Gli ascolti tv del mercoledì, con Chi l’ha visto?, con l’ultima di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 e con l’ultima anche di Maria Corleone. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie Maria Corleone ha registrato 2.601.000 telespettatori, share 15,37%. Su Rai 1 la terza e ultima serata di Arena Suzuki dai 60 ai 2000 (tutte le esibizioni) ha registrato 2.430.000 telespettatori, share 15,27%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.253.000 telespettatori, share 6,42% e nel programma 1.711.000, 10,65%. Su La7 Atlantide presenta il film Vajont ha ottenuto 1.069.000 telespettatori, share 6,12%. Su Italia 1 il film Skyscraper ha registrato un netto di 1.041.000 telespettatori, share 5,97%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 775.000 telespettatori, share 5,72%. Su Tv8 X Factor 2023 ha registrato 526.000 telespettatori, share 3,3%. Su Rai 2 la serie The Reunion ha ottenuto 494.000 telespettatori, share 2,59% e 322.000, 1,94%. Su Nove il film Nati stanchi è stato visto da 284.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 3.940.000, 20,57%; Affari Tuoi 4.100.000, 20,84%; Striscia la notizia su Canale 5 2.810.000 telespettatori, share 14,25%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 600.000 telespettatori, share 3,04% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.010.000, 5,63% e a seguire Via dei Matti n.0 911.000, 4,78%, Il cavallo e la torre 1.333.000, 6,89%; Un posto al sole 1.752.000, 8,86%. NCIS su Italia 1 registra 317.000 telespettatori, share 4,34% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 904.000 telespettatori, share 4,66% e nella seconda 777.000, 3,93%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.561.000 telespettatori, share 7,90%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 486.000 telespettatori, share 2,5% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 470.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente .000, %, e nel game un netto di .000, %, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di .000, %, mentre Il mercante in fiera .000, %. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto .000 telespettatori, share %. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Padre Brown .000, %, e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %, mentre UnoMattina ha registrato un netto di .000, %; a seguire Storie italiane .000, %, e .000, %, ed È sempre mezzogiorno ha ottenuto .000, %. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte .000 telespettatori, share %, e nella seconda .000, %. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione .000, %, nel programma .000, %, Re-Start .000, %; Elisir nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto .000, %; Passato e Presente .000, %. Su Canale 5 Mattino Cinque ha ottenuto .000 telespettatori, share % e 000, %, con Forum a .000, %. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato .000 telespettatori, share % e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con .000 telespettatori, share % e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto .000, % e La signora in giallo .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %; Il paradiso delle signore .000, %; La vita in diretta nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 .000, %; Bella ma’ ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto .000, %, e Geo .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato .000 telespettatori, share %, Terra Amara .000, %, Uomini e donne (live) .000, % e nel finale .000, %, Amici di Maria De Filippi .000, %; La promessa .000, %; Pomeriggio Cinque nella prima parte .000, %, nella seconda .000, % e nei Saluti .000, %. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %, mentre Cold Case .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno .000, %, e il film La baia del tuono un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, % e nel segmento Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 il film Speed ha registrato .000, %. Su Rete 4 il film Una donna al limite un netto di .000, %. Su La7 il film Detenuto in attesa di giudizio .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™