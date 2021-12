Gli ascolti tv di un mercoledì particolare, con lo sciopero dei giornalisti Rai che dimezza i programmi live del daytime e riduce le edizioni dei Tg, mentre le Strenne che modificano praticamente tutto il prime time. Il film action de La Bella e La Bestia su Rai 1 vince la serata con 4 milioni di telespettatori, mentre su Canale 5 il film Natale da Chef si ferma a 2,1 milioni. Terza piazza per un cult come Forrest Gump su Italia 1, mentre il quarto posto va a Zona Bianca, non in ferie. Il film Vita di Pi su Rai 3 ottiene più della prima di Kalipè su Rai 2. La classifica è chiusa da L’età dell’innocenza su La7, Wild Teens su Real Time e in coda lo speciale Adele – One Night Only su Tv 8.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film La bella e la bestia ha registrato 4.003.000 telespettatori, share 19,13%.

ha registrato 4.003.000 telespettatori, share 19,13%. Su Rai 2 Kalipè – A passo d’uomo , prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 903.000 telespettatori, share 4,28%.

, prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 903.000 telespettatori, share 4,28%. Su Rai 3 Il film Vita di Pi ha registrato 950.000 telespettatori, share 4,43%.

ha registrato 950.000 telespettatori, share 4,43%. Su Canale 5 Il film Natale da chef ha registrato un netto di 2.158.000 telespettatori, share 10,60%.

ha registrato un netto di 2.158.000 telespettatori, share 10,60%. Su Italia 1 Il film Forrest Gump ha registrato un netto di 1.467.000 telespettatori, share 7,53%.

ha registrato un netto di 1.467.000 telespettatori, share 7,53%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 1.065.000 telespettatori, share 6,40%.

ha registrato 1.065.000 telespettatori, share 6,40%. Su La7 Il film L’età dell’innocenza ha registrato 426.000 telespettatori, share 2,26%.

ha registrato 426.000 telespettatori, share 2,26%. Su Tv8 Adele – One Night Only è stato visto da 315.000 telespettatori, share 1,5%.

è stato visto da 315.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Wild Teens – Contadini in erba ha registrato 377.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4541.000 telespettatori, share 19,34%.

ha registrato 4541.000 telespettatori, share 19,34%. Su Rai 2 La serie 911 ha registrato 739.000 telespettatori, share 3,11%.

ha registrato 739.000 telespettatori, share 3,11%. Su Rai 3 Blob 979.000, 4,49%. Generazione Bellezza 1.084.000, 4,75%. Un posto al sole 1.607.000, 6,73%.

979.000, 4,49%. 1.084.000, 4,75%. 1.607.000, 6,73%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.659.000 telespettatori, share 15,44%.

ha registrato 3.659.000 telespettatori, share 15,44%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.286.000 telespettatori, share 5,43%.

ha registrato 1.286.000 telespettatori, share 5,43%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.223.000 telespettatori, share 5,22% e 1.226.000, 5,14%.

ha registrato 1.223.000 telespettatori, share 5,22% e 1.226.000, 5,14%. Su La7 In onda ha registrato 1.438.000 telespettatori, share 6,05%.

ha registrato 1.438.000 telespettatori, share 6,05%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 502.000 telespettatori, share 2,1%.

ha registrato 502.000 telespettatori, share 2,1%. Su Nove Deal With It ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.586.000 telespettatori, share 21% e nel game un netto di 5.238.000, 26,08%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.586.000 telespettatori, share 21% e nel game un netto di 5.238.000, 26,08%. Su Rai 2 Bull ha registrato 907.000 telespettatori, share 4,21%.

ha registrato 907.000 telespettatori, share 4,21%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.153.000 telespettatori, share 13,12% e nel game un netto di 3.164.000, 16,30%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.153.000 telespettatori, share 13,12% e nel game un netto di 3.164.000, 16,30%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 603.000 telespettatori, share 2,84%.

ha registrato 603.000 telespettatori, share 2,84%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 934.000 telespettatori, share 4,26%.

ha registrato 934.000 telespettatori, share 4,26%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 169.000 telespettatori, share 1,08% e 298.000, 1,56%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 748.000 telespettatori, share 16,11%. Storie italiane nella prima parte 1.046.000, 17,26% e nella seconda 1.048.000, 15,41%. È sempre Mezzogiorno 2.078.000, 16,82%.

ha totalizzato un netto di 748.000 telespettatori, share 16,11%. nella prima parte 1.046.000, 17,26% e nella seconda 1.048.000, 15,41%. 2.078.000, 16,82%. Su Rai 2 Sci Alpino – Coppa del Mondo 2021-22 Super G maschile ha registrato 473.000 telespettatori, share 4,75%.

ha registrato 473.000 telespettatori, share 4,75%. Su Rai 3 Agorà Strenne ha registrato 197.000, 3,58%. Elisir le strenne 247.000, 4,07%. Dopo il TG Quante Storie 588.000, 5,26%. Le storie di Passato e presente 712.000, 4,58%.

