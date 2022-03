Ascolti tv sabato 12 marzo 2022: Affari Tuoi, C’è Posta per Te

Gli ascolti tv del sabato, con Rai 1 che organizza una serata con i soliti programmi ma in versione ‘charity’ per l’Ucraina. La serata è vinta dall’ultima puntata di C’è posta per te, con 4,8 milioni di telespettatori, contro Affari Tuoi – Formato Famiglia che nella prima parte ottiene 3,7 milioni e nella seconda 2,2. Resta poco al resto: terza piazza con appena un milione di telespettatori per FBI su Rai 2, con un ottimo risultato per In Onda in prima serata su La7 che sfiora il milione di telespettatori. Testa a testa tra Spectre su Rete 4 e FBI International su Rai 2, mentre Quinta Dimensione debutta su Rai 3 con 770mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi – Formato Famiglia ha registrato nella prima parte 3.662.000 telespettatori, share 16,25% e nel segmento Pacchi Celebrity 2.225.000, 11,98%.

Su Rai 2 FBI 1.074.000, 4,76%. FBI International ha registrato 893.000 telespettatori, share 4,41%.

Su Rai 3 Quinta dimensione – Il futuro è già qui ha registrato 771.000 telespettatori, share 3,93%.

Su Canale 5 C'è posta per te ha registrato 4.802.000 telespettatori, share 27,82%.

Su Italia 1 Il film Din Don – Un paese in due ha registrato un netto di 690.000 telespettatori, share 3,22%.

Su Rete 4 Il film 007 – Spectre ha registrato un netto di 892.000 telespettatori, share 4,88%.

Su La7 In onda – Prima serata 979.000 telespettatori, share 4,37%.

Su Tv8 Il film Men in Black II è stato visto da 290.000 telespettatori, share 1,4%.

Su Nove Nove Racconta: Denise ha registrato 284.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.257,000 telespettatori, share 5,51%.

Su Rai 3 Blob ha registrato 941.000, 4,39%. Le parole nella presentazione 1.096.000, 4,97% e nel programma 1.464.000, 6,45%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3901.000 telespettatori, share 17,21%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.233.000 telespettatori, share 5,48%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1083.000 telespettatori, share 4,88% e 1.087.000, 4,77%.

Su La7 In onda ha registrato 1.208.000 telespettatori, share 5,34%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 438.000 telespettatori, share 1,9%.

Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 408.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.848.000 telespettatori, share 16,92% e nel game un netto di 4.334.000, 22,15%.

Su Rai 2 Dribbling 227.000, 1,19%. NCIS ha registrato un netto di 559.000 telespettatori, share 2,63%.

Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.443.000 telespettatori, share 15,14% e nel game un netto di 3.393.000, 17,76%.

Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 607.000 telespettatori, share 2,92%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 779.000 telespettatori, share 3,62%.

ha registrato 779.000 telespettatori, share 3,62%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 1.380.000, 21,57%. Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.465.000, 21,67% e nella seconda 1.243.000 telespettatori, share 19,25%. Buongiorno Benessere 970.000, 15,10%. Linea verde Start 1.316.000, 12,91%. Linea verde Life 2.228.000, 15,54%.

Su Rai 2 Speciale Tg2 ha registrato 260.000 telespettatori, share 3,98%. Professione Futuro – Istituto professionale 216.000, 3,41%. Check Up 247.000, 3,21%. Fatto da mamma e papà 364.000, 3,06%.

Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 392.000, 5,95%. Timeline 328.000, 4,90%. TgR Il Carnevale di Viareggio 240.000, 3,75%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 828.000, 6,41%. Tgr Mezzogiorno Italia 599.000, 3,47%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.457.000 telespettatori, share 15,36%.

Su Italia 1 Roswell – New Mexico ha registrato 175.000 telespettatori, share 2,02%.

Su Rete 4 Il film Sergente rompicoglioni diventa… caporale ha ottenuto un netto di 181.000 telespettatori, share 2,72%. Dopo il Tg Il Segreto 201.000, 1,58%. La signora in giallo 656.000, 3,95%.

ha ottenuto un netto di 181.000 telespettatori, share 2,72%. Dopo il Tg 201.000, 1,58%. 656.000, 3,95%. Su La7 Omnibus ha registrato 226.000 telespettatori, share 3,93%, nel segmento News 131.000, 3,51% e nel Dibattito 236.000, 3,59%. Coffee Break 293.000, 4,58%. L’aria che tira Speciale 389.000, 5,40%; L’aria che tira oggi – Speciale 534.000, 4,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.516.000 telespettatori, share 9,59%. Speciale Tg1 1.202.000, 8,62%. ItaliaSì! 1.514.000, 10,70%.

Su Rai 2 Il Provinciale 807.000, 5,15%. Ciclismo: Tirreno – Adriatico 2022 ha registrato 830.000 telespettatori, share 6,08%. Paradise La finestra sullo Showbiz 233.000, 1,74%. Gocce Azzurre 152.000, 0,95%.

Su Rai 3 Tv Talk ha registrato 1.123.000 telespettatori, share 7,98%. Speciale Frontiere 832.000, 5,92%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.470.000 telespettatori, share 14,62%. Una vita 2.277.000, 15,87%. Verissimo 2.408.000, 18,33% e nei Giri di Valzer 2.435.000, 16,82%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 688.000 telespettatori, 4,01%. Deception 327.000, 2,38%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 803.000 telespettatori, 5,18% di share. Il film Sing Sing un netto di 466.000, 3,30%.

ha registrato un netto di 803.000 telespettatori, 5,18% di share. Il film un netto di 466.000, 3,30%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 576.000 telespettatori, share 3,60% e nel programma 545.000, 3,89%; Tagadà #Focus 547.000, 4,20%. Speciale TgLa7 580.000, 3,66%.

Seconda serata

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 729.000 telespettatori, share 6,93%.

Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 585.000 telespettatori, share 3,80%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 529.000 telespettatori, share 4,69%.

Su Italia 1 Il film Masterminds — I geni della truffa ha registrato un netto di 356.000 telespettatori, share 2,80%.

Su Rete 4 Il film Volesse il cielo ha registrato un netto di 160.000 telespettatori, share 2,48%.

Su La7 Eden: un pianeta da salvare ha registrato 354.000 telespettatori, share 2,73%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.306.000, 24,95%; ore 20:00 5.317.000, 24,67%.

Tg2 ore 13:00 1.737.000, 10,91%; ore 20:30 1.332.000, 5,98%.

Tg3 ore 14:30 1.874.000, 11,78%; ore 19:00 1.853.000, 10,07%.

Tg5 ore 13:00 3.319.000, 20,51%; ore 20:00 4.344.000, 19,95%.

Studio Aperto ore 12:25 1.234.000, 9,71%; ore 18:30 627.000, 4%.

Tg4 ore 12.00 410.000, 4,24%; ore 18:55 820.000, 4,38%.

Tg La7 ore 13:30 846.000, 4,93%; ore 20:00 1.133.000, 5,21%.

