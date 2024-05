Gli ascolti tv del mercoledì, con il ritorno di Chi l’ha visto? dopo la pausa (forzata) del Primo Maggio , e con l’evento Una, nessuna, centomila in Arena su Rai 1… I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 l’evento Una, nessuna, centomila in Arena (live) ha registrato 3.834.000 telespettatori, share 25,75%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.070.000 telespettatori, share 5,39% e nel programma 1.582.000, 9,98%. Su Canale 5 il film Una famiglia vincente – King Richard ha registrato un netto di 1.518.000 telespettatori, share 10,69%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha ottenuto nella prima puntata 780.000 telespettatori, share 3,98%, e nella seconda, in seconda serata, 857.000, 5,08%. Su Italia 1 La pupa e il secchione ha registrato nella presentazione 710.000, 3,67%, e nel programma 588.000 telespettatori, share 4,08%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 774.000 telespettatori, share 5,70%. Su La7 Una giornata particolare ha ottenuto 925.000 telespettatori, share 5,82%. Su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha registrato 270.000 telespettatori, share 1,49%. Su Nove il film Come ti ammazzo il bodyguard è stato visto da 259.000 telespettatori, share 1,55%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 3.920.000, 19,70%; Affari Tuoi 5.252.000, 26,19%; Striscia la notizia su Canale 5 2.905.000 telespettatori, share 14,49%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 903.000, 4,84% e a seguire La gioia della musica 812.000, 4,12%, Il cavallo e la torre 1.122.000, 5,62%; Un posto al sole 1.673.000, 8,27%. NCIS su Italia 1 registra 1.458.000 telespettatori, share 7,25% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 570.000, 2,84%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.958.000 telespettatori, share 9,69%, mentre su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 549.000 telespettatori, share 2,74%.

Ascolti Preserale

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

