Gli ascolti tv del mercoledì, tra la Coppa Italia su Canale 5, Chi l’ha visto? su Rai 3, un film su Rai 1 e vari approfondimenti di attualità. Il match Juventus – Fiorentina ha conquistato ampiamente la serata sfiorando i 6,2 milioni di telespettatori su Canale 5. Sono 2,7 milioni, invece, i telespettatori del film su Rai 1, The Help, mentre Chi l’ha visto? su Rai 3 ‘si ferma’ a circa 2 mln. Le Iene ottiene 1,3 mentre The Good Doctor su Rai 1 ottiene poco più di 1 milione di telespettatori. A seguire Controcorrente a 790mila telespettatori e Atlantide, in prima serata, a poco più di 680mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film The Help ha registrato 2.695.000 telespettatori, share 13,84%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.654.000 telespettatori, share 19,11%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.844.000 telespettatori, share 20,36% e nel game un netto di 4.364.000, 24,36%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione Straordinaria un netto di 847.000, 16,15%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 875.000 telespettatori, share 17,10%. Storie italiane nella prima parte 848.000, 16,45% e nella seconda 859.000, 14,16%. È sempre Mezzogiorno 1.683.000, 15,08%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.737.000, 14,05%. Il paradiso delle signore ha registrato 2037.000, 19,66%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1536.000, 15,72% e nel programma 1903.000, 17,31%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, share 10,45%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.483.000, 24,48%; ore 20:00 5.316.000, 24,99%.

Dati AUDITEL™