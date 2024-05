Gli ascolti tv del sabato, con il doc su Raffaella Carrà nel prime time di Rai 1 e il best of di Amici su Canale 5. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 L’album di Amici 23 ha ottenuto un netto di 2.013.000 telespettatori, share 15,37%. Su Rai 1 il doc La nostra Raffaella ha ottenuto un netto di 2.461.000, 15,54%. Su Italia 1 il film d’animazione Shrek terzo ha raccolto un netto di 834.000 telespettatori, share 5,22%. Su Rai 2 la serie FBI 1.000.000, 5,93%, FBI International 946.000, 6,12%. Su Rai 3 Sapiens – Un solo pianeta ha registrato 880.000 telespettatori, share 6,27%. Su Rete 4 il film Unknown – Senza identità ha registrato un netto di 871.000 telespettatori, share 5,90%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.005.000 telespettatori, share 6,25%. Su TV8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 283.000, 1,72%. Sul NOVE Accordi & Disaccordi ha registrato 234.000 telespettatori, share 3,37%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi 4.857.000, 28,63%. Su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato 2.669.000 telespettatori, share 15,71%. Su Rai 2 Tg2 Post 431.000, 2,50%. Su Rai 3 Blob ha registrato 717.000, 4,92% e a seguire Chesarà… 693.000, 4,17%. Su Italia 1 NCIS registra 959.000 telespettatori, share 5,72% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 534.000 telespettatori, share 3,32% e nella seconda 490.000, 2,85%. Su TV8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 389.000, 2,36%. Sul NOVE Fratelli di Crozza ha raccolto 268.000 telespettatori, share 1,64%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.264.000 telespettatori, share 20,42%, e nel game 3.105.000, 23,99%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 1.839.000 telespettatori, share 18,01% e nel game un netto di 2.613.000, 21,04%. Su Rai 2 Piazza di Siena – Piccolo Gran Premio 160.000, 1,32%; The Blacklist ha ottenuto un netto di 212.000, 1,47%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 452.000 telespettatori, share 3,19%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto i suoi 517.000 telespettatori, share 3,60%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Ascolti tv Seconda Serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™