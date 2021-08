Gli ascolti tv del weekend più estivo della programmazione annuale. Un aspetto questo che si riverbera sugli ascolti, ovviamente ai minimi stagionali: il titolo con maggiore ascolto in termini assoluti è la replica de La musica che gira intorno su Rai 1, che non va di molto sopra a 1,8 milioni di telespettatori. Al di sopra del milione un classico estivo come il film Immaturi – Il viaggio, mentre neanche la Coppa Italia – che comunque offre i match dei 32esimi di finale – smuove più di tanto gli ascolti nel sabato più prefestivo di tutti piazzandosi al quarto ‘posto’ dopo l’Ambigua ossessione di Rai 2 e lasciando a Cagliari – Pisa, in prima serata su Italia 1, un ascolto di 654.000 telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 La musica che gira intorno ha registrato 1.816.000 telespettatori, share 15,79%.

ha registrato 1.816.000 telespettatori, share 15,79%. Su Rai 2 Il film Ambigua ossessione ha registrato 865.000 telespettatori, share 6,35%.

ha registrato 865.000 telespettatori, share 6,35%. Su Rai 3 Il film L’ora di religione ha registrato 423.000 telespettatori, share 3,28%.

ha registrato 423.000 telespettatori, share 3,28%. Su Canale 5 Il film Immaturi – Il viaggio ha registrato un netto di 1.017.000 telespettatori, share 8,24%.

ha registrato un netto di 1.017.000 telespettatori, share 8,24%. Su Italia 1 Coppa Italia: Cagliari – Pisa ha registrato un netto di 654.000 telespettatori, share 4,93%.

ha registrato un netto di 654.000 telespettatori, share 4,93%. Su Rete 4 Il film Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto ha registrato un netto di 473.000 telespettatori, share 4,03%.

ha registrato un netto di 473.000 telespettatori, share 4,03%. Su La7 La serie Downton Abbey ha registrato 230.000 telespettatori, share 1,94%.

ha registrato 230.000 telespettatori, share 1,94%. Su Tv8 Gomorra – La serie è stata vista da 325.000 telespettatori, share 2,5%.

è stata vista da 325.000 telespettatori, share 2,5%. Su Nove Scomparsa – Il caso Ragusa ha registrato 264.000 telespettatori, share 2%.

Access Prime Time

Su Rai 3 Genova ore 11:36 ha registrato 606.000, 4,55%.

ha registrato 606.000, 4,55%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1617.000 telespettatori, share 11,78%.

ha registrato 1617.000 telespettatori, share 11,78%. Su Italia 1 Coppa Italia Live ha registrato 381.000 telespettatori, share 2,91%.

ha registrato 381.000 telespettatori, share 2,91%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 626.000 telespettatori, share 4,69% e 816.000, 5,90%.

ha registrato 626.000 telespettatori, share 4,69% e 816.000, 5,90%. Su La7 Meraviglie senza tempo ha registrato 335.000 telespettatori, share 2,46%.

ha registrato 335.000 telespettatori, share 2,46%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 439.000 telespettatori, share 3,2%.

ha registrato 439.000 telespettatori, share 3,2%. Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 139.000 telespettatori, share 1%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.917.000 telespettatori, share 19,53% e nel game un netto di 2.915.000, 25,50%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.917.000 telespettatori, share 19,53% e nel game un netto di 2.915.000, 25,50%. Su Rai 2 FBI ha registrato un netto di 599.000 telespettatori, share 4,78%.

ha registrato un netto di 599.000 telespettatori, share 4,78%. Su Canale 5 Conto alla Rovescia Weekend ha registrato nella presentazione 733.000 telespettatori, share 7,72% e nel game un netto di 1.047.000, 9,39%.

ha registrato nella presentazione 733.000 telespettatori, share 7,72% e nel game un netto di 1.047.000, 9,39%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 615.000 telespettatori, share 4,85%.

ha registrato 615.000 telespettatori, share 4,85%. Su La7 Bell’Italia in viaggio ha registrato 107.000 telespettatori, share 0,99%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Il meglio di Uno Weekend ha totalizzato un netto di 818.000 telespettatori, share 17,98%. Buongiorno Benessere – Il meglio di 806.000, 16,23%. Linea verde Tour 1.288.000, 15,16%. Linea verde Radici 2.016.000, 17,53%.

ha totalizzato un netto di 818.000 telespettatori, share 17,98%. 806.000, 16,23%. 1.288.000, 15,16%. 2.016.000, 17,53%. Su Rai 2 Felicità – La stagione della rinascita ha registrato 383.000 telespettatori, share 4%.

ha registrato 383.000 telespettatori, share 4%. Su Rai 3 Presadiretta ha registrato 261.000, 5,90%. Dopo il TG Linda e il Brigadiere 418.000, 3,59%.

ha registrato 261.000, 5,90%. Dopo il TG 418.000, 3,59%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.071.000 telespettatori, share 13,78%.

ha registrato 1.071.000 telespettatori, share 13,78%. Su Italia 1 Katy Keene ha registrato 200.000 telespettatori, share 2,75%.

