Gli ascolti tv del sabato, con l’ultima puntata di C’è Posta per Te su Canale 5, la finale di The Voice Kids su Rai 1, Sapiens su Rai 3 e molti film. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 l’ultima puntata di C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto 4.388.000 telespettatori, share 29,01%. Su Rai 1 la finale di The Voice Kids (live e vincitore) un netto di 3.510.000, 22,71%. Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato 969.000 telespettatori, share 6,01%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 953.000, 5,09%, e FBI International 771.000, 4,46%. Su Italia 1 il film Rex – Un cucciolo a Palazzo ha raccolto un netto di 549.000 telespettatori, share 3,03%. Su Rete 4 il film La preda perfetta – A Walk Among the Tombstones ha registrato un netto di 517.000 telespettatori, share 3,07%. Su La7 il film Il giocatore – Rounders è stato visto da 400.000 telespettatori, share 2,29%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 287.000, 1,58%. Su Nove il film Il buono, il brutto, il cattivo ha registrato un netto di 270.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.221.000, 22,71%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.639.000 telespettatori, share 19,60%. Su Rai 2 Tg2 Post 692.000, 3,71% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 755.000, 4,34% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.192.000, 6,56% e nel programma 1.528.000, 8,18%. NCIS su Italia 1 registra 1.159.000 telespettatori, share 6,28% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 721.000 telespettatori, share 3,93% e nella seconda 624.000, 3,35%. Su La7 In onda 795.000, 4,26%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 463.000 telespettatori, share 2,5%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 289.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.733.000 telespettatori, share 20,55%, e nel programma un game 3.860.000, 24,47%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.454.000 telespettatori, share 19,09% e nel game un netto di 3.394.000, 22,04%. Su Rai 2 God Sam ha ottenuto un netto di 451.000, 2,64%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 690.000 telespettatori, share 4,11%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 641.000 telespettatori, share 3,67%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 163.000, 1,28% e nel game 289.000, 1,90%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.379.000, 24,90%, mentre la Buongiorno Benessere 999.000, 20,82%, Il provinciale 1.250.000, 17,69%, quindi Linea verde Life 2.320.000, 19,35%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 287.000 telespettatori, share 4,79%, e Check-Up 386.000, 3,94%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 259.000, 4,71%; Mi manda Raitre 267.000, 5,14%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 618.000, 5,66% e TgR Mezzogiorno Italia 539.000, 3,84%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.264.000, 16,11% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 239.000 telespettatori, share 2,89%. Su Rete 4 il film I due vigili ha dato la linea al Tg4 con 130.000 telespettatori, share 2,58% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 171.000, 1,57% e La signora in giallo 477.000, 3,50%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 178.000 telespettatori, share 3,72%, nel segmento News 112.000, 3,64% e nel Dibattito 167.000, 3,08%; quindi Coffee Break sabato 158.000, 3,33%, L’Aria Che Tira – Diario 139.000, 1,53%; Like – Tutto ciò che piace 127.000, 0,98%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.593.000, 12,32%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.065.000, 9,77%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.274.000, 12,96%, e nella seconda 1.778.000, 17,56%. Su Rai 2 Bellissima Italia 367.000, 2,79%; Ciclismo: Tirreno – Adriatico 612.000, 5,78%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 952.000, 8,26% e nel programma 963.000, 9,15%, e nel segmento Extra 742.000, 7,51%; Frontiere 506.000, 5,36%; Presa Diretta in replica, ha ottenuto nella presentazione 551.000, 5,63% e nel programma 736.000, 6,54%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.942.000 telespettatori, share 21,97%; Terra Amara 2.777.000, 25,80%; Verissimo nel programma 2.371.000, 25,06% e nei Giri di Valzer 2.222.000, 20,50%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 538.000 telespettatori, 4,29%, mentre The Brave 293.000, 2,86%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 625.000 telespettatori, 4,99% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 336.000, 3,24% e Colombo 414.000, 3,96%. Su La7 Calcio Femminile – Coppa Italia – Juventus – Inter ha registrato un netto di 163.000, 1,54%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Ciao Maschio 747.000, 13,72%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 275.000 telespettatori, share 1,92%. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, %. Su Italia 1 il film Ruby Red II un netto di 271.000, 2,36%. Su Rete 4 Fire Down Below un netto di 142.000, 1,85%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.684.000, 26,25%; ore 20:00 4.171.000, 23,83%.

Dati AUDITEL™