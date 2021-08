Gli ascolti tv del mercoledì, con una puntata inedita di SuperQuark su Rai 1 che conquista il pubblico facendo registrare più di 1,8 mln di telespettatori. Secondo ‘posto’ per Chicago Fire, che in termini di teste supera sia All Together Now sia il film di Rai 3. Cala leggermente Il circolo degli anelli, che si allunga nel prime time e quindi rosicchia un po’ di share in più, ma non va oltre il ‘quinto posto’ sul fronte dell’ascolto. Stanno però per concludersi i Giochi Olimpici, che spegneranno la loro fiaccola domenica 8, lasciando al ‘buio’ Rai 2, che continua a macinare ascolti invidiabili per le gare live – e soprattutto in differita e in sintesi – proposte al pubblico televisivo nel daytime.

Prime Time

Su Rai 1 Superquark ha registrato 1.871.000 telespettatori, share 12,19%.

ha registrato 1.871.000 telespettatori, share 12,19%. Su Rai 2 Il circolo degli anelli ha registrato un netto di 1.253.000 telespettatori, share 8,94%.

ha registrato un netto di 1.253.000 telespettatori, share 8,94%. Su Rai 3 Il film Quasi nemici – L’importante è avere ragione ha registrato 1.276.000 telespettatori, share 7,48%.

ha registrato 1.276.000 telespettatori, share 7,48%. Su Canale 5 All Together Now ha registrato 1.338.000 telespettatori, share 9,11%.

ha registrato 1.338.000 telespettatori, share 9,11%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.431.000 telespettatori, share 8,35%.

ha registrato un netto di 1.431.000 telespettatori, share 8,35%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 758.000 telespettatori, share 5,59%.

ha registrato 758.000 telespettatori, share 5,59%. Su La7 La docuserie Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha registrato 372.000 telespettatori, share 2,86%.

ha registrato 372.000 telespettatori, share 2,86%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone è stato visto da 259.000 telespettatori, share 1,8%.

è stato visto da 259.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Il film A casa con i suoi ha registrato 356.000 telespettatori, share 2,2%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.057.000 telespettatori, share 17,05%.

ha registrato 3.057.000 telespettatori, share 17,05%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.150.000 telespettatori, share 6,35%.

ha registrato 1.150.000 telespettatori, share 6,35%. Su Rai 3 Blob 792.000, 4,95%. Caro Marziano 1.190.000, 6,98%. Un posto al sole 1418.000, 7,90%.

792.000, 4,95%. 1.190.000, 6,98%. 1418.000, 7,90%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.183.000 telespettatori, share 12,19%.

ha registrato 2.183.000 telespettatori, share 12,19%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 969.000 telespettatori, share 5,51%.

ha registrato 969.000 telespettatori, share 5,51%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 843.000 telespettatori, share 4,92% e 917.000, 5,07%.

ha registrato 843.000 telespettatori, share 4,92% e 917.000, 5,07%. Su La7 In onda ha registrato 1.021.000 telespettatori, share 5,71%.

ha registrato 1.021.000 telespettatori, share 5,71%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 466.000 telespettatori, share 2,7%.

ha registrato 466.000 telespettatori, share 2,7%. Su Nove Deal With It ha registrato 330.000 telespettatori, share 1,9%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2188.000 telespettatori, share 19,93% e nel game un netto di 3327.000, 24,68%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2188.000 telespettatori, share 19,93% e nel game un netto di 3327.000, 24,68%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 943.000 telespettatori, share 8,85% e nel game un netto di 1.375.000, 10,67%.

ha registrato nella presentazione 943.000 telespettatori, share 8,85% e nel game un netto di 1.375.000, 10,67%. Su Italia 1 CSI ha registrato 427.000 telespettatori, share 2,89%.

ha registrato 427.000 telespettatori, share 2,89%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 675.000 telespettatori, share 4,30%.

ha registrato 675.000 telespettatori, share 4,30%. Su La7 The Good Wife ha registrato 83.000 telespettatori, share 0,83% e 109.000, 0,87%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 659.000 telespettatori, share 13,66%. Dedicato 586.000, 10,45%. Don Matteo 779.000, 9,82% e 1.379.000, 11,53%.

ha totalizzato un netto di 659.000 telespettatori, share 13,66%. 586.000, 10,45%. 779.000, 9,82% e 1.379.000, 11,53%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Live ha registrato 613.000 telespettatori, share 16,75%. Canoa 336.000, 19,65%; Ginnastica artistica 431.000, 17,99%; Tuffi un netto di 431.000, 16,57%; Vela 727.000, 15,93%; Tuffi 894.000, 17,23%. Tokyo 2020 Live 2.459.000, 25,32%. Tuffi 1.226.000, 23,17%; Pallavolo femminile 1.593.000, 29,28%; Pallanuoto 2.121.000, 27,03%.

ha registrato 613.000 telespettatori, share 16,75%. Canoa 336.000, 19,65%; Ginnastica artistica 431.000, 17,99%; Tuffi un netto di 431.000, 16,57%; Vela 727.000, 15,93%; Tuffi 894.000, 17,23%. 2.459.000, 25,32%. Tuffi 1.226.000, 23,17%; Pallavolo femminile 1.593.000, 29,28%; Pallanuoto 2.121.000, 27,03%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 214.000, 4,12%, nel programma 237.000, 4,51% e nel segmento Extra 211.000, 4,11%. Elisir d’Estate 196.000, 3,51%. Dopo il TG Quante Storie 450.000, 4,23% e 361.000, 2,93%. Passato e presente 392.000, 2,85%.

