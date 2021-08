Ascolti tv mercoledì 11 agosto 2021 tra Superquark e All together now

Dopo essere stato tallonato da Il circolo degli anelli settimana scorsa – ancora imbevuti fra le olimpiadi – Superquark su Rai 1 torna a farsi largo raggiungendo quasi 1.9 milioni di telespettatori. All together now in replica riesce comunque a fare doppia cifra. Rete 4 tiene accesa l’informazione ponendosi direttamente dietro Rai e, Rai 2 e Italia 1 con Zona Bianca che si è attestato al 5.40% di share. Uno sguardo all’access prime time dove Techetechetè si mantiene sopra i 3 milioni di telespettatori, mentre tra le reti ‘minori’ curiosamente Bruno Barbieri (anche lui in replica) tocca quasi 500.000 telespettatori, livelli da access di Tv8 in una normale stagione televisiva. Interessante testa a testa al mattino tra Morning News e Dedicato, la seconda parte del programma di Simona Branchetti supera di due punti percentuali la trasmissione di Serena Autieri (che però – ricordiamo – si conclude ampiamente dopo le 11)

Prime Time

Su Rai 1 Il film Superquark ha registrato 1.887.000 telespettatori, share 13.43%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.033.000 telespettatori, share 19%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.147.000 telespettatori, share 21.43% e nel game un netto di 3.184.000, 26.31%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 699.000 telespettatori, share 16.75%. Dedicato 660.000, 13.78%. Don Matteo 931.000, 13.18% e 1.622.000, 14.54%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.243.000, 10.61%. Il paradiso delle signore ha registrato 833.000, 8.42%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 878.000, 10% e nella seconda 1.474.000, 17.08%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film Superquark natura ha registrato 558.000 telespettatori, share 9.28%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.022.000, 23.19%; ore 20:00 3.783.000, 26.47%.

Dati AUDITEL™