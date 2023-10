Gli ascolti tv del sabato, con l’Italia di Spalletti in campo contro Malta contro i talenti di Tù sì que vales. Diamo un’occhiata ai dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Italia – Malta per le Qualificazioni a Euro 2024 ha ottenuto un netto di 5.658.000, 31,20%. Su Canale 5 Tù sì que vales (tutte le esibizioni) ha ottenuto 3.940.000 telespettatori, share 29,72%. Su La7 In altre parole è stato visto da 793.000 telespettatori, share 4,61%. Su Rai 2 la serie SWAT ha ottenuto 726.000, 3,95%, e 765.000, 4,53%. Su Italia 1 il film d’animazione L’Era Glaciale 4 – In rotta di collisione ha raccolto un netto di 703.000 telespettatori, share 4,09%. Su Rai 3 il doc Italic, carattere italiano – Guglielmo Marconi ha registrato 461.000 telespettatori, share 2,94%. Su Rete 4 il film Rocky IV ha registrato un netto di 411.000 telespettatori, share 2,49%Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 298.000, 1,68%. Su Nove Faking it – Bugie o verità? ha registrato 241.000 telespettatori, share 1,41%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.901.000 telespettatori, share 15,80%. Su Rai 2 Tg2 Post 630.000, 3,41%. Su Rai 3 Blob ha registrato 818.000, 5,07% e a seguire Che sarà… 608.000, 3,39%. NCIS su Italia 1 registra 1.093.000 telespettatori, share 6,02% mentre Stasera Italia Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 578.000 telespettatori, share 3,28% e nella seconda 556.000, 3,01%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha ottenuto 439.000 telespettatori, share 2,45% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 400.000 telespettatori, share 2,25%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.596.000 telespettatori, share 22,35%, e nel programma 3.830.000, 26,80%. Su Canale 5 Caduta Libera Story ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.703.000 telespettatori, share 16,07% e nel game un netto di 2.338.000, 16,95%. Su Rai 2 Speciale Tg2 340.000, 3,44%; 9-1-1 ha ottenuto un netto di 465.000, 2,90%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 644.000 telespettatori, share 4,12%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 494.000 telespettatori, share 3,02%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte un netto di 1.073.000, 20,61%, nella seconda 893.000, 20,28%, mentre Buongiorno Benessere 862.000, 19,43%, Origini 891.000, 16,47%, Linea verde Bike 1.296.000, 18,32%; Linea verde Life 2.204.000, 20,14%. Su Rai 2 Quasar 198.000, 3,79%; Pizza Doc ha registrato 311.000 telespettatori, share 3,65%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 253.000, 4,88%, Mi manda RaiTre 225.000, 4,68%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 608.000, 6,22%, Tg3 Mezzogiorno Italia 502.000, 3,75%. Su Canale 5 Forum ha registrato 999.000, 14,60% mentre su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato 210.000 telespettatori, share 3,76%. Su Rete 4 il film I due marescialli ha dato la linea al Tg4 con un netto di 122.000 telespettatori, share 2,70% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 112.000, 1,17% e La signora in giallo 581.000, 4,57%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 211.000 telespettatori, share 4,73%, nel segmento News 133.000, 4,33% e nel Dibattito 220.000, 4,28%; quindi Coffee Break 176.000, 4,05%, L’ingrediente perfetto – A tu per tu 98.000, 2%; L’Aria Che Tira – Diario 121.000, 1,52%; Like – Tutto ciò che piace 117.000, 0,99%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu Discovery ha ottenuto 1.586.000, 12,92%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.053.000, 10,26%, quindi A Sua immagine nella prima parte 697.000, 7,49%, e nella seconda 698.000, 7,95%; Italia Sì, prima puntata, nella prima parte 985.000, 11,53%, e nella seconda 1.437.000, 15,15%. Su Rai 2 Gli specialisti 260.000, 2,09%, e 257.000, 2,43%; Top – Tutto quanto fa tendenza 193.000, 2,04%; La Zampata – La rivolta degli animali 139.000, 1,63%. Su Rai 3 Tv Talk (recensione) nella presentazione 773.000, 7,10%, nel programma 748.000, 7,61%, e nel segmento Extra 617.000, 6,73%; Petrolio Longevità 444.000, 5,19%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 424.000, 5,11% e nel programma 665.000, 7,20%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.595.000 telespettatori, share 19,39%; Terra amara 2.580.000, 24,20%; Verissimo 2.106.000, 24,79% e nei Giri di Valzer 1.955.000, 21,79%. Su Italia 1 Freedom Short 382.000, 3,22%; La Brea 178.000, 1,88%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 622.000 telespettatori, 5,25% di share; il film I quattro dell’Ave Maria un netto di 303.000, 3,37%. Su La7 il film The Imitation Game 263.000, 2,46%; La7 Doc Climate Crisis 119.000, 1,36%; Eden – Un pianeta da salvare 135.000, 1,30%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Tg1 – Striscia di fuoco 1.545.000, 12,42%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 387.000 telespettatori, share 3,08%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 397.000, 4,54%; Un giorno in Pretura 326.000, 6,87%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – 16 ottobre 1943: Terrore a Roma 608.000, 16,80%. Su Italia 1 il film Cicogne in missione un netto di 324.000, 3,69%. Su Rete 4 il film Testimone involontario un netto di 209.000, 2,92%. Su La7 il film Vajont – Una tragedia italiana 202.000, 2,58%.

Ascolti tv TG