ha registrato nella presentazione 214.000, 4,12%, nel programma 237.000, 4,51% e nel segmento Extra 211.000, 4,11%. 196.000, 3,51%. Dopo il TG 450.000, 4,23% e 361.000, 2,93%. 392.000, 2,85%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 613.000, 11,61% e nella seconda 504.000, 9,66%. Forum ha registrato 1.095.000 telespettatori, share 12,87%.

nella prima parte 613.000, 11,61% e nella seconda 504.000, 9,66%. ha registrato 1.095.000 telespettatori, share 12,87%. Su Italia 1 Bones ha registrato 193.000 telespettatori, share 2,42%.

ha registrato 193.000 telespettatori, share 2,42%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 146.000 telespettatori, share 2,21%. Dopo il Tg Il Segreto 161.000, 1,40%. Un detective in corsia 227.000, 1,68%.

ha ottenuto 146.000 telespettatori, share 2,21%. Dopo il Tg 161.000, 1,40%. 227.000, 1,68%. Su La7 Omnibus ha registrato 142.000 telespettatori, share 2,95%, nel segmento News 106.000, 2,97% e nel Dibattito 132.000, 2,51%. Coffee Break 96.000, 1,82%. L’aria che tira Estate 175.000, 2,59%; L’aria che tira Estate – Oggi 240.000, 2,15%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1114.000, 8,66%. Il paradiso delle signore ha registrato 895.000, 8,26%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 842.000, 8,68%; Techetechetè (entrato per un problema tecnico della diretta) 789.000, 8.30%; Estate in Diretta seconda parte 1.211.000, 13,24%.

1114.000, 8,66%. ha registrato 895.000, 8,26%. ha registrato nella prima parte 842.000, 8,68%; (entrato per un problema tecnico della diretta) 789.000, 8.30%; seconda parte 1.211.000, 13,24%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Live ha registrato 2.403.000 telespettatori, share 20,37%. Atletica Leggera un netto di 2.740.000, 20,54%; Beach Volley 2.387.000, 21,64%; Nuoto sincronizzato 1.946.000, 19,28%; Tuffi 1.709.000, 17,75%. Record 1.221.000, 13,49%. Tokyo Best of 2020 un netto di 1.078.000, 9,07%.

ha registrato 2.403.000 telespettatori, share 20,37%. Atletica Leggera un netto di 2.740.000, 20,54%; Beach Volley 2.387.000, 21,64%; Nuoto sincronizzato 1.946.000, 19,28%; Tuffi 1.709.000, 17,75%. 1.221.000, 13,49%. un netto di 1.078.000, 9,07%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 635.000 telespettatori, share 6,65%.

ha registrato 635.000 telespettatori, share 6,65%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2265.000 telespettatori, share 16,32%. Una Vita 2.150.000, 16,65%. Brave and beautiful 1829.000, 16,04%. Love is in the air 1.660 .000, 16,73%. Il film tv Rosa la wedding planner – Nessuno è perfetto un netto di 918.000, 10,04%.

ha registrato 2265.000 telespettatori, share 16,32%. 2.150.000, 16,65%. 1829.000, 16,04%. 1.660 .000, 16,73%. Il film tv un netto di 918.000, 10,04%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 588.000 telespettatori, 4,24%. Will & Grace un netto di 232.000, 2,58%.

ha registrato 588.000 telespettatori, 4,24%. un netto di 232.000, 2,58%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 598.000 telespettatori, 4,82% di share. Il film La valle dell’Eden un netto di 229.000, 2,46%.

ha registrato un netto di 598.000 telespettatori, 4,82% di share. Il film un netto di 229.000, 2,46%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 134.000 telespettatori, share 1,22%. La7 Doc 103.000, 1,15%.

Seconda serata

Su Rai 1 Superquark Natura ha registrato 437.000 telespettatori, share 7,11%.

ha registrato 437.000 telespettatori, share 7,11%. Su Rai 2 Go Tokyo 2020 ha registrato 568.000 telespettatori, share 13,18%.

ha registrato 568.000 telespettatori, share 13,18%. Su Rai 3 Ieri e oggi 420.000, 3,88%. TG3 Lineanotte ha registrato un netto di 272.000 telespettatori, share 4,05%.

420.000, 3,88%. ha registrato un netto di 272.000 telespettatori, share 4,05%. Su Italia 1 Prodigal Son ha registrato 576.000 telespettatori, share 5,23%.

ha registrato 576.000 telespettatori, share 5,23%. Su Rete 4 Il film Saranno Famosi ha registrato un netto di 106.000 telespettatori, share 2,66%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.567.000, 18,41%; ore 20:00 3.923.000, 24,77%.

2.567.000, 18,41%; 3.923.000, 24,77%. Tg2 ore 13:00 3.388.000, 25,92%; ore 20:30 1.967.000, 11,35%.

3.388.000, 25,92%; 1.967.000, 11,35%. Tg3 ore 14:30 1.272.000, 10,02%; ore 19:00 1.428.000, 11,72%.

1.272.000, 10,02%; 1.428.000, 11,72%. Tg5 ore 13:00 2.306.000, 17,50%; ore 20:00 2.624.000, 16,29%.

2.306.000, 17,50%; 2.624.000, 16,29%. Studio Aperto ore 12:25 1.157.000, 10,24%; ore 18:30 557.000, 5,41%.

1.157.000, 10,24%; 557.000, 5,41%. Tg4 ore 12.00 312.000, 3,43%; ore 18:55 466.000, 3,77%.

312.000, 3,43%; 466.000, 3,77%. Tg La7 ore 13:30 325.000, 2,34%; ore 20:00 779.000, 4,85%.

