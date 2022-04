Gli ascolti tv del mercoledì, con il film su Rai 1, il reality con Simona Ventura su Canale 5, Le Iene e Chi l’ha visto?. Iniziamo dal programma più visto, in questo caso Il diritto di contare su Rai 1 (non in prima tv) che sfiora i 3 milioni d’ascolto. La seconda piazza è per Chi l’ha visto, la trasmissione di Federica Sciarelli è a doppia cifra di share (11%), la terza posizione è per Ultima Fermata che non riesce ad ingranare la marcia pur avendo la puntata dalle dinamiche più forti tra quelle andate in onda. Le Iene si mantengono sul milione e 400mila spettatori, segue Volevo fare la rockstar 2 su Rai 2

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Il diritto di contare ha registrato 2.904.000 telespettatori, share 15%.

ha registrato 2.904.000 telespettatori, share 15%. Su Rai 2 La serie Volevo fare la rockstar 2 ha registrato 855.000 telespettatori, share 4.2%.

ha registrato 855.000 telespettatori, share 4.2%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 2.083.000 telespettatori, share 11%.

ha registrato 2.083.000 telespettatori, share 11%. Su Canale 5 Ultima Fermata ha registrato un netto di 1.707.000 telespettatori, share 10.6%.

ha registrato un netto di 1.707.000 telespettatori, share 10.6%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1.161.000 telespettatori, share 4.94% e nel programma 1.421.000, 9.4%.

ha registrato nella presentazione 1.161.000 telespettatori, share 4.94% e nel programma 1.421.000, 9.4%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 734.000 telespettatori, share 4.5%.

ha registrato un netto di 734.000 telespettatori, share 4.5%. Su La7 Atlantide ha registrato 636.000 telespettatori, share 4.3%.

ha registrato 636.000 telespettatori, share 4.3%. Su Tv8 Speravo de morì prima – La serie su Francesco Totti è stato visto da 298.000 telespettatori, share 1.4%.

è stato visto da 298.000 telespettatori, share 1.4%. Su Nove Il film The Sentinel ha registrato 330.000 telespettatori, share 1.6%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.845.000 telespettatori, share 20.44%.

ha registrato 4.845.000 telespettatori, share 20.44%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.044.000 telespettatori, share 4.40%.

ha registrato 1.044.000 telespettatori, share 4.40%. Su Rai 3 Blob 975.000, 4.59%. Che succ3de? 1.106.000, 4.91%. Un posto al sole 1.702.000, 7.15%.

975.000, 4.59%. 1.106.000, 4.91%. 1.702.000, 7.15%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.672.000 telespettatori, share 15.52%.

ha registrato 3.672.000 telespettatori, share 15.52%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.467.000 telespettatori, share 6.24%.

ha registrato 1.467.000 telespettatori, share 6.24%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.082.000 telespettatori, share 4.69% e 903.000, 3.79%.

ha registrato 1.082.000 telespettatori, share 4.69% e 903.000, 3.79%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.717.000 telespettatori, share 7.23%.

ha registrato 1.717.000 telespettatori, share 7.23%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 320.000 telespettatori, share 1.4%.

ha registrato 320.000 telespettatori, share 1.4%. Su Nove Deal with it ha registrato 312.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.021.000 telespettatori, share 20.70% e nel game un netto di .000, %.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.021.000 telespettatori, share 20.70% e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 651.000 telespettatori, share 3.10%.

ha registrato un netto di 651.000 telespettatori, share 3.10%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.308.000 telespettatori, share 16.31% e nel game un netto di 3.513.000, 19.66%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.308.000 telespettatori, share 16.31% e nel game un netto di 3.513.000, 19.66%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 633.000 telespettatori, share 3.11%.

ha registrato 633.000 telespettatori, share 3.11%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 875.000 telespettatori, share 4.03%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 902.000, 16.35%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 849.000 telespettatori, share 16.75%. Storie italiane nella prima parte 858.000, 17.58% e nella seconda 933.000, 15.54%. È sempre Mezzogiorno 1.771.000, 16.76%.

902.000, 16.35%. ha totalizzato un netto di 849.000 telespettatori, share 16.75%. nella prima parte 858.000, 17.58% e nella seconda 933.000, 15.54%. 1.771.000, 16.76%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 619.000 telespettatori, share 9.47% e nella seconda 929.000, 9.25%.

ha registrato nella prima parte 619.000 telespettatori, share 9.47% e nella seconda 929.000, 9.25%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 418.000, 7.56% e nel segmento Extra 294.000, 6.01%. Elisir nella presentazione 221.000, 4.46% e nel programma 310.000, 5.17%. Dopo il TG Quante Storie 663.000, 5.39%. Passato e presente 524.000, 3.83%.

ha registrato 418.000, 7.56% e nel segmento Extra 294.000, 6.01%. nella presentazione 221.000, 4.46% e nel programma 310.000, 5.17%. Dopo il TG 663.000, 5.39%. 524.000, 3.83%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 952.000, 17.93% e nella seconda 821.000, 16.92%. Forum ha registrato 1.478.000 telespettatori, share 18.53%.

