,11%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.573.000, 12,73%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 987.000, 9,69%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.240.000, 13,41%, e nella seconda 1.701.000, 15,95%. Su Rai 2 Vorrei dirti che 263.000, 2,11%; Top, tutto quanto fa tendenza un netto di 185.000, 1,81%; Bellissima Italia 238.000, 2,46%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 905.000, 8,36%, nel programma 819.000, 8,36%, e nel segmento Extra 714.000, 7,81%; Frontiere 535.000, 6%; Presa Diretta in replica, ha ottenuto 503.000, 4,86%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.601.000 telespettatori, share 20,16%; Terra Amara 2.619.000, 25,89%; Verissimo 1.988.000, 22,24%, e nei Giri di Valzer 1.839.000, 18,10%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 492.000 telespettatori, 4,15%, mentre The Brave 259.000, 2,67%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 602.000 telespettatori, 5,01% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 311.000, 3,19% e Colombo 424.000, 4,30%. Su La7 il match Inter-Juventus, calcio femminile, ha registrato un netto di 181.000, 1,71.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Ciao Maschio 574.000, 15,67%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 327.000 telespettatori, share 2,49%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 319.000, 3,52%. Su Italia 1 il film Dragon Trainer un netto di 297.000, 4,59%. Su La7 il film Brubaker un netto di 173.000, 2,27%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.582.000, 25,69%; ore 20:00 4.275.000, 24,57%.

3.582.000, 25,69%; 4.275.000, 24,57%. Tg2 ore 13:00 1.449.000, 11,34%; ore 20:30 936.000, 5,18%.

1.449.000, 11,34%; 936.000, 5,18%. Tg3 ore 14:30 1.722.000, 14,06%; ore 19:00 1.529.000, 11,13%.

1.722.000, 14,06%; 1.529.000, 11,13%. Tg5 ore 13:00 2.980.000, 22,91%; ore 20:00 4.086.000, 23,27%.

2.980.000, 22,91%; 4.086.000, 23,27%. Studio Aperto ore 12:25 1.092.000, 10,84%; ore 18:30 518.000, 4,59%.

1.092.000, 10,84%; 518.000, 4,59%. Tg4 ore 12.00 266.000, 3,70%; ore 18:55 600.000, 4,22%.

266.000, 3,70%; 600.000, 4,22%. Tg La7 ore 13:30 539.000, 3,86%; ore 20:00 878.000, 4,99%.

Dati AUDITEL™