ha registrato 200.000 telespettatori, share 2,75%. Su Rete 4 Il film Farfallon ha ottenuto un netto di 109.000 telespettatori, share 2,11%. Dopo il Tg Il Segreto 148.000, 1,40%. Poirot 239.000, 1,88%.

ha ottenuto un netto di 109.000 telespettatori, share 2,11%. Dopo il Tg 148.000, 1,40%. 239.000, 1,88%. Su La7 Omnibus ha registrato 149.000 telespettatori, share 4,64%, nel segmento News 104.000, 3,75%. Il doc Siamo tutti Alberto Sordi 93.000, 2,09%. Il film Due notti con Cleopatra 67.000, 1,40%. Inseparabili – Storie a 4 zampe 62.000, 0,98% e 70.000, 0,85. Meraviglie senza tempo 149.000, 1,29%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.512.000 telespettatori, share 13%. Il film tv Una casa tutta nostra 1.095.000, 12,41%. Amore in Quarantena Remix 917.000, 10,11%.

ha registrato 1.512.000 telespettatori, share 13%. Il film tv 1.095.000, 12,41%. 917.000, 10,11%. Su Rai 2 Re di cuori ha registrato 391.000 telespettatori, share 3,28%. Bellissima Italia 503.000, 5,72%.

ha registrato 391.000 telespettatori, share 3,28%. 503.000, 5,72%. Su Rai 3 TGR La Giostra della Quintana di Foligno 507.000, 5,18%. Report ha registrato nella presentazione 344.000 telespettatori, share 3,93% e nel programma 499.000, 5,55%.

507.000, 5,18%. ha registrato nella presentazione 344.000 telespettatori, share 3,93% e nel programma 499.000, 5,55%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.064.000 telespettatori, share 16,05%. Una Vita 1.862.000, 15,35%. Elisa di Rivombrosa Parte Seconda 1.005.000, 10,16%. Il film Partnerperfetto.com un netto di 678.000, 7,61%.

ha registrato 2.064.000 telespettatori, share 16,05%. 1.862.000, 15,35%. 1.005.000, 10,16%. Il film un netto di 678.000, 7,61%. Su Italia 1 Speed Racer ha registrato 335.000 telespettatori, 3,38%. Coppa Italia – Cittadella-Monza ha registrato un netto di 391.000, 3,80%.

ha registrato 335.000 telespettatori, 3,38%. ha registrato un netto di 391.000, 3,80%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 525.000 telespettatori, 4,61% di share. Il film Rimini Rimini un netto di 372.000, 4,11%

ha registrato un netto di 525.000 telespettatori, 4,61% di share. Il film un netto di 372.000, 4,11% Su La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha registrato 170.000 telespettatori, share 1,61%. Il film I miserabili ha registrato 174.000 telespettatori, share 1,94%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo come un brigante da strada ha registrato un netto di 304.000 telespettatori, share 6,64%.

ha registrato un netto di 304.000 telespettatori, share 6,64%. Su Rai 2 Instinct ha registrato 524.000 telespettatori, share 4,58%.

ha registrato 524.000 telespettatori, share 4,58%. Su Rai 3 Apprendisti stregoni – Strehler 100 ha registrato 126.000 telespettatori, share 1,80%.

ha registrato 126.000 telespettatori, share 1,80%. Su Canale 5 Il film Tutto l’amore del mondo ha registrato un netto di 426.000 telespettatori, share 7,66%.

ha registrato un netto di 426.000 telespettatori, share 7,66%. Su Italia 1 Coppa Italia Live 431.000, 4,22%. Il film Atterraggio d’emergenza ha registrato un netto di 316.000 telespettatori, share 5,19%.

431.000, 4,22%. Il film ha registrato un netto di 316.000 telespettatori, share 5,19%. Su Rete 4 Il film Casotto ha registrato un netto di 163.000 telespettatori, share 3,46%.

ha registrato un netto di 163.000 telespettatori, share 3,46%. Su La7 Il film Voglia di ricominciare ha registrato un netto di 86.000 telespettatori, share 1,79%

TG

Tg1 ore 13:30 3.009.000, 23,20%; ore 20:00 3.241.000, 25,35%.

3.009.000, 23,20%; 3.241.000, 25,35%. Tg2 ore 13:00 1.506.000, 12,24%; ore 20:30 1.138.000, 8,47%.

1.506.000, 12,24%; 1.138.000, 8,47%. Tg3 ore 14:30 1.531.000, 13,17%; ore 19:00 1.410.000, 13,27%.

1.531.000, 13,17%; 1.410.000, 13,27%. Tg5 ore 13:00 2.381.000, 19,17%; ore 20:00 1.909.000, 14,81%.

2.381.000, 19,17%; 1.909.000, 14,81%. Studio Aperto ore 12:25 1.292.000, 12,37%; ore 18:30 337.000, 3,81%.

1.292.000, 12,37%; 337.000, 3,81%. Tg4 ore 12.00 387.000, 4,58%; ore 18:55 455.000, 4,22%.

387.000, 4,58%; 455.000, 4,22%. Tg La7 ore 13:30 363.000, 2,80%; ore 20:00 540.000, 4,19%.

Dati AUDITEL™