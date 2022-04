Gli ascolti tv del mercoledì, tra il film di Rai 1, il reality di Canale 5, la fiction di Rai 2 e la tradizione su Rai 3. E il film Migliori Nemici su Rai1 1 vince la serata con ‘soli’ 2,3 milioni di telespettatori, seguito da Chi l’ha visto? che ha ottenuto 2,1 milioni. Terza piazza per l’ultima puntata di Ultima Fermata, con Le Iene a 1,3 milioni e ‘medaglia di legno’ della serata. A seguire, poco meno di un milione per Volevo fare la rockstar su Rai 2, quindi la parte di Atlantide in prima serata e Controcorrente.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Migliori nemici ha registrato 2.331.000 telespettatori, share 12,23%.

ha registrato 2.331.000 telespettatori, share 12,23%. Su Rai 2 La serie Volevo fare la rockstar 2 ha registrato 929.000 telespettatori, share 4,7%. Nel dettaglio la prima puntata 898.000, 4,07% e nella seconda 953.000, 5,39%.

ha registrato 929.000 telespettatori, share 4,7%. Nel dettaglio la prima puntata 898.000, 4,07% e nella seconda 953.000, 5,39%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 2.099.000 telespettatori, share 11,17%.

ha registrato 2.099.000 telespettatori, share 11,17%. Su Canale 5 Ultima Fermata ha registrato un netto di 1.750.000 telespettatori, share 11,81%.

ha registrato un netto di 1.750.000 telespettatori, share 11,81%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 1.594.000 telespettatori, share 6,94% e nel programma 1.268.000, 9,15%.

ha registrato nella presentazione 1.594.000 telespettatori, share 6,94% e nel programma 1.268.000, 9,15%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 769.000 telespettatori, share 4,80%.

ha registrato un netto di 769.000 telespettatori, share 4,80%. Su La7 Atlantide ha registrato 911.000 telespettatori, share 4,37%.

ha registrato 911.000 telespettatori, share 4,37%. Su Tv8 Speravo de mori’ prima è stato visto da 271.000 telespettatori, share 1,3%.

è stato visto da 271.000 telespettatori, share 1,3%. Su Nove Il film Snitch – L’infiltrato ha registrato 381.000 telespettatori, share 1,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.606.000 telespettatori, share 20%.

ha registrato 4.606.000 telespettatori, share 20%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 901.000 telespettatori, share 3,89%.

ha registrato 901.000 telespettatori, share 3,89%. Su Rai 3 Blob .000, %. Che succ3de? Game nella presentazione 701.000, 3,31% e nel programma 1.136.000, 5,14%. Un posto al sole 1.578.000, 6,82%.

.000, %. nella presentazione 701.000, 3,31% e nel programma 1.136.000, 5,14%. 1.578.000, 6,82%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.520.000 telespettatori, share 15,26%.

ha registrato 3.520.000 telespettatori, share 15,26%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.418.000 telespettatori, share 6,24%.

ha registrato 1.418.000 telespettatori, share 6,24%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.059.000 telespettatori, share 4,72% e 954.000, 4,12%.

ha registrato 1.059.000 telespettatori, share 4,72% e 954.000, 4,12%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.722.000 telespettatori, share 7,50%.

ha registrato 1.722.000 telespettatori, share 7,50%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 331.000 telespettatori, share 1,5%.

ha registrato 331.000 telespettatori, share 1,5%. Su Nove Deal with it ha registrato 323.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.538.000 telespettatori, share 19.86% e nel game un netto di 4.111.000, 24,55%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.538.000 telespettatori, share 19.86% e nel game un netto di 4.111.000, 24,55%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 580.000 telespettatori, share 2,94%.

ha registrato un netto di 580.000 telespettatori, share 2,94%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.126.000 telespettatori, share 17,33% e nel game un netto di 3.322.000, 20,52%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.126.000 telespettatori, share 17,33% e nel game un netto di 3.322.000, 20,52%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 630.000 telespettatori, share 3,33%.

ha registrato 630.000 telespettatori, share 3,33%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 881.000 telespettatori, share 4,25%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria un netto di 776.000, 14,09%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 707.000 telespettatori, share 14,09%. Storie italiane nella prima parte 724.000, 15,34% e nella seconda 734.000, 12,87%. È sempre Mezzogiorno 1.619.000, 15,54%.

un netto di 776.000, 14,09%. ha totalizzato un netto di 707.000 telespettatori, share 14,09%. nella prima parte 724.000, 15,34% e nella seconda 734.000, 12,87%. 1.619.000, 15,54%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 609.000 telespettatori, share 9,76% e nella seconda 935.000, 9,34%.

ha registrato nella prima parte 609.000 telespettatori, share 9,76% e nella seconda 935.000, 9,34%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 328.000, 6% e nel segmento Extra 243.000, 5,18%. Elisir nella presentazione 244.000, 5,03% e nel programma 297.000, 5,24%. Dopo il TG Quante Storie 600.000, 4,96%. Passato e presente 527.000, 3,98%.

