Gli ascolti tv del sabato sera, ormai estivo, con un prime time pieno di film e di repliche. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film AAA Genero cercasi ha registrato un netto di 1.761.000, 12,8%. Su Canale 5 Lo show dei Record in replica ha ottenuto un netto di 1.587.000 telespettatori, share 14,5%. Su Italia 1 il film I predatori dell’Arca Perduta ha raccolto un netto di 1.137.000 telespettatori, share 8,7%. Su Rai 2 il film tv Amore e morte a Venezia ha ottenuto 976.000, 7,1%. Su Rai 3 L’amica geniale, in replica, ha registrato 535.000 telespettatori, share 3,9%. Su Rete 4 il film Buona giornata ha registrato un netto di 711.000 telespettatori, share 5,2%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 396.000 telespettatori, share 3,3%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Hotel ha registrato 411.000, 2,9%. Su Nove Scomparsa – Il male vicino: l’omicidio di Chicca Loffredo ha registrato 256.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè – Mitica Raffaella 2.862.000, 20,2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.380.000 telespettatori, share 16,7%. Su Rai 2 Tg2 Post 645.000, 4,5% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 518.000, 4% e a seguire Il meglio di Generazione Bellezza 492.000, 3,5%. NCIS su Italia 1 registra 645.000 telespettatori, share 7,5% mentre Controcorrente Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 737.000 telespettatori, share 4,5% e nella seconda 786.000, 5,5%. Su La7 In onda 976.000, 6,9%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 404.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove I migliori anni di Crozza ha raccolto 203.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.042.000 telespettatori, share 21,3%, e nel programma un game 2.820.000, 24,9%. Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento La prima sfida 1.330.000 telespettatori, share 14,7% e nel game un netto di 1.942.000, 17,7%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto un netto di 340.000, 2,71%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 432.000 telespettatori, share 3,5%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 639.000 telespettatori, share 4,9%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.095.000, 23,88%, mentre la Buongiorno Benessere 784.000, 17,53%, Il Provinciale 898.000, 16,78%; Linea Verde Explora 1.255.000, 17,20%, e Linea verde Life 2.229.000, 20,53%. Su Rai 2 Pizza Doc 201.000, 3,7%; Fatto da mamma e da papà ha registrato 334.000 telespettatori, share 3,9%; su Rai 3 Mi manda Raitre 168.000, 3,84%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale Estate 504.000, 5,04% e Ossi di seppia 300.000, 2,41% e 247.000, 1.89%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.122.000, 16,38% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 208.000 telespettatori, share 3%. Su Rete 4 il film I due evasi a Sing Sing ha dato la linea al Tg4 con un netto di 173.000 telespettatori, share 3,78% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 288.000, 3,05% e La signora in giallo 604.000, 4,85%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 187.000 telespettatori, share 4,52%, nel segmento News 120.000, 4,08% e nel Dibattito 187.000, 4,11%; quindi Coffee Break Sabato 104.000, 2,37%, L’Aria Che Tira – Diario 79.000, 1,53%; L’ingrediente perfetto a tu per tu 93.000, 1,09%; Like – Tutto ciò che piace 102.000, 0,86%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.868.000, 15,3%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.186.000, 11,5%, quindi ItaliaSì! Podio e poi… 1.210.000, 15,3%. Su Rai 2 Non Stop…Now 257.000, 2,1%; Bellissima Italia 329.000, 3%; DonnAvventura Green 393.000, 4,2%. Su Rai 3 Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 264.000, 3,4% e nel programma 432.000, 5,3%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.668.000 telespettatori, share 21,9%; Terra Amara 2.504.000, 26,3%; il film tv Inga Lindstrom – Sven, amore mio un netto di 1.305.000, 16,4%. Su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 399.000 telespettatori, 3,3%, mentre Lucifer 283.000, 3,64%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 603.000 telespettatori, 5,1% di share; a seguire il film Airport un netto di 364.000, 4,4%. Su La7 il film Detenuto in attesa di giudizio ha registrato 222.000, 2,1%; il film La grande fuga 253.000, 2,9%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Premio Bellisario 600.000, 8,3%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 369.000 telespettatori, share 3,7%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 338.000, 3,47%; Un giorno in Pretura 256.000, 4,40%. Su Italia 1 il film Shark 3D un netto di 246.000, 4,24%. Su Rete 4 Confessione Reporter 255.000, 3,04%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.669.000, 28,22%; ore 20:00 3.338.000, 25,72%.

3.669.000, 28,22%; 3.338.000, 25,72%. Tg2 ore 13:00 1.405.000, 11,68%; ore 20:30 884.000, 6,39%.

1.405.000, 11,68%; 884.000, 6,39%. Tg3 ore 14:30 1.463.000, 11,89%; ore 19:00 1.123.000, 10,77%.

1.463.000, 11,89%; 1.123.000, 10,77%. Tg5 ore 13:00 2.651.000, 21,63%; ore 20:00 2.713.000, 20,65%.

2.651.000, 21,63%; 2.713.000, 20,65%. Studio Aperto ore 12:25 1.133.000,11,82 %; ore 18:30 509.000, 5,90%.

1.133.000,11,82 %; 509.000, 5,90%. Tg4 ore 12.00 420.000, 6,10%; ore 18:55 530.000, 4,96%.

420.000, 6,10%; 530.000, 4,96%. Tg La7 ore 13:30 516.000, 3,98%; ore 20:00 752.000, 5,72%.

Dati AUDITEL™