nella prima parte 952.000, 17.93% e nella seconda 821.000, 16.92%. ha registrato 1.478.000 telespettatori, share 18.53%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 225.000 telespettatori, share 4.27% e 329.000, 4.48%.

ha registrato 225.000 telespettatori, share 4.27% e 329.000, 4.48%. Su Rete 4 Carabinieri 3 ha ottenuto 125.000 telespettatori, share 2.18%. Dopo il Tg Il Segreto 153.000, 1.45%. La signora in giallo 649.000, 4.87%.

ha ottenuto 125.000 telespettatori, share 2.18%. Dopo il Tg 153.000, 1.45%. 649.000, 4.87%. Su La7 Omnibus ha registrato 200.000 telespettatori, share 3.76%, nel segmento News 135.000, 3.30% e nel Dibattito 204.000, 3.67%. Coffee Break 187.000, 3.84%. L’aria che tira 348.000, 5.64%; L’aria che tira – Oggi 530.000, 4.88%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.778.000, 14.82%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.017.000, 20.31%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.467.000, 14.72% e nel programma 1.949.000, 16.93%.

1.778.000, 14.82%. ha registrato 2.017.000, 20.31%. ha registrato nella presentazione 1.467.000, 14.72% e nel programma 1.949.000, 16.93%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 719.000 telespettatori, share 5.54%. Quasi Detto Fatto 430.000, 4.41%.

ha registrato 719.000 telespettatori, share 5.54%. 430.000, 4.41%. Su Rai 3 Speciale Tg3 371.000, 3.76%. Aspettando Geo 653.000, 6.54%. Geo ha registrato 1.149.000 telespettatori, share 9.63%.

371.000, 3.76%. 653.000, 6.54%. ha registrato 1.149.000 telespettatori, share 9.63%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.382.000 telespettatori, share 17.48%. Una Vita 2.395.000, 18.32%. Uomini e donne 2.938.000, 25.91%. Amici di Maria De Filippi 2.027.000, 20.59%. Brave and Beautiful 1.789.000, 18.28%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.725.000, 16.93% e nel programma 1.816.000, 15.65%.

ha registrato 2.382.000 telespettatori, share 17.48%. 2.395.000, 18.32%. 2.938.000, 25.91%. 2.027.000, 20.59%. 1.789.000, 18.28%. nella presentazione 1.725.000, 16.93% e nel programma 1.816.000, 15.65%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 526.000 telespettatori, 3.91%; 669.000, 5.16% e 561.000, 4.61%. Due uomini e mezzo un netto di 329.000, 2.95%.

ha registrato 526.000 telespettatori, 3.91%; 669.000, 5.16% e 561.000, 4.61%. un netto di 329.000, 2.95%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 644.000 telespettatori, 5.17% di share. Tg4 – Diario di guerra 345.000, 3.45%. Il film Matrimonio con vizietto un netto di 234.000, 2.06%.

ha registrato un netto di 644.000 telespettatori, 5.17% di share. 345.000, 3.45%. Il film un netto di 234.000, 2.06%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 454.000 telespettatori, share 3.49% e nel programma 418.000, 3.90%; Tagadà #Focus 372.000, 3.90%. Speciale TgLa7 524.000, 3.89%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 691.000 telespettatori, share 10.04%.

ha registrato 691.000 telespettatori, share 10.04%. Su Rai 2 Una pezza di Lundini ha registrato 334.000 telespettatori, share 2.54%.

ha registrato 334.000 telespettatori, share 2.54%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 563.000 telespettatori, share 7.37%.

ha registrato un netto di 563.000 telespettatori, share 7.37%. Su Rete 4 Il film Killer per caso ha registrato un netto di 155.000 telespettatori, share 3.87%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.387.000, 24.64%; ore 20:00 5.154.000, 23.80%.

3.387.000, 24.64%; 5.154.000, 23.80%. Tg2 ore 13:00 1.865.000, 14.40%; ore 20:30 1.236.000, 5.33%.

1.865.000, 14.40%; 1.236.000, 5.33%. Tg3 ore 14:30 1.507.000, 11.65%; ore 19:00 2.020.000, 12.11%.

1.507.000, 11.65%; 2.020.000, 12.11%. Tg5 ore 13:00 2.822.000, 21.57%; ore 20:00 4.370.000, 19.92%.

2.822.000, 21.57%; 4.370.000, 19.92%. Studio Aperto ore 12:25 1.105.000, 10.41%; ore 18:30 505.000, 3.80%.

1.105.000, 10.41%; 505.000, 3.80%. Tg4 ore 12.00 236.000, 2.94%; ore 18:55 653.000, 3.78%.

236.000, 2.94%; 653.000, 3.78%. Tg La7 ore 13:30 634.000, 4.64%; ore 20:00 1.232.000, 5.64%.

Dati AUDITEL™