Gli ascolti tv dell’ultimo giorno di agosto, che guarda ormai al nuovo ‘anno televisivo’ con una certa tensione, visto l’avvicinarsi delle elezioni Politiche. La prima serata vede su Rai 1 il film Poli opposti al posto dell’ultima puntata di SuperQuark, terminato una settimana prima del previsto vista la scomparsa di Piero Angela e la messa in onda straordinaria di una puntata inedita nel prime time del suo addio. Mentre i Mondiali di Pallavolo si spostano su Rai 3 per lasciare a Rai 2 un film, Canale 5 trasmette ancora La Mantide, mentre Rete 4 non rinuncia all’approfondimento politico con una nuova puntata di Controcorrente in prima serata così come La7 che lascia spazio a Paolo Celata in La corsa al voto. Quindi film, film e film, ma non manca un ultimo sprazzo di estate con RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 Live su Tv8.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Poli opposti ha registrato un netto di 2.392.000 telespettatori, share 16,13%, mentre su Italia 1 il film 2 Fast 2 Furious ha registrato un netto di 1.097.000 telespettatori, share 7,09%, seguito da Canale 5 con la serie La mantide che ha registrato 904.000 telespettatori, share 9,59% (andando in onda fin oltre l’1 di notte). Su Rai 3 il match Italia – Cina, per i Mondiali di Pallavolo, ha ottenuto 861.000 telespettatori, share 5,28%. Seguono Rai 2 con il film Mai fidarsi di una bionda che ha ottenuto 693.000 telespettatori, share 4,35%, e Rete 4 con Controcorrente – Prima serata che ha registrato un netto di 693.000 telespettatori, share 5,43%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate 2022 Live ha registrato 519.000 telespettatori, share 3,6%. Su La7 Speciale TgLa7 – La corsa al voto ha registrato 470.000 telespettatori, share 3,10%, mentre su Nove il film Attacco al potere è stato visto da 443.000 telespettatori, share 3%.

Ascolti Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.495.000 telespettatori, share 20,19%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.478.000 telespettatori, share 14,30%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 798.000 telespettatori, share 4,59% mentre su Rai 3 Un posto al sole ha registrato 937.000, 5,61%, e Il cavallo e la torre 952.000, 5,58%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.173.000 telespettatori, share 6,81% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 772.000 telespettatori, share 4,53% e nella seconda 871.000, 5,01%. Su La7 In onda ha fatto registrare 965.000 telespettatori, share 5,57%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 395.000 telespettatori, share 2,6% e su Nove Deal With It ha registrato 303.000 telespettatori, share 1,8%.