ha registrato 197.000, 3,58%. 247.000, 4,07%. Dopo il TG 588.000, 5,26%. 712.000, 4,58%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.034.000, 17,14% e nella seconda 977.000, 15,62%. Forum ha registrato 1.550.000 telespettatori, share 16,16%.

nella prima parte 1.034.000, 17,14% e nella seconda 977.000, 15,62%. ha registrato 1.550.000 telespettatori, share 16,16%. Su Italia 1 Hazzard ha registrato un netto di 206.000 telespettatori, share 2,91%.

ha registrato un netto di 206.000 telespettatori, share 2,91%. Su Rete 4 Il film Il bandito nero ha ottenuto un netto di 124.000 telespettatori, share 1,84%. Dopo il Tg Il Segreto 213.000, 1,74%. La signora in giallo 818.000, 5,39%.

ha ottenuto un netto di 124.000 telespettatori, share 1,84%. Dopo il Tg 213.000, 1,74%. 818.000, 5,39%. Su La7 Omnibus ha registrato 228.000 telespettatori, share 4,55%, nel segmento News 102.000, 3,20% e nel Dibattito 256.000, 4,45%. Coffee Break rewind 179.000, 2,86%. L’aria che tira 248.000, 3,34%; L’aria che tira – Oggi 422.000, 3,37%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Le Mille e una Notte – Aladino e Sherazade 1.687.000, 12,22%. Tale e quale – Il torneo ha registrato 1.551.000, 11,81%.

1.687.000, 12,22%. ha registrato 1.551.000, 11,81%. Su Rai 2 Il film Principessa per caso ha registrato 627.000 telespettatori, share 5,01%.

ha registrato 627.000 telespettatori, share 5,01%. Su Rai 3 Geo 1.572.000, 10,45%. La Grande Storia – Anniversari 809.000, 5,91%. Aspettando Geo 940.000, 7,91%. Geo ha registrato un netto di 1.790.000 telespettatori, share 9,23%.

1.572.000, 10,45%. 809.000, 5,91%. 940.000, 7,91%. ha registrato un netto di 1.790.000 telespettatori, share 9,23%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.664.000 telespettatori, share 17,21%. Una Vita 2.318.000, 15,72%. Il film Hearts of Winter un netto di 1.444.000, 11,61%. GF Vip 1.474.000, 12,57%. Love is in the air 1.645.000, 13,09%. Pomeriggio Cinque News nella presentazione 1.835.000, 13,64%, nel programma 1.950.000, 13,49% e nel segmento finale 1.837.000, 11,80%.

ha registrato 2.664.000 telespettatori, share 17,21%. 2.318.000, 15,72%. Il film un netto di 1.444.000, 11,61%. 1.474.000, 12,57%. 1.645.000, 13,09%. nella presentazione 1.835.000, 13,64%, nel programma 1.950.000, 13,49% e nel segmento finale 1.837.000, 11,80%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 695.000 telespettatori, 4,61%. Il film Thunderstruck – Un talento fulminante un netto di 360.000, 2,77%.

ha registrato 695.000 telespettatori, 4,61%. Il film un netto di 360.000, 2,77%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 689.000 telespettatori, 4,89% di share. Il film Scuola di ladri un netto di 441.000, 3,15%.

ha registrato un netto di 689.000 telespettatori, 4,89% di share. Il film un netto di 441.000, 3,15%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 636.000 telespettatori, share 4,32% e nel programma 508.000, 4,02%; Tagadoc 232.000, 1,84%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film Un bebè per Natale ha registrato 1.323.000 telespettatori, share 14,03%.

ha registrato 1.323.000 telespettatori, share 14,03%. Su Rai 2 Data Comedy Show ha registrato 344.000 telespettatori, share 2,89%. I lunatici 93.000, 1,67%.

ha registrato 344.000 telespettatori, share 2,89%. 93.000, 1,67%. Su Rai 3 Illuminate ha registrato 443.000 telespettatori, share 3,46%.

ha registrato 443.000 telespettatori, share 3,46%. Su Canale 5 Vasco Rossi Non stop live ha registrato 508.000 telespettatori, share 6,74%.

ha registrato 508.000 telespettatori, share 6,74%. Su Italia 1 Il film Scream ha registrato un netto di 436.000 telespettatori, share 7,24%.

ha registrato un netto di 436.000 telespettatori, share 7,24%. Su La7 Il film Il destino di un cavaliere ha registrato un netto di 136.000 telespettatori, share 2,25%.

TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 3.282.000, 21,85%; ore 20:00 4.802.000, 21,54%.

3.282.000, 21,85%; 4.802.000, 21,54%. Studio Aperto ore 12:25 1.240.000, 10,02%; ore 18:30 831.000, 5,24%.

1.240.000, 10,02%; 831.000, 5,24%. Tg4 ore 12.00 326.000, 3,29%; ore 18:55 897.000, 4,78%.

326.000, 3,29%; 897.000, 4,78%. Tg La7 ore 13:30 811.000, 5,23%; ore 20:00 1.563.000, 7,02%.

