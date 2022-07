Gli ascolti tv di sabato 23 luglio 2022 registrano un nuovo appuntamento con la ‘sfida’ tra le repliche di The Voice Senior su Rai 1 e de Lo Show dei Record su Canale 5. Italia 1 si fa ‘minacciosa’ con la serie in prima visione Superman & Lois, mentre Rete 4 risponde con uno dei grandi classici del cinema anni ’80 ovvero Grand Hotel Excelsior, che rientra nel ciclo dedicato ad Adriano Celentano ma resta uno dei titoli rappresentativi di un’epoca – e di un modo – della commedia all’italiana. La prima serata di Rai 3 punta anche al sabato ai contenuti di peso con il programma di Marco Paolini, La fabbrica delle idee, che dedica la puntata proprio a “Il peso delle cose”.

Per il resto a dare emozioni ci pensa soprattutto lo sport nel daytime, con il Tour de France su Rai 2 e diversi appuntamenti sparsi però tra Rai Sport e RaiPlay. Le generaliste vanno soprattutto di repliche. Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di sabato 23 luglio 2022, non appena disponibili: i dati Auditel, infatti, oggi sono previsti in ritardo.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 The Voice Senior, in replica, ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre su Canale 5 Lo show dei record, sempre in replica, ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 la serie Superman & Lois ha raccolto un netto di .000 telespettatori, share %, mentre su Rete 4 il film Grand Hotel Excelsior ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 il thriller La regola delle tre mogli ha ottenuto .000, %, mentre su Rai 3 La fabbrica delle idee, con Marco Paolini, ha registrato .000 telespettatori, share %. Su La7 il film Il giocatore è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove il doc Una famiglia scomparsa – Il caso Carretta ha registrato .000 telespettatori, share % e su Tv8 la prima puntata della serie Grantchester ha registrato .000, %.