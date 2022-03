Gli ascolti tv del mercoledì, con Rai 1 che confeziona uno Speciale Porta a Porta in prima serata e Canale 5 che lancia una nuova serie, mentre Rai 3 continua a chiedere al pubblico Chi l’ha visto?. La fiction di Canale 5, Più forti del destino, vince la serata con 2,7 milioni, mentre la seconda piazza va all’immarcescibile Chi l’ha visto? che unisce le scomparse italiane ai ricongiungimenti dei profughi dall’Ucraina. Lo speciale Porta a Porta in prima serata si ferma a 1,5 milioni di telespettatori. Segue Le Iene con 1.4 mln tallonato dal secondo e ultimo best of di Un’ora sola vi vorrei a 1,3 mln. Quindi Atlantide nella prima serata di La7 e Controcorrente su Rete 4.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Porta a Porta – Speciale Ucraina ha registrato 1.496.000 telespettatori, share 8,69%.

ha registrato 1.292.000 telespettatori, share 5,91%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 1.833.000 telespettatori, share 9,57%.

è stato visto da 347.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Il film Putin – Ultimo Zar ha registrato 272.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.567.000 telespettatori, share 18.69%.

ha registrato 1.046.000 telespettatori, share 4,26%. Su Rai 3 Blob 1.028.000, 4,55%. Che succ3de? 1.245.000, 5,30%. Un posto al sole 1.638.000, 6,69%.

ha registrato 333.000 telespettatori, share 1,4%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 256.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.045.000 telespettatori, share 18,90% e nel game un netto di 4.731.000, 23,81%.

ha registrato 898.000 telespettatori, share 3,93%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 1040.000, 17,83%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.139.000 telespettatori, share 19,19%. Storie italiane nella prima parte 969.000, 17,26% e nella seconda 931.000, 14,14%. È sempre Mezzogiorno 1.689.000, 14,96%.

ha registrato nella prima parte 582.000 telespettatori, share 7,96% e nella seconda 907.000, 8,39%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 421.000, 6,82% e nel segmento Extra 375.000, 6,65%. Elisir nella presentazione 279.000, 4,94% e nel programma 347.000, 5,12%. Dopo il TG Quante Storie 661.000, 5,14%. Passato e presente 534.000, 3,77%.

ha registrato 367.000 telespettatori, share 4,51%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 195.000 telespettatori, share 3,07%. Dopo il Tg Il Segreto 201.000, 1,76%. La signora in giallo 762.000, 5,50%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.778.000, 14,30%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.929.000, 17,99%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.748.000, 15,57% e nel programma 2.126.000, 16,66%.

ha registrato un netto di 781.000 telespettatori, 6,01% di share. 438.000, 4,05%. Il film un netto di 412.000, 3,32%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 457.000 telespettatori, share 3,41% e nel programma 533.000, 4,67%; Tagadà #Focus 562.000, 5,31%. Speciale TgLa7 585.000, 3,94%.

Seconda serata

Su Rai 2 Paradise La finestra sullo showbiz ha registrato 379.000 telespettatori, share 3,29%.

ha registrato 379.000 telespettatori, share 3,29%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 596.000 telespettatori, share 8,22%.

ha registrato 596.000 telespettatori, share 8,22%. Su Canale 5 Manifest ha registrato un netto di 305.000 telespettatori, share 5,27%.

ha registrato un netto di 305.000 telespettatori, share 5,27%. Su Rete 4 Il film Studio illegale ha registrato un netto di 118.000 telespettatori, share 3,06%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.514.000, 24,60%; ore 20:00 5.513.000, 24,22%.

317.000, 3,55%; 840.000, 4,44%. Tg La7 ore 13:30 699.000, 4,90%; ore 20:00 1.481.000, 6,42%.

Ascolti Discovery

Su Real Time in prima serata Matrimonio a prima vista Italia ha registrato 639.000 telespettatori, share 2,8%: in access prime time Cortesie per gli ospiti 345.000,1,4%

Su DMAX la prima puntata in prima serata di Falegnami ad alta quota ha ottenuto 178.000 telespettatori, share 1%.

Dati AUDITEL™