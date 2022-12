Gli ascolti tv della Vigilia di Natale, con la Santa Messa di Papa Francesco nel preserale – che registra 2,8 milioni di telespettatori, la finale dello Zecchino d’Oro nel pomeriggio e tanta musica in prima e seconda serata. Ma è anche la sera di Una Poltrona per Due…

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il film Il Volo – Natale a Gerusalemme ha ottenuto 3.169.000 telespettatori, share 23,55%. Su Italia 1 il film Una poltrona per due ha raccolto un netto di 1.948.000 telespettatori, share 14,16%. Su Rai 1 il film Io sono Babbo Natale ha registrato 1.474.000, 10,97%.Su Rai 3 Il meglio del Festival del Circo di Montecarlo ha registrato nella presentazione 823.000, 5,63% e nel programma 1.269.000 telespettatori, share 9,26%. Su Rai 2 il film Non ti presento i miei ha ottenuto 603.000, 4,13%. Su Nove il docufilm Freddie Mercury – L’immortale ha registrato 403.000 telespettatori, share 3,4 %.Su Rete 4 il film Vacanze Romane ha registrato un netto di 370.000 telespettatori, share 2,74%. Su La7 Una giornata particolare – L’approvazione della regola di San Francesco è stato visto da 294.000 telespettatori, share 2,04%. Su Tv8 il film Un Natale regale ha registrato 290.000, 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 3.169.000 telespettatori, share 23,55%. Su Rai 1 A Sua immagine Speciale 2.476.000, 16,78%. Su Rai 3 Blob ha registrato 917.000, 6,23%, Il meglio di Generazione Bellezza 711.000, 4,76%. Su Rete 4 Controcorrente nella prima parte 449.000, 3,01% e nella seconda 490.000, 3,28%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 412.000 telespettatori, share 2,8% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 309.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale La Santa Messa di Natale, presieduta da Papa Francesco, 2.828.000 telespettatori, share 19,36%, mentre su Canale 5 Caduta libera – Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.799.000 telespettatori, share 13,73% e nel game un netto di 2.778.000, 19,87%. Su Rai 2 il film Un Natale senza tempo ha ottenuto un netto di 477.000, 3,36%, mentre Italia 1 con il film Il Grinch ha ottenuto 894.000 telespettatori, share 6,09%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 482.000 telespettatori, share 3,27%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.330.000 telespettatori, share 23,53%, e nella seconda 1.263.000, 22,92%, mentre il Concerto di Natale dal Teatro alla Scala 2022 708.000, 12,61%, quindi Linea verde Start 962.000, 12,54% e Linea verde Life 2.085.000, 18,42%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 347.000 telespettatori, share 5,68%, e Un ciclone in convento 359.000, 3,95%; su Rai 3 Jesus ha ottenuto il film.000, 3,11%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 675.000, 6,66% e TgR Mezzogiorno Italia 550.000, 4%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.088.000, 14,51% mentre su Italia 1 il film Il ritorno di Prancer – La renna di Babbo Natale ha registrato un netto di 352.000 telespettatori, share 6,35%. Su Rete 4 il film Il mio amico Babbo Natale ha dato la linea al Tg4 con un netto di 221.000 telespettatori, share 4,09% e dopo il Tg il film La conquista del West un netto di 347.000, 2,87%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 147.000 telespettatori, share 4,49%, e nel segmento News 122.000, 4,76%m il film Bello, Onesto, Emigrato Australia… 117.000, 2,17%; Mica pizza e fichi 42.000, 0,82%, L’Aria Che Tira – Diario 88.000, 1,20%; Like – Tutto ciò che piace 202.000, 1,63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto nella presentazione 1.877.000, 13,92% e nel programma 1.676.000, 13,27%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.346.000, 12,43% e la finale dello Zecchino d’Oro (chi ha vinto?) 2.099.000, 17,29%. Su Rai 2 Ti sembra Natale? 353.000, 2,80%, Bellissima Italia 393.000, 3,64%, quindi Viaggio a Oriente con Donnavventura 536.000, 5,24%. Su Rai 3 il film Ballerina un netto di 676.000, 6,42%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 618.000, 5,43% e nel programma 748.000, 6,04%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.166.000 telespettatori, share 16,27%; Terra Amara 2.016.000, 18,34%; Verissimo – Le storie nella prima parte 1.596.000, 15,29%, e nella seconda 1.578.000, 13%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 649.000 telespettatori, 4,76%, il film Balto un netto di 692.000, 6,03%, quindi il film Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato un netto di 659.000, 6,08%. Su Rete 4 Tg4 – Diario del giorno 350.000, 3.36% e il film Il cucciolo un netto di 471.000, 4,13%. Su La7 il film Kate & Leopold ha registrato 229.000, 2,20%, e a seguire il film A beautiful mind 208.000, 1,63%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Betlemme, le note del Natale 1.002.000, 10,43%. Su Rai 2 il film Natale allo Starlight 346.000 telespettatori, share 3,06%. Su Rai 3 Gli eroi del Natale ha registrato 441.000 telespettatori, share 6,23. Su Canale 5 il film Una tata magica un netto di 1.151.000, 15,21%. Su Italia 1 il film The Blues Brothers un netto di 821.000, 11,99%. Su Rete 4 il film Mia moglie è una strega un netto di 174.000, 2,91%. Su La7 il doc In Their Own Words Papa Francesco 161.000, 1,47%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.381.000, 24,59%; ore 21:32 2.204.000, 14,74%.

3.381.000, 24,59%; 2.204.000, 14,74%. Tg2 ore 13:00 1.472.000, 11,64%; ore 20:30 986.000, 6,60%.

1.472.000, 11,64%; 986.000, 6,60%. Tg3 ore 14:30 2.081.000, 16,59%; ore 19:00 1.765.000, 12,81%.

2.081.000, 16,59%; 1.765.000, 12,81%. Tg5 ore 13:00 2.753.000, 21,34%; ore 20:00 3.629.000, 24,65%.

2.753.000, 21,34%; 3.629.000, 24,65%. Studio Aperto ore 12:25 1.180.000, 11,74%; ore 18:30 855.000, 6,74%.

1.180.000, 11,74%; 855.000, 6,74%. Tg4 ore 12.00 484.000, 6,38%; ore 18:55 655.000, 4,74%.

484.000, 6,38%; 655.000, 4,74%. Tg La7 ore 13:30 585.000, 4,26%; ore 20:00 739.000, 5,01%.

Dati AUDITEL™