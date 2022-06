Gli ascolti tv di mercoledì 29 giugno 2022 vedono una prima serata che raccoglie un po’ tutti i generi possibili, dalla fiction in prima visione ai film in replica, dagli approfondimenti naturalistici ai programmi d’attualità, passando per serie tv, docureality e talent comici, incluso anche lo sport con i Mondiali di pallanuoto. La ciliegina è la nuova puntata di “Chi l’ha visto?”. Si può dire che il prime time del mercoledì è un compendio di programmazione tv. Le ammiraglie si sfidano ad armi ‘impari’, con una commedia su Rai 1 e la penultima puntata della miniserie L’Ora – Inchiostro contro piombo su Canale 5, che ha optato per una programmazione settimanale ormai quasi démodé. Veronica Gentili tiene accesa la fiammella dell’informazione nel prime time di Rete 4 con Controcorrente in access e in prime time. Tra i programmi ‘estivi’ la seconda puntata di Chi vuole sposare mia mamma? con Caterina Balivo a fare gli onori di casa su Tv8 e il recupero delle puntate non trasmesse di Stand Up – Comici in prova su Nove.

In seconda serata ultima puntata di Una pezza di Lundini su Rai 2, pronto però a tornare nella prossima stagione tv con un programma nuovo di zecca per RaiPlay scritto con Giovanni Benincasa. Ultimi fuochi anche per Bruno Vespa col suo Porta a Porta. E a proposito di fuochi, Italia 1 confeziona una serata tutta a base di Chicago Fire. Ma vediamo gli ascolti tv completi di mercoledì 29 giugno, fascia per fascia.

Ascolti tv Prime Time

Rai 1 affronta il prime time del mercoledì col film Modalità aereo che ha registrato 2.311.000 telespettatori, share 15,80%, mentre su Canale 5 il penultimo appuntamento con la serie L’ora – Inchiostro contro piombo scende a un netto di 989.000 telespettatori, share 7,14% e si posiziona al quarto posto nella serata Auditel. La seconda piazza, infatti, è di Chi l’ha visto? che su Rai 3 ha ottenuto nella presentazione 1345.000, 8,56% e nel programma 1.843.000 telespettatori, share 14,01%. Terza addirittura Italia 1 con la serie Chicago Fire che ha registrato un netto di 1.149.000 telespettatori, share 8,25%. Alle spalle di Canale 5 si piazza Rai 2 con la finale dei Mondiali di Pallanuoto che ha ottenuto un netto di 887.000, 5,60% mentre, a seguire, il debutto de La Signora di Purity Falls ha registrato 353.000, 2,77%. Veniamo a La7 dove Atlantide – Le macerie della guerra ha registrato 596.000 telespettatori, share 4,05%, mentre su Rete 4 Controcorrente ha registrato 568.000 telespettatori, share 5,03%. Spazio al docureality su Tv8 che ha proposto Chi vuole sposare mia mamma? e ha registrato 344.000 telespettatori, share 2,3%. In chiusura Stand Up – Comici in prova su Nove è stato visto da 221.000 telespettatori, share 1.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Techetechetè su Rai 1 ha registrato 2.938.000 telespettatori, share 18,65%, mentre Paperissima Sprint su Canale 5 2.229.000 telespettatori, share 14,16%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 680.000, 4,87% e a seguire Generazione Bellezza 763.000, 5,10%, con Un posto al sole che mantiene i suoi fedelissimi con 1.532.000, 9,68%. NCIS su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 813.000 telespettatori, share 4,92% e nella seconda 763.000, 4,80%. Su La7 Otto e mezzo registra 1137.000 telespettatori, share 7,26%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 350.000 telespettatori, share 2,2% e su Nove Little Big Italy ha raccolto 219.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.204.000 telespettatori, share 23,56% e nel game un netto di 3.222.000, 27,70%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.103.000 telespettatori, share 12,64% e nel game un netto di 1.693.000, 15,09%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo ha ottenuto un netto di 508.000, 3,65%, mentre su Italia 1 CSI: Miami ha ottenuto 514.000 telespettatori, share 3,92%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi .000 telespettatori, share %. Su La7 le due puntate di Padre Brown hanno ottenuto rispettivamente 88.000, 1,09% e 117.000, 1,10%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 le repliche di Don Matteo hanno registrato 1168.000, 11,34% e 1219.000, 14,87%, mentre Sei sorelle in prima tv ha ottenuto 903.000, 12,32%; a seguire Estate in diretta 1.420.000, 18,52%. Su Rai 2 Italiani fantastici e dove trovarli ha registrato 319.000 telespettatori, share 3,04%. Su Rai 3 #Maestri ha ottenuto 202.000, 2,81%, Overland 392.000, 5,42% e Geo Magazine 609.000, 7,42%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.230.000 telespettatori, share 19,18%, mentre Una Vita 1.998.000, 19,36%, Un altro domani 1.467.000, 17,13% e Brave and Beautiful 1.342.000, 18,18%. Dopo le soap il film tv La cucina del cuore un netto di 714.000, 9,54%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 521.000 telespettatori, 4,59%, mentre NCIS: Los Angeles 259.000, 3,45%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, 7,01% di share; a seguire il Tg4 – Diario di guerra 382.000, 5,08% e il film Assassinio a bordo un netto di 233.000, 3,05%. Su La7 Eden – Missione Pianeta ha registrato 271.000 telespettatori, share 3,19% e The Royals 151.000, 2,09%.