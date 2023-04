Gli ascolti tv del sabato, con il prime time sempre ‘diviso’ tra Il Cantante Mascherato e Amici di Maria De Filippi. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Amici – Il serale (live) ha ottenuto 3.831.000 telespettatori, share 26,15%. Su Rai 1 Il Cantante Mascherato (live) un netto di 2.025.000, 16,78%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 1.052.000, 5,59%, ed FBI International 885.000, 5,17%. Su Italia 1 il film Il cacciatore di giganti ha raccolto un netto di 912.000 telespettatori, share 5,33%. Su Rete 4 il film Banana Joe ha registrato un netto di 881.000 telespettatori, share 5,12%. Su La7 Eden, un pianeta da salvare è stato visto da 504.000 telespettatori, share 3,16%. Su Rai 3 il docufilm Caccia all’uomo – Cesare Battisti, una vita in fuga ha registrato 484.000 telespettatori, share 2,91%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 277.000, 1,5%. Su Nove il film Giù la testa ha registrato un netto di 150.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.263.000, 23,14%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.519.000 telespettatori, share 19,16%. Su Rai 2 Tg2 Post 591.000, 3,18% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 941.000, 5,66% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.196.000, 6,89% e nel programma 1.457.000, 7,84%. NCIS su Italia 1 registra 1.096.000 telespettatori, share 6,06% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 697.000 telespettatori, share 3,94% e nella seconda 575.000, 3,10%. Su Tv8 paddock Live Show ha ottenuto 215.000 telespettatori, share 1,17% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 361.000 telespettatori, share 2,02%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.262.000 telespettatori, share 20,55%, e nel programma un game 3.377.000, 25,28%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.813.000 telespettatori, share 17,50% e nel game un netto di 2.518.000, 19,53%. Su Rai 2 Good Sam ha ottenuto un netto di 409.000, 2,58%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 448.000 telespettatori, share 2,94%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 626.000 telespettatori, share 3,74%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 208.000, 1,94% e nel game 268.000, 2,08%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.136.000, 21,95%, mentre la Buongiorno Benessere 859.000, 18,48%, Il provinciale 875.000, 16%, quindi Linea verde Start 1.313.000, 17,32% e Linea verde Life 2.286.000, 20,18%. Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 194.000 telespettatori, share 3,58%, e Check-up 278.000, 3,15%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 247.000, 4,58%; Mi manda Raitre 228.000, 4,80%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 692.000, 6,88% e TgR Mezzogiorno Italia 553.000, 4,13%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.272.000, 17,98% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 186.000 telespettatori, share 2,57%. Su Rete 4 il film I barbieri di Sicilia ha dato la linea al Tg4 con 155.000 telespettatori, share 3,28% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 167.000, 1,72% e La signora in giallo 501.000, 3,84%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 168.000 telespettatori, share 3,55%, nel segmento News 120.000, 3,86% e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break Sabato 140.000, 3,12%, L’Aria Che Tira – Diario 104.000, 1,27%; Like – Tutto ciò che piace 76.000, 0,61%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Sentieri – La strada giusta ha ottenuto 1.509.000, 11,97%; Passaggio a Nord-Ovest 939.000, 8,92%; ItaliaSì! nella prima parte 1.165.000, 13,06%, e nella seconda 1.516.000, 15,66%. Su Rai 2 Vorrei dirti che 279.000, 2.20%; Top, tutto quanto fa tendenza 218.000, 2%; Bellissima Italia 219.000, 2,27%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 975.000, 8,35% e nel programma 868.000, 8,63%, e nel segmento Extra 671.000, 7,28%; Frontiere 523.000, 5,93%; Presa Diretta in replica, ha ottenuto nella presentazione 387.000, 4,36% e nel programma 526.000, 5,46%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.556.000 telespettatori, share 19,75%; Terra Amara 2.786.000, 26,62%; Verissimo 2.315.000, 26,22% e nei Giri di Valzer 2.099.000, 22,35%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 444.000 telespettatori, 3,66%, mentre Deception 209.000, 2,27%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 688.000 telespettatori, 5,60% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 321.000, 3,27% e Colombo 315.000, 3,39%. Su La7 Serie A di Calcio femminile – Roma – Milan ha registrato 88.000, 0,8%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Ciao Maschio 635.000, 16,92%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 371.000 telespettatori, share 2,64%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 368.000, 3,09%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – Orrori e Speranze 624.000, 13,70%. Su Italia 1 il film Dragon Trainer 2 un netto di 352.000, 4,41%. Su Rete 4 il film In the blood un netto di 216.000, 2,66%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.596.000, 26,88%; ore 20:00 4.043.000, 24,35%.

Tg2 ore 13:00 1.478.000, 11,59%; ore 20:30 982.000, 5,52%.

Tg3 ore 14:30 1.711.000, 13,71%; ore 19:00 1.462.000, 12,02%.

Tg5 ore 13:00 3.091.000, 23,94%; ore 20:00 3.569.000, 21,15%.

Studio Aperto ore 12:25 999.000, 10,11%; ore 18:30 423.000, 4,18%.

Tg4 ore 12.00 381.000, 5,30%; ore 18:55 427.000, 3,42%.

Tg La7 ore 13:30 455.000, 3,40%; ore 20:00 793.000, 4,71%.

