Gli ascolti tv di sabato 10 dicembre vedono eccezionalmente GF Vip nel prime time di Canale 5, senza Ballando su Rai 1 ma col big match Inghilterra – Francia, valevole per l’accesso in semifinale di una delle due teste di serie Europee. Una sfida sul campo decisamente emozionante; un po’ meno quella per l’Auditel…

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Inghilterra – Francia ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %: nel primo tempo (dalle 20.00 alle 20.50) .000, %, e nel secondo (dalle 21.00 alle 21.50) .000, %; a seguire Il Circolo dei Mondiali .000, %. Su Canale 5 Grande Fratelli Vip 7 (live) .000, %. Su Italia 1 il film d’animazione Pets – Vita da animali ha raccolto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 la serie Blue Bloods ha ottenuto .000, %. Su Rai 3 Sei Pezzi Facili – 456 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 il film Il ragazzo della porta accanto ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Tv8 il film Una principessa a Natale ha registrato .000, %. Su Nove il docufilm Michael Jackson – L’uomo dietro la maschera ha registrato .000 telespettatori, share % e

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Tg2 Post .000, % mentre su Rai 3 Blob ha registrato .000, % e a seguire Le Parole nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte.000 telespettatori, share % e nella seconda.000, %. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Sfida al Campione .000 telespettatori, share %, mentre su Canale 5 Caduta libera – Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di .000, %, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida .000, % e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte .000 telespettatori, share %, e nella seconda .000, %, mentre la Buongiorno Benessere .000, %, Il provinciale .000, %, quindi Linea verde Storie .000, % e Linea verde Discovery .000, %. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato .000 telespettatori, share %, e Un ciclone in convento .000, %; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto .000, %; Mi manda Raitre .000, %; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale .000, % e TgR Mezzogiorno Italia .000, %. Su Canale 5 Forum ha registrato .000, % mentre su Italia 1 Big Bang Theory ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 il film Indovina chi viene a merenda ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora del West .000, %. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, %, L’Aria Che Tira – Diario .000, %; Like – Tutto ciò che piace .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 ItaliaSì! Viaggiare ha ottenuto .000, %, quindi il match Marocco – Portogallo un netto di .000, %. Su Rai 2 Slalom Gigante Sestrière femminile .000, %, Ti sembra mondiale? .000, %, Top – Tutto quanto fa tendenza .000, %. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione .000, % e nel programma .000, %; Frontiere .000, %; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione .000, % e nel programma .000, %. Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %, Verissimo nella presentazione .000, %, nel programma .000, % e nei Giri di Valzer .000, %; Terra Amara .000, %. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Superman & Lois .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, % e Colombo un netto di .000, %. Su La7 Inter vs Juventus, Serie A femminile, ha registrato .000, %; Miss Marple .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Bobo Tv .000, % e Paolo Rossi – Un campione è un sognatore che non si arrende mai .000, %. Su Rai 2 Onorevoli confessioni .000, % e Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, % e Un giorno in Pretura ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 il film Cani & Gatti – La vendetta di Kitty un netto di .000, %. Su Rete 4 Confessione Reporter un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 . 000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™