ha registrato 328.000, 6% e nel segmento Extra 243.000, 5,18%. nella presentazione 244.000, 5,03% e nel programma 297.000, 5,24%. Dopo il TG 600.000, 4,96%. 527.000, 3,98%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 1.051.000, 20,10% e nella seconda 821.000, 17,55%. Forum ha registrato 1.390.000 telespettatori, share 18,10%.

nella prima parte 1.051.000, 20,10% e nella seconda 821.000, 17,55%. ha registrato 1.390.000 telespettatori, share 18,10%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 341.000 telespettatori, share 4,85%.

ha registrato 341.000 telespettatori, share 4,85%. Su Rete 4 Carabinieri ha ottenuto 154.000 telespettatori, share 2,79%. Dopo il Tg Il Segreto 170.000, 1,61%. La signora in giallo 671.000, 5,16%.

ha ottenuto 154.000 telespettatori, share 2,79%. Dopo il Tg 170.000, 1,61%. 671.000, 5,16%. Su La7 Omnibus ha registrato 205.000 telespettatori, share 3,86%, nel segmento News 138.000, 3,19% e nel Dibattito 196.000, 3,57%. Coffee Break 161.000, 3,40%. L’aria che tira 322.000, 5,53%; L’aria che tira – Oggi 516.000, 4,81%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.657.000, 14,17%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.960.000, 20,06%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.425.000, 15,48% e nel programma 1.781.000, 17,50%.

1.657.000, 14,17%. ha registrato 1.960.000, 20,06%. ha registrato nella presentazione 1.425.000, 15,48% e nel programma 1.781.000, 17,50%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 587.000 telespettatori, share 4,65%. Quasi Detto Fatto 356.000, 3,79%.

ha registrato 587.000 telespettatori, share 4,65%. 356.000, 3,79%. Su Rai 3 #Maestri 372.000, 3,50%. Speciale Tg3 351.000, 3,62%. Aspettando Geo 558.000, 6,05%. Geo ha registrato 853.000 telespettatori, share 8,21%.

372.000, 3,50%. 351.000, 3,62%. 558.000, 6,05%. ha registrato 853.000 telespettatori, share 8,21%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.293.000 telespettatori, share 17,14%. Una Vita 2083 .000, 16,43%. Uomini e donne 2.716.000, 24,59%. Amici di Maria De Filippi 2.063.000, 21,36%. Brave and Beautiful 1587.000, 17,28%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.424.000, 15,40% e nel programma 1.597.000, 15,66%.

ha registrato 2.293.000 telespettatori, share 17,14%. .000, 16,43%. 2.716.000, 24,59%. 2.063.000, 21,36%. 1587.000, 17,28%. nella presentazione 1.424.000, 15,40% e nel programma 1.597.000, 15,66%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 570.000 telespettatori, 4,30%. Due uomini e mezzo un netto di 290.000, 2,94%.

ha registrato 570.000 telespettatori, 4,30%. un netto di 290.000, 2,94%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 754.000 telespettatori, 6,20% di share. Tg4 – Diario di guerra 358.000, 3,60%. Il film Uragano un netto di 325.000, 3,23%.

ha registrato un netto di 754.000 telespettatori, 6,20% di share. 358.000, 3,60%. Il film un netto di 325.000, 3,23%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 438.000 telespettatori, share 3,49% e nel programma 410.000, 3,89%; Tagadà #Focus 313.000, 3,37%. Speciale TgLa7 444.000, 3,71%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 584.000 telespettatori, share 7,60%.

ha registrato un netto di 584.000 telespettatori, share 7,60%. Su Rai 2 Una pezza di Lundini ha registrato 334.000 telespettatori, share 2,83%. Paradise – La finestra sullo showbiz un netto di 143.000, 2.37%.

ha registrato 334.000 telespettatori, share 2,83%. un netto di 143.000, 2.37%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato 619.000 telespettatori, share 7,82%.

ha registrato 619.000 telespettatori, share 7,82%. Su Rete 4 Il film Il comandante e la cicogna ha registrato un netto di 137.000 telespettatori, share 3,21%.

ha registrato un netto di 137.000 telespettatori, share 3,21%. Su La7 Atlantide ha registrato 493.000 telespettatori, share 4,97%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.120.000, 23,47%; ore 20:00 4.910.000, 23,77%.

3.120.000, 23,47%; 4.910.000, 23,77%. Tg2 ore 13:00 1.663.000, 13,18%; ore 20:30 1.246.000, 5,52%.

1.663.000, 13,18%; 1.246.000, 5,52%. Tg3 ore 14:30 1.287.000, 10,34%; ore 19:00 1.582.000, 10,63%.

1.287.000, 10,34%; 1.582.000, 10,63%. Tg5 ore 13:00 2.680.000, 21,02%; ore 20:00 4.326.000, 20,46%.

2.680.000, 21,02%; 4.326.000, 20,46%. Studio Aperto ore 12:25 1.202.000, 11,40%; ore 18:30 472.000, 4,07%.

1.202.000, 11,40%; 472.000, 4,07%. Tg4 ore 12.00 227.000, 2,91%; ore 18:55 667.000, 4,30%.

227.000, 2,91%; 667.000, 4,30%. Tg La7 ore 13:30 610.000, 4,58%; ore 20:00 1.267.000, 6,03%.

Dati AUDITEL™