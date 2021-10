Gli ascolti del mercoledì, con l’Italia in campo contro la Spagna per la Nation League. Nonostante la sconfitta in Semifinale, la Nazionale su Rai 1 conquista oltre 9 milioni di telespettatori per uno share del 37%; per andare subito in coda agli ascolti, ne hanno fatto le spese i programmi giornalistici, ovvero Zona Bianca che su Rete 4 ottiene 612mila telespettatori, e Non è L’Arena che condivide lo share al 3,4% ma si ferma a 570mila, registrando l’ascolto più basso, per teste, delle generaliste. Seconda piazza per Chi l’ha visto? che su Rai 3 registra oltre 2,1 mln di telespettatori, mentre terza piazza per Coliandro, che resiste con 1,8 milioni.

Prime Time

Access Prime Time

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2874.000 telespettatori, share 20,05% e nel game un netto di 4079.000, 22,42%.

ha registrato 806.000 telespettatori, share 3,77%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 121.000 telespettatori, share 0,97% e 140.000, 0,82%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.017.000 telespettatori, share 19,19%. Storie italiane nella prima parte 958.000, 18,71% e nella seconda 1.031.000, 16,39%. È sempre Mezzogiorno 1.733.000, 15,64%.

ha ottenuto 140.000 telespettatori, share 2,23%. Dopo il Tg 210.000, 1,84%. 644.000, 4,58%. Su La7 Omnibus ha registrato 209.000 telespettatori, share 4,01%, nel segmento News 126.000, 3,10% e nel Dibattito 214.000, 3,94%. Coffee Break 197.000, 3,84%. L’aria che tira 340.000, 5,32%; L’aria che tira – Oggi 499.000, 4,38%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.722.000, 13,57%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.857.000, 17,81%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.720.000, 17,16% e nel programma 2.122.000, 18,95%.

ha registrato un netto di 752.000 telespettatori, 5,68% di share. Il film un netto di 396.000, 3,62%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 337.000 telespettatori, share 2,43% e nel programma 414.000, 3,59%; Tagadoc 172.000, 1,67%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato nella presentazione 1.296.000 telespettatori, share 9,28% e nel programma 652.000, 9,89%.

ha registrato un netto di 381.000 telespettatori, share 4,86%. Su Rete 4 Il film L’inganno ha registrato un netto di 132.000 telespettatori, share 3,41%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.433.000, 23,76%; ore 20:00 5.429.000, 25,06%.

319.000, 3,52%; 600.000, 3,64%. Tg La7 ore 13:30 540.000, 3,75%; ore 20:00 1.099.000, 4,99%.

Dati AUDITEL™