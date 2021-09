Un sabato ormai autunnale che vede anche il debutto di Tu sì que vales e l’inizio delle strisce del weekend in daytime: gli ascolti tv del prime time vedono il talent di Canale 5 superare in teste I Soliti Ignoti, iniziato nell’access. Molto bene la semifinale degli Europei di Pallavolo maschile, con l’Italia che ha battuto la Serbia e si prepara alla finale, che su Rai 2 ottiene più di 2 milioni di telespettatori. Nelle ‘retrovie’ non conquista il pubblico Ricomincio da Raitre, che ottiene poco meno di 340mila telespettatori e fa meglio solo di Downton Abbey su La7, Caccia a Ottobre Rosso su Tv8 e I misteri di Arce su Nove.

Prime Time

Su Rai 1 I soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 3.672.000 telespettatori, share 18,93%. The Walk ha ottenuto un netto di 939.000, 6,76%.

è stata vista da 287.000 telespettatori, share 1,7%. Su Nove I misteri di Arce – Chi ha ucciso Serena? ha registrato 218.000 telespettatori, share 1,1%.

Access Prime Time

Su Rai 3 Blob ha registrato 661.000, 3,84%. Che ci faccio qui 645.000, 3,45%.

ha registrato nella prima parte 838.000 telespettatori, share 4,52% e nella seconda 861.000, 4,46%. Su La7 Uozzap! ha registrato 516.000 telespettatori, share 2,71%.

ha registrato 516.000 telespettatori, share 2,71%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 468.000 telespettatori, share 2,5%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.262.000 telespettatori, share 18,74% e nel game un netto di 3.429.000, 22,90%.

ha registrato 459.000 telespettatori, share 2,84%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 674.000 telespettatori, share 3,95%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia, prima puntata (recensione), ha totalizzato un netto di 1.261.000 telespettatori, share 21,37%. Buongiorno Benessere , prima puntata (recensione), 862.000, 15,09%. Linea verde Radici 984.000, 11,55%. Linea verde Life 1.929.000, 15,29%.

ha registrato 387.000 telespettatori, share 3,79%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 261.000, 4,53%. Mi manda Raitre 209.000, 3,74%. Timeline Focus – Speciale primo giorno di scuola 127.000, 2,25%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 748.000, 6,40%. La Grande Storia Anniversari 552.000, 3,71%.

ha registrato 189.000 telespettatori, share 2,48%. Su Rete 4 Il film Ciccio perdona, io no ha ottenuto un netto di 141.000 telespettatori, share 2,37%. Dopo il Tg Il Segreto 188.000, 1,65%. La signora in giallo 475.000, 3,23%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.825.000 telespettatori, share 12,87%. 60° Anniversario Frecce Tricolori 1.190.000, 11,27%.

ha registrato 352.000 telespettatori, share 2,45%. Su Rai 3 Presa diretta ha registrato 441.000 telespettatori, share 3,85%. TgR Il Carnevale di Viareggio 410.000, 3,77%.

ha registrato 590.000 telespettatori, 3,92%. 259.000, 2,44%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 656.000 telespettatori, 4,80% di share. Il film Un acquisto da incubo un netto di 331.000, 3,16%.

Seconda serata

Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 341.000 telespettatori, share 3,22%.

ha registrato un netto di 256.000 telespettatori, share 2,83%. Su Rete 4 Il film Lo squalo 2 ha registrato un netto di 210.000 telespettatori, share 3,15%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.601.000, 23,60%; ore 20:00 4.126.000, 23,96%.

371.000, 4,18%; 531.000, 3,86%. Tg La7 ore 13:30 377.000, 2,49%; ore 20:00 710.000, 4,06%.

Dati AUDITEL™