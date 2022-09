Gli ascolti di sabato 10 settembre 2022, con le Ammiraglie che iniziano a scaldare i motori in vista dell’inizio della sfida autunnale del sabato sera con qualche evento tv. È il caso di Rai 1 con la seconda serata, in diretta, dei TIM Music Awards dopo una prima serata ‘benedetta’ dalla pioggia che ha svuotato l’Arena di Verona live. Altro evento live, la semifinale dei Mondiali di Pallavolo con Italia – Slovenia trasmessa su Rai 2, mentre il resto dei canali si trincerano in prime time tra film e serie tv. Daytime ancora a mezzo servizio e non pienamente autunnale: se ne parla dalla prossima settimana. A dare un pizzico di movimento la cerimonia di proclamazione di Re Carlo III, trasmessa in tv per la prima volta nella storia della monarchia britannica. Ma intanto diamo un’occhiata agli ascolti di sabato 10 settembre 2022, non appena disponibili i dati Auditel.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 TIM Music Awards ha registrato nella presentazione 2.697.000, 18,15% e nel programma 2.638.000 telespettatori, share 20,29%, mentre su Rai 2 la semifinale Italia-Slovenia per i Mondiali di pallavolo ha ottenuto 1.526.000, 10,56%; terza piazza per Canale 5 con il film Croce e delizia che ha ottenuto un netto di 1.173.000 telespettatori, share 8,70%. Su Italia 1 il film Sonic – Il film ha raccolto un netto di 781.000 telespettatori, share 5,54%, mentre su Rai 3 Indovina chi viene a cena ha registrato 693.000 telespettatori, share 4,84%, seguito da La7 dove In Onda – Prima serata è stato visto da 639.000 telespettatori, share 4,37%. Su Rete 4 il film Cast Away ha registrato un netto di 584.000 telespettatori, share 4,75%. Su Tv8 il film Sliding Doors ha registrato 292.000, 2,1% e su Nove la prima puntata di Faking It – Bugie o verità? ha registrato 285.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Paperissima Sprint Estate su Canale 5 ha ottenuto 2.250.000 telespettatori, share 15,14%. Su Rai 3 Blob ha registrato 584.000, 4,10%, Qui Venezia Cinema 450.000, 3,08% e a seguire Sapiens Doc 590.000, 3,95%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 873.000 telespettatori, share 5,91% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 747.000 telespettatori, share 5,10% e nella seconda 842.000, 5,67%. Su La7 In onda ha ottenuto 796.000, 5,36%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.021.000 telespettatori, share 21,76% e nel game un netto di 3.065.000, 27,22%, mentre su Canale 5 Il weekend di Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.375.000 telespettatori, share 15,36% e nel game un netto di 1.775.000, 16,18%. Serie e spin-off con Rai 2 che con N.C.I.S. Los Angeles ha ottenuto un netto di 526.000, 3,92%, mentre Italia 1 con NCIS ha ottenuto 490.000 telespettatori, share 3,81%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 689.000 telespettatori, share 4,87%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Il meglio di Weekly ha totalizzato un netto di 880.000 telespettatori, share 19,04%, mentre lo Speciale Tg1 per la procalmazione di Re Carlo III 1.220.000, 22,14%; quindi Linea verde Tour 2080.000, 18,87%. Su Rai 2 Felicità La stagione dell’amore ha registrato 270.000 telespettatori, share 3,12%, mentre su Rai 3 Storie della scienza ha ottenuto 112.000, 2,11% e dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 434.000, 4,33% e il doc L’isola ritrovata. La storia del carcere 288.000, 2,25%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.205.000, 16,93% mentre su Italia 1 la terza delle puntate proposte di Una mamma per amica ha registrato 149.000 telespettatori, share 2,33%. Su Rete 4 il film Ringo e Gringo contro tutti ha dato la linea al Tg4 con 88.000 telespettatori, share 1,96% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 228.000, 2,35% e La signora in giallo 412.000, 3,24%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 183.000 telespettatori, share 4,47%, nel segmento News 106.000, 3,93% e nel Dibattito 199.000, 4,34%; quindi Coffee Break Sabato 173.000, 3,91%, L’Aria Che Tira – Diario 163.000, 2,19%, Like – Tutto ciò che piace 137.000, 1,16%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.452.000, 13,05%, Passaggio a Nord-Ovest 920.000, 10,55%. Su Rai 2 Made in Sabato ha ottenuto .000, % e Da Aosta ai 4Mila .000, %. Su Rai 3 PresaDiretta, in replica, ha ottenuto nella presentazione 353.000, 4,52% e nel programma 543.000, 6,94%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.453.000 telespettatori, share 18,92%, Una vita 2.066.000, 17,46%, Grand Hotel – Intrighi e passioni 1.225.000, 13,55%, e il film tv Cantina Wader – Il nuovo cammino un netto di 911.000, 11,58%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 504.000 telespettatori, 3,89%, mentre Flash 205.000, 2,71%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 725.000 telespettatori, 6,70% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 484.000, 5,66% e il film Torna a settembre un netto di 405.000, 5,03%. Su La7 Roma – Milan, Serie A femminile, ha registrato 127.000, 1,36%; a seguire il film Spanglish 113.000, 1,36%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 TIM Music Awards ha registrato 1322.000 telespettatori, share 19,71% e a seguire il Premio Le Maschere del teatro italiano un netto di 352.000, 9,35%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 256.000 telespettatori, share 2,34%. Su Rai 3 Un giorno in Pretura ha registrato 454.000 telespettatori, share 7,98%. Su Canale 5 il film Forever Young un netto di 296.000, 7,01%. Su Italia 1 Batwoman ha registrato 304.000 telespettatori, share 3,08%, mentre su Rete 4 il film Delitto sull’autostrada un netto di 131.000, 3,15%. Su La7 il film The Queen 386.000, 3,83%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.453.000, 26,09%; ore 20:00 3.794.000, 26,93%.

Tg2 ore 13:00 1.488.000, 12,24%; ore 20:30 1.326.000, 9,06%.

Tg3 ore 14:30 1.588.000, 14,10%; ore 19:00 1.329.000, 13,05%.

Tg5 ore 13:00 2.744.000, 22,09%; ore 20:00 2.785.000, 19,41%.

Studio Aperto ore 12:25 1.107.000, 11,42%; ore 18:30 445.000, 5,31%.

Tg4 ore 12.00 276.000, 4,75%; ore 18:55 526.000, 5%.

Tg La7 ore 13:30 445.000, 3,36%; ore 20:00 760.000, 5,33%.

