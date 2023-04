Gli ascolti tv di un mercoledì di Coppa, non in chiaro, con Milan-Napoli per la prima volta faccia a faccia per la Champions. Rai 1 gioca in difesa con Pretty Woman, Canale 5 risponde con la prima puntata della seconda stagione di Luce dei tuoi occhi 2. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Pretty Woman ha registrato un netto di 2.529.000 telespettatori, share 15.2%. Su Canale 5 la prima puntata della serie Luce dei tuoi occhi 2 (recensione) ha registrato un netto di 2.707.000 telespettatori, share 16.5%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.331.000 telespettatori, share 6.87% e nel programma 1.761.000, 10.91%. Su Rai 2 la serie Rocco Schiavone ha ottenuto 1.888.000 telespettatori, share 10.8%. Su Italia 1 Back to school ha registrato un netto di 840.000 telespettatori, share 5.5%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 539.000 telespettatori, share 3.9%, mentre su La7 Atlantide – Pasolini, il caso è aperto ha ottenuto 429.000 telespettatori, share 2.4%. Su Tv8 la serie A casa tutti bene – La serie ha registrato 139.000 telespettatori, share 0.8%. Su Nove il film Il domani tra di noi è stato visto da 310.000 telespettatori, share 1.8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque minuti con Bruno Vespa 4.109.000, 20.74%; Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.315.000 telespettatori, share 22.1%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.668.000 telespettatori, share 18.8%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 825.000 telespettatori, share 4.24% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 980.000, 5.40% e a seguire Generazione Bellezza 971.000, 5%, Il cavallo e la torre 1.277.000, 6.46%, quindi Un posto al sole che registra 1.594.000, 8.17%. NCIS su Italia 1 registra 1.346.000 telespettatori, share 6.85% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 730.000 telespettatori, share 3.69% e nella seconda 741.000, 3.81%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.438.000 telespettatori, share 7.31%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 351.000 telespettatori, share 1.79% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 415.000 telespettatori, share 2.1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.876.000 telespettatori, share 23.21% e nel game un netto di 3.984.000, 25.60%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.250.000 telespettatori, share 19.52% e nel game un netto di 3.396.000, %22.75. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 695.000, 3.90%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 535.000 telespettatori, share 3.08%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 666.000 telespettatori, share 3.60%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 203.000, 1.71%., e nel game un netto di 281.000, 1.90%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 589.000 telespettatori, share 11.89%, mentre UnoMattina ha registrato 797.000, 17.37%; a seguire Storie Italiane 818.000, 18.72% e 1.011.000, 23.24%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.838.000, 18.01%. Su Rai 2 Viva Rai 2! (tornato dopo la pausa di Pasqua) ha ottenuto 851.000, 17.54%; I fatti vostri ha registrato nella prima parte 598.000 telespettatori, share 10.25%, e nella seconda 978.000, 10.52%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 336.000, 6.57%, nel programma 306.000, 6.44%, e nel segmento Extra 205.000, 4.59%, mentre Elisir 313.000, 5.96%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 631.000, 5.54% e Passato e Presente 520.000, 4.17%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 929.000 telespettatori, share 19.87% e 772.000, 17.57%, con Forum a 1.521.000, 21.36%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 341.000 telespettatori, share 6.19% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 91.000 telespettatori, share 1.76% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 149.000, 1.52% e La signora in giallo 568.000, 4.63%. La7 ha ottenuto con Omnibus 124.000 telespettatori, share 3.03%, nel segmento News 123.000, 3.06% e nel Dibattito 166.000, 3.41%; quindi Coffee Break 188.000, 4.26% e L’aria che tira 257.000, 4.80% e L’aria che tira Oggi 361.000, 3.59%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.650.000, 13.45%, e nel programma 1.669.000, 16.19%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.780.000, 20.66%; La vita in diretta nella presentazione 1.723.000, 20.87% e nel programma 2.156.000, 22.72%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 720.000 telespettatori, share 6.32%; Bella ma’ 724.000, 6.34%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 602.000, 7.18%, Geo 1.077.000, 10.96%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.678.000 telespettatori, share 22%, Terra Amara 2.924.000, 24.09%, Uomini e donne (live) 3.009.000, 29.66%; e nel Finale 2.490.000, 28.15%; Amici di Maria De Filippi 2.063.000, 23.93%; Un altro domani 1.465.000, 17.69%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.476.000, 17.07%, nel programma 1.791.000, 18.87% e nel segmento I Saluti 1.708.000, 16.26%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 459.000 telespettatori, 3.76%, mentre Person of Interest 222.000, 2.41%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 820.000 telespettatori, 7.17% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 344.000, 3.91%, e il film Colazione da Tiffany un netto di .000, %. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 274.000 telespettatori, share 2.27%, e nel programma 269.000, 2.84% e Tagadà Focus 228.000, 2.69%. C’era una volta il Novecento un netto di 171.000, 1.86%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 635.000 telespettatori, share 9.86%. Su Rai 2 StraMorgan ha registrato 341.000 telespettatori, share 3.97%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 538.000, 8.38%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.075.000, 24.80%; ore 20:00 4.388.000, 23.65%.

3.075.000, 24.80%; 4.388.000, 23.65%. Tg2 ore 13:00 1.651.000, 13.76%; ore 20:30 1.147.000, 5.80%.

1.651.000, 13.76%; 1.147.000, 5.80%. Tg3 ore 14:30 1.408.000, 11.72%; ore 19:00 1.733.000, 12.44%.

1.408.000, 11.72%; 1.733.000, 12.44%. Tg5 ore 13:00 2.968.000, %; ore 20:00 4.304.000, 22.80%.

2.968.000, %; 4.304.000, 22.80%. Studio Aperto ore 12:25 1.119.000, 11.44%; ore 18:30 469.000, 4.29%.

1.119.000, 11.44%; 469.000, 4.29%. Tg4 ore 12.00 194.000, 2.62%; ore 18:55 545.000, 3.80%.

194.000, 2.62%; 545.000, 3.80%. Tg La7 ore 13:30 . 457.000, 3.70%; ore 20:00 1.212.000, 6.42%.

Dati AUDITEL™