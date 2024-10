Gli ascolti tv del sabato, con una nuova sfida tra Ballando con le Stelle e Tù Sì Que Vales.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Tù Sì Que Vales [21:19 – 24:58] (live) ha ottenuto 3.530.000 telespettatori, share 25,71%. Su Rai 1 Ballando con le Stelle (live), ha ottenuto nel segmento Ballando… tutti in pista (20:43 – 21:14:) 3.950.000, 22,41% e nel programma (21:18 – 25:16) un netto di 3.419.000, 25,86%. Su La7 In altre parole è stato visto da 874.000 telespettatori, share 5,14%. Su Rai 2 FBI 709.000, 3,96%, e FBI International 716.000, 4,34%. Su Italia 1 il film L’era glaciale ha raccolto un netto di 687.000 telespettatori, share 4,25%. Su Rai 3 il doc Gabriella ha registrato 424.000 telespettatori, share 2,47%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 404.000, 2,29%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 391.000 telespettatori, share 2,50%. Su Rete 4 Freedom – Oltre il confine ha registrato nella presentazione 365.000, 2,04% e nel programma 349.000 telespettatori, share 2,77%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.212.000 telespettatori, share 18,17%. Su Rai 2 Tg2 Post 639.000, 3,58%. Su Rai 3 Blob ha registrato 623.000, 3,69%.; Riserva indiana 390.000, 2,19%. NCIS su Italia 1 registra 1.451.000 telespettatori, share 8,07% mentre 4 di sera weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 922.000 telespettatori, share 5,37% e nella seconda 731.000, 4,07%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 520.000, 3,05%. Su Nove Chissà chi è ha raccolto 533.000 telespettatori, share 2,99%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.076.000 telespettatori, share 17,23%, e nel game un netto di 3.156.000, 21,39%. Su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 1.976.000 telespettatori, share 17,54% e nel game un netto di 2.908.000, 20,82%. Su Rai 2 Dribbling 265.000, 2,43%; SWAT un netto di 420.000, 2,60%. Su Italia 1 NCIS ha ottenuto 1.113.000 telespettatori, share 6,47%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 681.000 telespettatori, share 4,20%. Su La7 Famiglie d’Italia 273.000, 2,06%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Ballando on the road ha ottenuto 1.317.000, 10,88%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 967.000, 9,08%, quindi A Sua immagine nella prima parte 651.000, 6,76%, e nella seconda 591.000, 6,52%; Sabato in diretta 825.000, 9,25%, e 1.150.000, 11,28%. Su Rai 2 Ciclismo – Il Lombardia 841.000, 7,90%; Onorevoli Confessioni 252.000, 2,84%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 741.000, 6,49%, nel programma 755,000, 7,26%, nel segmento Extra 635.000, 6,51%; La Biblioteca dei Sentimenti 322.000, 3,60%; Presa Diretta 594.000, 6,20%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.237.000 telespettatori, share 17,82%; Endless Love 2.200.000, 20,75%; Verissimo 1.972.000, 22,19%, e nei Giri di Valzer 1.869.000, 19,92%. Su Italia 1 America’s Cup 2024 – Finale 511.000, 4,70%; Drive Up 238.000, 2,75%; Due uomini e mezzo 146.000, 1,59%; Grande Fratello 140.000, 1,45%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 602.000 telespettatori, 5,05% di share; il film Intrigo internazionale un netto di 428.000, 4,49%. Su La7 il film Operazione sottoveste 280.000, 2,50%; Eden – Un pianeta da salvare 165.000, 1,81%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™