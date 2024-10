Gli ascolti tv del mercoledì, tra i film di Rai 1, il ritorno di Io Canto Generation su Canale 5 e l’immancabile appuntamento con Chi l’ha visto?.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la prima puntata di Io Canto Generation ha registrato 2.458.000 telespettatori, share 18,12%. Su Rai 1 il film Il principe di Roma ha registrato 1.994.000 telespettatori, share 11,38%. Su Rai 2 The Good Doctor ha ottenuto 764.000 telespettatori, share 3,96%, e 760.000, 4,35%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.033.000 telespettatori, share 5,04%, e nel programma 1.612.000, 10,29%. Su La7 Una giornata particolare ha ottenuto 1.199.000 telespettatori, share 7,31%. Su Italia 1 FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 845.000 telespettatori, share 5,09%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 784.000 telespettatori, share 5,88%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 533.000 telespettatori, share 2,90%. Su Nove il film Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana è stato visto da 276.000 telespettatori, share 1,72%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.377.000, 22,07%; Affari Tuoi 5.299.000, 25,58%; Striscia la notizia su Canale 5 2.751.000 telespettatori, share 13,28%. Su Rai 1 Tg2 Post 635.000, 3,05%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.183.000, 6,24% e a seguire Riserva indiana 942.000, 4,78%; Il cavallo e la torre a 1.156.000, 5,75%; Un posto al sole 1.432.000, 6,85%. NCIS su Italia 1 registra 1.508.000 telespettatori, share 7,35% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 950.000 telespettatori, share 4,71% e 967.000, 4,61%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.723.000 telespettatori, share 8,28%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 448.000 telespettatori, share 2,18% e su Nove Chissà chi è ha registrato 448.000 telespettatori, share 3,08%. Su Real Time Casa a prima vista .000, %.

Ascolti Preserale

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™