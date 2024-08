Gli ascolti tv del sabato, con le ultime gare delle Olimpiadi 2024 che stanno per concludersi a Parigi e i match di Coppa Italia.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Intrigo a Malta ha ottenuto un netto di 1.154.000, 9.5%. Su Canale 5 Guinness – Lo show dei record ha ottenuto un netto di 1.034.000 telespettatori, share 10.1%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Pallacanestro Olimpica 1.672.000, 14%. Su Rai 3 il film Per qualche dollaro in più ha registrato 599.000 telespettatori, share 5.2%. Su Italia 1 il match Napoli-Modena, Coppa Italia, ha raccolto un netto di 1.128.000 telespettatori, share 9.2%. Su Rete 4 il film Se son rose ha registrato un netto di 566.000 telespettatori, share 4.7%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 262.000 telespettatori, share 2.5%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 235.000, 2.1%. Su Nove il doc Crimini Italiani ha registrato 304.000 telespettatori, share 2.6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè Extra 1.545.000, 11%; su Canale 5 Paperissima sprint estate ha registrato 1.647.000 telespettatori, share 11.6%. Su Rai 3 Blob ha registrato 353.000, 2.6% e a seguire Le ragazze 417.000, 3%. Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 409.000 telespettatori, share 2.93% e nella seconda 506.000, 3.61%. Su La7 In onda 434.000, 3.06%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000, %. Su Nove Little Big Italy ha raccolto .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.311.000 telespettatori, share 12.6%, e nel game 1.772.000, 14.5%. Su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.130.000 telespettatori, share 11.6% e nel game un netto di 1.443.000, 12.3%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 – Atletica Leggera 4.623.000, 35.8%. Su Italia 1 il match Verona – Cesena, Coppa Italia, ha ottenuto un netto di 206.000 telespettatori, share 1.77%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto i suoi 409.000 telespettatori, share 3.09%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Il meglio di Weekly ha totalizzato 521.000, 11.7%. Buongiorno Benessere Estate 564.000, 10.9%, Linea verde Discovery 649.000, 10%; Azzurro Storie di mare 973.000, 12.3%; Linea Verde Sentieri Estate 1.445.000, 13.1%. Su Rai 2 Qui Parigi ha registrato 577.000 telespettatori, share 16.4%, Olimpiadi Parigi 2024 un netto di 1.436.000, 24.7%. Su Rai 3 il film Gli esami non finiscono mai 50.000, 1.11%; Storia delle nostre città ha ottenuto 89.000, 1.44%; dopo il Tg3 il film Pane, amore e… 314.000, 2.76%. Su Canale 5 Forum ha registrato 962.000, 12.58% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 181.000 telespettatori, share 2.30%. Su Rete 4 il film La ragazza e l’ufficiale ha registrato un netto di 73.000, 1.77%; il film L’inganno della seduzione ha dato la linea al Tg4 con un netto di 102.000 telespettatori, share 1.94% e dopo il Tg Detective in corsia un netto di 251.000, 2.17%. Su La7 In onda ha ottenuto 146.000 telespettatori, share 3.53%; quindi Miss Marple 87.000, 1.91%, La7 Doc 55.000, 1.05% e 74.000, 1.04%; Like – Tutto ciò che piace 66.000, 0.55%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.060.000, 9.03%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 719.000, 7.05%, quindi A Sua immagine nella prima parte 618.000, 6.70%, e nella seconda 729.000, 8.18%; il film tv Nemici del cuore 590.000, 6.72%. Su Rai 2 Olimpiadi Parigi 2024 (13:30-17:43) un netto di 1.972.000, 18.67%. Su Rai 3 Hudson & Rex 302.000, 2.85%; Geo 223.000, 2.21%; La Confessione 312.000, 3.41%; Presa Diretta nella presentazione 275.000, 3.26% e nel programma 360.000, 4.01%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.952.000 telespettatori, share 15.69%; My Home My Destiny 1.544.000, 13.82%; La promessa 1.400.000, 14.09%; il film tv Rosamunde Pilcher: Tutto può cambiare un netto di 1.029.000, 11.75%. Su Italia 1 il film Le riserve un netto di 317.000, 2.85%; The Flash 195.000, 2.17%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 550.000 telespettatori, 4.75% di share; il film Venere imperiale un netto di 200.000, 2.19%. Su La7 In altre parole… ancora 94.000, 0.89%; La7 Doc – Sophia Loren: un destino speciale 139.000, 1.62%; il film I girasoli 171.000, 1.66%.

Ascolti tv Seconda serata

