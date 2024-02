Gli ascolti tv del sabato, con C’è Posta per Te, l’ultima di Tale e Quale Show, film, serie tv (e la finale di Una Voce per San Marino)

Ascolti tv sabato 24 febbraio 2024: C’è Posta per Te 4,7 mln (31%), Tale e Quale Sanremo 3,2 mln (19%)

Gli ascolti tv del sabato, con una nuova puntata di C’è Posta per Te, la seconda e ultima serata di Tale e Quale Show e l’irreale finale di Una Voce per San Marino che non è neanche rilevata dall’Auditel… I dati di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto 4.659.000 telespettatori, share 31,02%. Su Rai 1 Tale e Quale Sanremo (live) ha ottenuto 3.159.000, 18,98%. Su La7 In altre parole è stato visto da 1.043.000 telespettatori, share 5,60%.Su Rai 2 la serie FBI 919.000, 4,76%, FBI International 777.000, 4,29%. Su Italia 1 il film d’animazione Cattivissimo me 2 ha raccolto un netto di 822.000 telespettatori, share 4,47%. Su Rete 4 il film Io sto con gli ippopotami ha registrato un netto di 745.000 telespettatori, share 4,29%. Su Rai 3 Il Provinciale – Il racconto dei racconti ha registrato 493.000 telespettatori, share 2,78%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 349.000 telespettatori, share 1,91%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 333.000, 1,77%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi 5.370.000, 27,93%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.326.000 telespettatori, share 17,28%. Su Rai 2 Tg2 Post 490.000, 2,62%. Su Rai 3 Blob ha registrato 957.000, 5,32% e a seguire Che sarà… 731.000, 3,83%. NCIS su Italia 1 registra 1.194.000 telespettatori, share 6,28% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 601.000 telespettatori, share 3,19% e nella seconda 606.000, 3,13%. Su Tv8 0 497.000, 2,61%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 523.000 telespettatori, share 2,75%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.072.000 telespettatori, share 21,84%, e nel game un netto di 4.283.000, 26,06%. Su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.167.000 telespettatori, share 16,14% e nel game un netto di 3.078.000, 19,55%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha ottenuto un netto di 379.000, 2,16%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 619.000 telespettatori, share 3,54%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 585.000 telespettatori, share 3,26%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.287.000, 23,31% e nella seconda 1.129.000, 20,97%. Buongiorno Benessere 955.000, 17,36%, Origini 1.143.000, 16,68%, Linea verde Start 1.659.000, 18,54%; Linea verde Life 2.726.000, 21,22%. Su Rai 2 Italian Green ha registrato 209.000 telespettatori, share 3,90%; il film tv Un’estate a Lanzarote 327.000, 4,58%; Cook 40 Special 365.000, 3,25%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto nella presentazione 164.000, 3,44%, e nel programma 229.000, 4,15%; Mi manda Raitre 262.000, 4,84%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 642.000, 5,55%, Tg3 Petrarca 434.000, 3,05%; Tg3 Mezzogiorno Italia 570.000, 3,73%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.287.000, 15,33% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 196.000 telespettatori, share 2,34%. Su Rete 4 il film I due mafiosi ha dato la linea al Tg4 con un netto di 147.000 telespettatori, share 2,60% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 183.000, 1,62% e La signora in giallo 624.000, 4,24%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 185.000 telespettatori, share 3,97%, nel segmento News 131.000, 4,33% e nel Dibattito 189.000, 3,51%; quindi Coffee Break Sabato 184.000, 3,43%, La7 Doc 107.000, 1,69%; L’Aria Che Tira – Diario 162.000, 1,59%; Like – Tutto ciò che piace 205.000, 1,44%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.869.000, 13,31%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.225.000, 10%, quindi A Sua immagine nella prima parte 954.000, 8,44%, e nella seconda 1.096.000, 10,01%; Italia Sì nella prima parte 1.343.000, 11,73%, e nella seconda 1.900.000, 14,97%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio 490.000, 3,46%; Mi presento ai tuoi 286.000, 2,29%; Bellissima Italia Generazione Green 267.000, 2,35%, e 337.000, 3,07%; Full Contact 199.000, 1,68%; Bar Stella 224.000, 1,79%. Su Rai 3 Tv Talk 1.084.000, 8,89%, e nel segmento Extra 1.040.000, 9,27%; La biblioteca dei sentimenti 571.000, 5,20%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 687.000, 6,35% e nel programma 975.000, 7,81%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.708.000 telespettatori, share 18,48%; Terra amara 2.867.000, 23,38%; Verissimo 2.242.000, 20,43% e nei Giri di Valzer 2.069.000, 16,91%. Su Italia 1 Forever 495.000, 3,37%, e 394.000, 3,05%; Walker 287.000, 2,43%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 611.000 telespettatori, 4,46% di share; Il ritorno di Colombo 546.000, 4.59%. Su La7 il film La Torre di Babele 291.000, 2,12%; La7 Doc 194.000, 1,65%; Eden – Un pianeta da salvare 295.000, 2,65%, e 296.000, 2.25%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 L’altro Costanzo 763.000, 11,23%; I vinili di... 281.000, 7,68%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 344.000 telespettatori, share 2,35%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 262.000, 1,97%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – Rock per sempre 908.000, 19,41%. Su Rete 4 il film Lego Batman – Il film un netto di 286.000, 2,90%. Su Italia 1 il film Tom & Jerry un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Ritorno a Cold Mountain un netto di 223.000, 3,10%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.062.000, 26,54%; ore 20:00 4.383.000, 24.17%.

4.062.000, 26,54%; 4.383.000, 24.17%. Tg2 ore 13:00 1.437.000, 10,03%; ore 20:30 856.000, 4,53%.

1.437.000, 10,03%; 856.000, 4,53%. Tg3 ore 14:30 1.835.000, 13,08%; ore 19:00 1.764.000, 11,65%.

1.835.000, 13,08%; 1.764.000, 11,65%. Tg5 ore 13:00 2.947.000, 20,32%; ore 20:00 3.830.000, 20,95%.

2.947.000, 20,32%; 3.830.000, 20,95%. Studio Aperto ore 12:25 1.200.000, 10,52%; ore 18:30 483.000, 3,68%.

1.200.000, 10,52%; 483.000, 3,68%. Tg4 ore 12.00 350.000, 4,08%; ore 18:55 465.000, 3,02%.

350.000, 4,08%; 465.000, 3,02%. Tg La7 ore 13:30 653.000, 4,28%; ore 20:00 1.239.000, 6,79%.

