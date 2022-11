Gli ascolti tv di sabato 19 novembre, l’ultimo per Tù Sì Que Vales che ha incoronato il suo vincitore, mentre per Ballando con le Stelle si tratta dell’ultima puntata prima dei Mondiali di Calcio, che ne cambieranno l’orario di messa in onda.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la finale di Tù sì que vales (live) ha ottenuto 4.012.000 telespettatori, share 28,9%, mentre su Rai 1 la settima puntata di Ballando con le stelle 18 (live) ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista 4.612.000 telespettatori, share 23,8% e nel programma. 3.817.000, 25,2%. Su Rete 4 il film … continuavano a chiamarlo Trinità ha registrato un netto di 1.079.000 telespettatori, share 6,2%. Su Italia 1 il film Richie Rich – Il più ricco del mondo ha raccolto un netto di 798.000 telespettatori, share 4,3%. Su Rai 3 Sei pezzi facili ha registrato 567.000 telespettatori, share 3,1%. Su Rai 2 Nitto ATP Finals 2022 ha ottenuto 462.000, 2,4%. Su La7 il film L’onore degli uomini è stato visto da 334.000 telespettatori, share 1,9%. Su Nove Chi ha venduto la Coppa del mondo? ha registrato 257.000 telespettatori, share 1,5%. Su Tv8 il film Creed – Nato per combattere ha registrato 242.000, 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post .000, % mentre su Rai 3 Blob ha registrato .000, % e a seguire Le Parole nella presentazione .000, % e nel programma 1.419.000, 7,2%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte.000 telespettatori, share % e nella seconda.000, %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di.000, %, mentre su Canale 5 Caduta libera – Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di .000, %, mentre Italia 1 con NCIS ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 Lingo – Parole in gioco .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte .000 telespettatori, share %, e nella seconda .000, %, mentre la Buongiorno Benessere .000, %, Il provinciale .000, %, quindi Linea verde Explora .000, % e Linea verde Life .000, %. Su Rai 2 Sci Alpino. Coppa del Mondo 2022/2023 – Zermatt-Cervinia, Discesa femminile ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto .000, %; Mi manda Raitre .000, %; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale .000, % e TgR Mezzogiorno Italia .000, %. Su Canale 5 Forum ha registrato .000, % mentre su Italia 1 Kung Fu ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Poirot ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, %, L’Aria Che Tira – Diario .000, %; Like – Tutto ciò che piace .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato .000, %, Passaggio a Nord-Ovest .000, %, ItaliaSì! nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ti sembra normale? ha ottenuto .000, %, Top – Tutto quanto fa tendenza .000, %. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione .000, % e nel programma .000, %; Frontiere .000, %; PresaDiretta, in replica, ha ottenuto nella presentazione .000, % e nel programma .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %, Una vita .000, %, Verissimo nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nei Giri di Valzer .000, %. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Superman & Lois .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, % e Colombo un netto di .000, %. Su La7 Juventus vs Roma, Serie A femminile, ha registrato .000, %; Miss Marple .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, % e Un giorno in Pretura ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 il film Immagina che un netto di .000, %. Su Rete 4 Confessione Reporter un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™