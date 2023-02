Gli ascolti tv di un sabato particolarmente triste, senza C’è Posta per Te, fermo ovviamente per la scomparsa di Maurizio Costanzo, ma con la seconda e ultima puntata di Tale e Quale Sanremo su Rai 1 (e i social rapiti da Una voce per San Marino). L’omaggio di Canale 5 a Costanzo ha regalato due momenti di grande tv.

+++ DATI IN CONTINUO AGGIORNAMENTO +++

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tale e Quale – Sanremo (live) un netto di 4.185.000 telespettatori, share 28,54%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show – In ordine alfabetico ha ottenuto 2.086.000, 12,27%. Su Italia 1 il film Paddington 2 ha raccolto un netto di 645.000 telespettatori, share 3,84%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 947.000, 5,17%, e 822.000, 4,90%. Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato 865.000 telespettatori, share 6,16%. Su Rete 4 Controcorrente – Un anno di guerra ha registrato 549.000 telespettatori, share 3,02%. Su La7 il film Malice Il sospetto è stato visto da 440.000 telespettatori, share 2,56%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato 390.000, 2,25%. Su Nove il film Per un pugno di dollari ha registrato 385.000 telespettatori, share 2,36%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno .000, %. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post .000, % mentre su Rai 3 Blob ha registrato .000, % e a seguire Le Parole nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte.000 telespettatori, share % e nella seconda.000, %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share %, e nel programma un game .000, %. Su Canale 5 Avanti un altro! – Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo! .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha ottenuto un netto di .000, %, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida .000, % e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di .000, %, mentre la Buongiorno Benessere .000, %, Il provinciale .000, %, quindi Linea verde Start .000, % e Linea verde Life .000, %. Su Rai 2 Sci Alpino: Mondiali 2023 – Slalom Femminile .000, %; Cook 40 ha registrato .000 telespettatori, share %, e Un ciclone in convento .000, %; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto .000, %; Mi manda Raitre .000, %; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale .000, % e TgR Mezzogiorno Italia .000, %. Su Canale 5 Forum ha registrato .000, % mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 il film Il bello, il brutto, il cretino ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora del West .000, %. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, %, L’Aria Che Tira – Diario .000, %; Like – Tutto ciò che piace .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto .000, %, quindi Passaggio a Nord-Ovest .000, %, quindi ItaliaSì! nella prima parte .000, %, e nella seconda .000, %. Su Rai 2 Sci Alpino: Mondiali 2023 – Slalom Femminile .000, %; Top, tutto quanto fa tendenza .000, %; Ti sembra normale? .000, %. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione .000, % e nel programma .000, %, e nel segmento Extra .000, %; Frontiere .000, %; Presa Diretta in replica, ha ottenuto nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %; Terra Amara .000, %; Verissimo nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nei Giri di Valzer .000, %. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Forever .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, % e Colombo un netto di .000, %. Su La7 Eden, un pianeta dal salvare ha registrato .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Ciao Maschio .000, %. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, %. Su Italia 1 il film Il piccolo principe un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Il Padrino un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™