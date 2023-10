Gli ascolti tv del primo sabato pienamente autunnale, con la prima sfida tra Tù sì que vales e Ballando con le Stelle, che ha inaugurato la sua 18esima edizione. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Tù sì que vales ha ottenuto di 4.002.000 telespettatori, share 27,82%. Su Rai 1 Ballando con le stelle 18, prima puntata (live e recensione), ha ottenuto nel segmento Ballando tutti in pista (20:44 – 21:10) 3.608.000, 19,88% e nel programma un netto di 3.228.000, 22,54%. Su La7 In altre parole è stato visto da 875.000 telespettatori, share 4,92%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto 733.000, 3,90%, e 670.000, 3,84%. Su Rai 3 il film Assassinio sull’Orient Express ha registrato 706.000 telespettatori, share 4,21%. Su Italia 1 il film I Croods ha raccolto un netto di 689.000 telespettatori, share 3,89%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 390.000 telespettatori, share 2,2%.Su Rete 4 il film Rocky V ha registrato un netto di 383.000 telespettatori, share 2,27%. Su Tv8 (dalle 22) GP F1 USA in differita 365.000, 2,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Striscia la Notizia ha registrato 3.468.000 telespettatori, share 18,93%. Su Rai 2 Tg2 Post 589.000, 3,18%. Su Rai3 Blob 778.000, 4,55%; Che sarà… 695.000, 3,82%. Su Italia 1 NCIS 1.163.000, 6,39%. Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 611.000 telespettatori, share 3,41% e nella seconda 675.000, 3,65%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha ottenuto 625.000 telespettatori, share 3,5% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 532.000 telespettatori, share 2,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.742.000 telespettatori, share 21,29%, e nel programma 3.715.000, 25%. Su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.878.000 telespettatori, share 15,65% e nel game un netto di 2.288.000, 15,85%. Su Rai 2 9-1-1 ha ottenuto un netto di 450.000, 2,72%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 545.000 telespettatori, share 3,36%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 506.000 telespettatori, share 2,95%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina in famiglia nella prima parte ha totalizzato un netto di 1.251.000, 22,85%, e nella seconda 1.134.000, 21,38%; Buongiorno Benessere 1.011.000, 19,55%; Origini 935.000, 15,15%, Linea verde Discovery 1.367.000, 7,16%, Linea verde Live 2.244.000, 19,14%. Su Rai 2 Quasar ha registrato 148.000 telespettatori, share 2,48%; PizzaDoc 288.000, 3,06%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 200.000, 3,73%; Mi manda Raitre 226.000, 4,20%; dopo il Tg3 Il Settimanale 605.000, 5,76%, Petrarca 451.000, 3,46%, Mezzogiorno Italia 599.000, 4,09%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.154.000, 15,19% mentre su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 160.000 telespettatori, share 2,57%. Su Rete 4 il film Totò contro Maciste ha dato la linea al Tg4 con un netto di 133.000 telespettatori, share 2,49% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 131.000, 1,27% e La signora in giallo 561.000, 4,07%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 224.000 telespettatori, share 4,84%, nel segmento News 121.000, 3,91% e nel Dibattito 251.000, 4,69%; quindi Coffee Break Sabato 238.000, 4,55%, L’ingrediente perfetto – A tu per tu 90.000, 1,61%; L’Aria Che Tira – Diario 155.000, 1,78%; Like – Tutto ciò che piace 187.000, 1,46%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu Discovery ha ottenuto 1.589.000, 11,68%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 928.000, 8,19%, quindi A Sua immagine nella prima parte 628.000, 6,01%, e nella seconda 616.000, 6,27%; ItaliaSì! nella prima parte 1.142.000, 11,85%, e nella seconda 1.628.000, 14,83%. Su Rai 2 Top – Tutto quanto fa tendenza 315.000, 2,27%; Gli specialisti 167.000, 1,57% e 179.000, 1,88%; La zampata 158.000, 1,63%. Su Rai 3 TvTalk nella presentazione 1.015.000, 8,49% nel programma 998.000, 9,11% e nel segmento Extra 860.000, 8,36%; Petrolio 563.000, 5,96%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 605.000, 6,42% e nel programma 754.000, 7,16%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.852.000 telespettatori, share 19,51%; Terra Amara 3.049.000, 26,08%; Verissimo 2.330.000, 24,84% e nei Giri di Valzer 2.137.000, 20,87%. Su Italia 1 Freedom Short 361.000, 3,10%; La Brea 221.000, 2,33%, e 150.000, 1,54%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 581.000 telespettatori, 4,44% di share; il film La conquista del West un netto di 354.000, 3,47%. Su La7 il film La giuria 257.000, 2,23%; Eden – Un pianeta da salvare 187.000, 1,63%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 282.000 telespettatori, share 1,97%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 384.000, 3,35%; Un giorno in Pretura 385.000, 5,73%. Su Italia 1 il film Tarzan un netto di 322.000, 3,12%. Su Rete 4 il film Sotto assedio un netto di 138.000, 1,61%. Su La7 il match di Roshn Saudi League Al Tawooun – Al Ittihad 51.000, 0,67%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.739.000, 25,48%; ore 20:00 4.238.000, 24,70%.

3.739.000, 25,48%; 4.238.000, 24,70%. Tg2 ore 13:00 1.499.000, 11,38%; ore 20:30 1.040.000, 5,79%.

1.499.000, 11,38%; 1.040.000, 5,79%. Tg3 ore 14:30 1.715.000, 12,72%; ore 19:00 1.751.000, 12,68%.

1.715.000, 12,72%; 1.751.000, 12,68%. Tg5 ore 13:00 3.008.000, 22,39%; ore 20:00 3.596.000, 20,70%.

3.008.000, 22,39%; 3.596.000, 20,70%. Studio Aperto ore 12:25 1.042.000, 10,02%; ore 18:30 435.000, 3,78%.

1.042.000, 10,02%; 435.000, 3,78%. Tg4 ore 12.00 330.000, 4,29%; ore 18:55 589.000, 4,19%.

330.000, 4,29%; 589.000, 4,19%. Tg La7 ore 13:30 549.000, 3,75%; ore 20:00 1.127.000, 6,51%.

Dati AUDITEL™