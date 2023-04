Gli ascolti tv del sabato, con una nuova sfida tra Amici 22 e Il Cantante Mascherato, che ieri ha svelato Valeria Marini sotto il costume dello Scoiattolo Nero. Vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Amici 22 (live) (dalle 21:27 alle 00:31) ha ottenuto 4.323.000 telespettatori, share 27,89%. Su Rai 1 Il Cantante Mascherato 4 (live) nella presentazione (dalle 21:33 alle 22:26) 2.676.000, 14,21% e nel programma (dalle 22:26 all’1:10) un netto di 1.809.000, 14,81%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 1.125.000, 5,91%, e 951.000, 5,36%. Su Italia 1 il film Il mondo perduto: Jurassic Park ha raccolto un netto di 804.000 telespettatori, share 4,66%. Su Rai 3 la prima puntata di Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha registrato 653.000 telespettatori, share 3,91%. Su Rete 4 il film Bomber ha registrato un netto di 649.000 telespettatori, share 3,66%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 536.000 telespettatori, share 3,36%. Su Tv8 MotoGP GP Americhe un netto di 415.000, 2,2%. Su Nove il film La rapina perfetta ha registrato 246.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.285.000, 23,19%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.446.000 telespettatori, share 18,78%. Su Rai 2 Tg2 Post 695.000, 3,73% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 816.000, 4,91% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.047.000, 5,98% e nel programma 1.359.000, 7,27%. NCIS su Italia 1 registra 1.200.000 telespettatori, share 6,65% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 547.000 telespettatori, share 3,07% e nella seconda 547.000, 2,94%. Su La7 In onda ha registrato 742.000, 4,04%. Su Tv8 Motociclismo Prove Campionato Mondiale Moto2 ha ottenuto 321.000 telespettatori, share 1,73% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 412.000 telespettatori, share 2,3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.548.000 telespettatori, share 21,05%, e nel programma un game 3.481.000, 24,51%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.174.000 telespettatori, share 18,71% e nel game un netto di 2.979.000, 21,60%. Su Rai 2 Good Sam ha ottenuto un netto di 475.000, 2,98%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 594.000 telespettatori, share 3,82%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 662.000 telespettatori, share 4%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 145.000, 1,23% e nel game 225.000, 1,64%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.298.000, 24,64%, mentre la Buongiorno Benessere 1.069.000, 20,39%, Il provinciale 1.102.000, 18,25%, quindi Linea verde Start 1.533.000, 18,78% e Linea verde Life 2.615.000, 21,69%. Su Rai 2 Pizza Doc 259.000, 4,32%; Check Up ha registrato 385.000 telespettatori, share 3,99%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 206.000, 4,01%; Mi manda Raitre 234.000, 4,57%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 595.000, 5,44% e TgR Mezzogiorno Italia 558.000, 3,88%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.472.000, 18,94% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 175.000 telespettatori, share 2,76%. Su Rete 4 il film Ciccio perdona… io no! ha dato la linea al Tg4 con un netto di 112.000 telespettatori, share 2,11% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 196.000, 1,79% e La signora in giallo 679.000, 4,84%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 163.000 telespettatori, share 3,63%, nel segmento News 93.000, 3,26% e nel Dibattito 166.000, 3,28%; quindi Coffee Break sabato 174.000, 3,42%, L’Aria Che Tira – Diario 140.000, 1,60%; Like – Tutto ciò che piace 172.000, 1,34%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Sentieri – la strada giusta ha ottenuto 1.721.000, 12,88%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.013.000, 9,11%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.337.000, 13,53%, e nella seconda 1.657.000, 15,33%. Su Rai 2 Vorrei dirti che 413.000, 3,05%; Top, tutto quanto fa tendenza 309.000, 2,73%; Bellissima Italia 338.000, 3,30%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 1.000.000, 8,53% e nel programma 1.035.000, 9,81%, e nel segmento Extra 836.000, 8,44%; Frontiere 543.000, 5,65%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 478.000, 4,80% e nel programma 617.000, 5,70%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.708.000 telespettatori, share 19,64%; Terra Amara 2.674.000, 24,36%; Verissimo 2.228.000, 23,09% e nei Giri di Valzer 1.975.000, 18,80%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 556.000 telespettatori, 4,32%, mentre Deception 242.000, 2,37%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 654.000 telespettatori, 5,05% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 355.000, 3,40% e Colombo 487.000, 4,71%. Su La7 il match Inter – Roma, Serie A Calcio femminile, ha registrato 132.000, 1,14%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Ciao Maschio 509.000, 13,12%. Su Rai 2 Detectives – Casi risolti e irrisolti 537.000, 3,71%; Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di 329.000 telespettatori, share 3,17%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 267.000, 2,48%. Su Canale 5 il segmento Amici Buonanotte (dalle 00:33 alle 00.39) 1.863.000, 24,29%; lo Speciale Tg5 Napoli è ha registrato 938.000, 17,03%. Su Italia 1 il film Il Re Scorpione 2: il destino di un guerriero un netto di 285.000, 3,94%. Su Rete 4 il film Salvate il soldato Ryan un netto di 214.000, 2,83%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.914.000, 27,20%; ore 20:00 3.809.000, 22,95%.

