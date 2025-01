Gli ascolti tv del mercoledì, con Chi l’ha visto? che torna su Rai 3 e Zelig che torna su Canale 5.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film La ragazza della palude ha registrato un netto di 3.539.000 telespettatori, share 21.46%. Su Canale 5 Zelig ha registrato 2.920.000 telespettatori, share 19.32%. Su Rai 2 la serie Ritorno in Paradiso ha ottenuto 745.000 telespettatori, share 3.82%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.084.000 telespettatori, share 5.21%, e nel programma 1.593.000, 9.82%. Su Italia 1 il film Giustizia privata ha registrato un netto di 1.013.000 telespettatori, share 5.68%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 782.000 telespettatori, share 5.63%. Su La7 Una giornata particolare – Le grandi battaglie ha ottenuto 845.000 telespettatori, share 4.91%. Su Tv8 il film Tutti pazzi per Mary ha registrato un netto di 212.000 telespettatori, share 1.24%. Su Nove La Cattura – Caccia a Matteo Messina Denaro è stato visto da 276.000 telespettatori, share 1.59%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.938.000, 24.64%; Affari Tuoi (quanto hanno vinto?) 6.299.000, 30.15%; Striscia la notizia su Canale 5 3.061.000 telespettatori, share 14.66%. Su Rai 2 Tg2 Post 456.000, 2.17%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.115.000, 5.77% e a seguire Via dei Matti n.0 926.000, 4.63%; Il cavallo e la torre 1.207.000, 5.98%; Un posto al sole 1.484.000, 7.06%. NCIS su Italia 1 registra 1.415.000 telespettatori, share 6.84% mentre 4 di sera su Rete 4 ottiene 990.000 telespettatori, share 4.88% e 808.000, 3.84%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.690.000 telespettatori, share 8.13%, mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 457.000 telespettatori, share 2.50% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 475.000 telespettatori, share 2.29%. Su Real Time Cortesie per gli ospiti .000, %.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.272.000, 22.03%, e nel game un netto di 4.630.000, 25.93%, mentre su Canale 5 La Ruota della Fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della Fortuna 2.449.000 telespettatori, share 17.19% e nel game un netto di 3.726.000, 21.76%. Su Rai 2 Le leggi del cuore ha ottenuto un netto di 290.000, 1.61%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 611.000 telespettatori, share 3.22%. La promessa su Rete 4 ha raccolto 882.000 telespettatori, share 4.57%, mentre su La7 Famiglie d’Italia 261.000, 1.60%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 407.000 telespettatori, share 11.60%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 876.000, 18.19%; Storie Italiane nella prima parte 825.000, 18.21%, e nella seconda 937.000, 17.80%; È sempre Mezzogiorno 1.767.000, 17.94%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 276.000, 5.73%; I Fatti Vostri ha registrato 417.000, 7.10%, e 867.000, 9.14%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nel programma 204.000, 4.24% e nel segmento Extra 175.000, 3.53%; ReStart 189.000, 4.07%; Elisir nella presentazione 150.000, 3.32%, e nel programma 194.000, 4.05%; Mixer Storia 240.000, 4.26%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 623.000, 5.41%; Passato e Presente 524.000, 4.18%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 974.000 telespettatori, share 20.13% e 794.000, 17.62%, con Forum a 1.326.000, 18.17%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato un netto di 326.000 telespettatori, share 4.98% e su Rete 4 Terra Amara 304.000, 6.32%; Tempesta d’amore 241.000, 5.31%; Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 205.000 telespettatori, share 3.89% e dopo il Tg La signora in giallo 575.000, 5.01%. La7 ha ottenuto con Omnibus 172.000 telespettatori, share 4.47%, nel segmento News 149.000, 4.25% e nel Dibattito 226.000, 4.66%; quindi Coffee Break 190.000, 4.17% e L’aria che tira 248.000, 4.50% e L’aria che tira Oggi 428.000, 4.20%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona nella presentazione .000, %, nella prima parte .000, %, e nel secondo .000, %; Il Paradiso delle Signore .000, %; La vita in diretta nella presentazione .000, %, e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 945.000, 8.25%; Bella Ma’ nella prima parte 529.000, 5.76%, e nella seconda parte 626.000, 6.82%, La porta magica 353.000, 3.46%, e nel segmento E poi… 277.000, 2.42%. Su Rai 3 Question Time 359.000, 3.69%, Aspettando Geo 746.000, 7.91%, e Geo 1.445.000, 12.11%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.430.000 telespettatori, share 19.47%, Endless Love 2.521.000, 20.96%; Uomini e donne (live) 2.413.000, 23.59% e nel finale 1.809.000, 20.25%; Amici di Maria De Filippi 1.567.000, 17.35%; My Home My Destiny 1.506.000, 15.97%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.349.000, 13.64%, nella seconda 1.566.000, 13.68% e nei saluti 1.657.000, 12.92%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 437.000 telespettatori, 3.56%, Person of Interest 416.000, 3.80%; Grande Fratello 280.000, 2.31%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 720.000 telespettatori, 6.30% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 489.000, 5.39%, e il film Contro 4 bandiere un netto di 336.000, 3.06%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 494.000, 4.19%, nel programma 456.000, 4.76% e nel segmento Focus 296.000, 3.10%; La Torre di Babele doc 236.000, 2.04%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 538.000 telespettatori, share 9.23%. Su Rai 2 The Bad Guy ha registrato 222.000 telespettatori, share 1.38% e 130.000, 1.23%. Su Rai 3 TG3 Linea Notte 449.000, 7.09%. Su Italia 1 il film Un uomo tranquillo ha registrato un netto di 358.000, 5.69%. Su La7 La7 Doc .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.104.000, 24.70%; ore 20:00 4.927.000, 25.17%.

3.104.000, 24.70%; 4.927.000, 25.17%. Tg2 ore 13:00 1.479.000, 12.30%; ore 20:30 639.000, 3.13%.

1.479.000, 12.30%; 639.000, 3.13%. Tg3 ore 14:30 1.468.000, 12.36%; ore 19:00 2.142.000, 13.05%.

1.468.000, 12.36%; 2.142.000, 13.05%. Tg5 ore 13:00 2.532.000, 20.90%; ore 20:00 3.913.000, 19.84%.

2.532.000, 20.90%; 3.913.000, 19.84%. Studio Aperto ore 12:25 949.000, 9.53%; ore 18:30 574.000, 4.23%.

949.000, 9.53%; 574.000, 4.23%. Tg4 ore 12.00 344.000, 4.51%; ore 18:55 649.000, 3.95%.

344.000, 4.51%; 649.000, 3.95%. Tg La7 ore 13:30 695.000, 5.56%; ore 20:00 1.598.000, 8.09%.

Dati AUDITEL™