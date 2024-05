Altri giorni di sciopero per Nielsen Italia: gli ascolti tv di domenica 26 maggio non usciranno. Niente dati Auditel per oggi

Niente ascolti tv oggi, 27 maggio 2024: i dati Auditel relativi alla programmazione di domenica 26 maggio 2024 non sono stati rilasciati per la ‘pubblica consultazione’, ma – come sempre – sono stati inviati solo ai broadcaster. Perché oggi non escono i dati degli ascolti tv? Per lo sciopero di chi elabora i dati raccolti da Auditel, ovvero Nielsen Italia, i cui dipendenti sono in protesta per i tagli minacciati/annunciati dall’azienda.

In mancanza di un comunicato ufficiale, ci rifacciamo al tweet di Giuseppe Candela, che riferisce di due giorni di sciopero, programmati per oggi – lunedì 27 maggio – e domani, martedì 28.

Mancata rilevazione dei palinsesti.

​A causa di uno sciopero Nielsen non saranno rilasciati i palinsesti delle giornate di domenica 26 e lunedì 27 maggio 2024. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 27, 2024

Niente dati Auditel: i precedenti

La protesta dei lavoratori Nielsen si è fatta sentire in maniera particolarmente forte alla fine dello scorso aprile, quando i dati Auditel non furono diffusi per una settimana. Dal 23 al 30 aprile, infatti, Auditel non ha diffuso i dati quotidiani di ascolto, raggruppati in una ‘mancata rilevazione’ complessiva che non permette di definire con precisione le teste e le percentuali di share per i programmi in palinsesto. La mancata diffusione non equivale a una mancata ‘elaborazione’, che avviene invece regolarmente per garantire al mercato il suo normale ‘funzionamento’: i dati disaggregati sono regolarmente consegnati ai broadcaster per le proprie valutazioni.

Ad aprile pensavamo che, una volta terminato lo sciopero, i dati non diffusi sarebbero stati pubblicati: in realtà i dati dei programmi andati in onda dal 22 al 29 aprile non sono mai stati diffusi da Auditel. Lo stesso accadrà questa volta. Apparentemente un ‘vantaggio’ per i programmi che possono così evitare il ‘giogo’ dei commenti dei terzi, ma le aziende – sia i broadcasters che gli investitori – continuano a sapere, nel dettaglio, come stanno andando i propri investimenti…